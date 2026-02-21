Getty Images Sport
Traduit par
Burnley contraint de condamner les insultes racistes proférées à l'encontre d'Hannibal Mejbri après le match nul contre Chelsea
Hannibal victime d'insultes racistes après le match nul contre Chelsea
Hannibal a été victime d'insultes racistes après le match nul de Burnley contre Chelsea samedi après-midi. Le joueur de 23 ans a reçu un message injurieux sur les réseaux sociaux, qu'il a partagé sur son compte Instagram.
Une tête de Zian Flemming à la 94e minute a permis à Burnley de remporter un point inespéré à Stamford Bridge, Chelsea payant le prix de son incapacité à conclure le match et laissant filer des points à domicile face à une équipe nouvellement promue pour la deuxième fois consécutive en Premier League.
Mais ce résultat a été éclipsé par les insultes racistes subies par l'international tunisien Mejbri, qui a déclaré à ses 1,2 million d'abonnés Instagram que les gens devaient être éduqués afin de mettre un terme à ce type d'incidents racistes. Cette affaire survient alors qu'une enquête est en cours sur les insultes racistes présumées subies par Vinicius Jr lors du match entre le Real Madrid et Benfica en Ligue des champions.
- Getty Images Sport
Burnley publie un communiqué du club dans lequel il prend fermement position contre le racisme
Burnley a déclaré dans un communiqué du club : « Tout le monde au Burnley FC est révolté par les insultes racistes proférées en ligne à l'encontre d'Hannibal après le match de Premier League d'aujourd'hui.
Cela n'a pas sa place dans notre société et nous le condamnons sans réserve. Le club continue d'adopter une position sans équivoque : nous appliquons une politique de tolérance zéro envers toute forme de discrimination.
Le club a signalé le message à Meta, la société mère d'Instagram, et attend un soutien ferme de sa part, ainsi que de la Premier League et de la police. Il mettra tout en œuvre pour que l'auteur de ces propos soit identifié et fasse l'objet d'une enquête.
Hannibal bénéficiera du soutien total du club et des supporters de Burnley, qui ont déjà condamné ces insultes. Il n'y a pas de place pour le racisme. »
Hannibal s'exprime après avoir été victime d'insultes racistes choquantes
Hannibal, quant à lui, a écrit sur Instagram : « Nous sommes en 2026 et il y a encore des gens comme ça...
« Éduquez-vous et éduquez vos enfants, s'il vous plaît. »
Ce n'est pas la première fois que l'ancien joueur formé à l'académie de Manchester United est victime d'insultes racistes. En février 2025, l'attaquant de Preston North End Milutin Osmajic avait été suspendu pour neuf matchs et condamné à une amende de 21 000 livres sterling pour avoir tenu des propos racistes à l'encontre du milieu de terrain lors d'un match de championnat.
- AFP
Un incident racial éclipse les bons résultats de Burnley
La déclaration de Burnley reflète le fait qu'un incident aussi regrettable a éclipsé ce qui avait été une belle performance et un point important pour Burnley, qui cherche à éviter la relégation de la Premier League cette saison. Les Clarets restent àla 19e place, à huit points du maintien, avec 11 matchs à jouer.
Publicité