AFP
Traduit par
Bukayo Saka signe un nouveau contrat à long terme avec Arsenal et devient le joueur le mieux payé du club
Saka signe un contrat mirobolant
Grâce à cette prolongation de cinq ans, Saka percevra un salaire supérieur à 300 000 livres sterling par semaine, mettant ainsi fin aux négociations entre le joueur et les dirigeants du club qui duraient depuis près d'un an. Il rejoint ainsi ses coéquipiers William Saliba, Gabriel, Ethan Nwaneri et Myles Lewis-Skelly, qui se sont engagés auprès du club au cours des 12 derniers mois.
