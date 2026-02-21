Burnley contraint de condamner les insultes racistes proférées à l'encontre d'Hannibal Mejbri après le match nul contre Chelsea

Hannibal a été victime d'insultes racistes après le match nul de Burnley contre Chelsea samedi après-midi. Le joueur de 23 ans a reçu un message injurieux sur les réseaux sociaux, qu'il a partagé sur son compte Instagram.

Une tête de Zian Flemming à la 94e minute a permis à Burnley de remporter un point inespéré à Stamford Bridge, Chelsea payant le prix de son incapacité à conclure le match et laissant filer des points à domicile face à une équipe nouvellement promue pour la deuxième fois consécutive en Premier League.

Mais ce résultat a été éclipsé par les insultes racistes subies par l'international tunisien Mejbri, qui a déclaré à ses 1,2 million d'abonnés Instagram que les gens devaient être éduqués afin de mettre un terme à ce type d'incidents racistes. Cette affaire survient alors qu'une enquête est en cours sur les insultes racistes présumées subies par Vinicius Jr lors du match entre le Real Madrid et Benfica en Ligue des champions.