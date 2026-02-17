Traduit par

Bukayo Saka signe un nouveau contrat à long terme avec Arsenal et devient le joueur le mieux payé du club

La star d'Arsenal Bukayo Saka a signé un nouveau contrat à long terme, devenant ainsi le joueur le mieux payé du club. L'international anglais s'était engagé verbalement à signer un nouveau contrat plus tôt dans l'année, mais il a désormais officiellement apposé sa signature sur un contrat qui courra jusqu'en 2031. Le précédent contrat du joueur de 24 ans devait expirer en 2027, mais les fans peuvent désormais être rassurés, sachant que leur joueur vedette s'est engagé à passer ses meilleures années dans le club de son enfance.