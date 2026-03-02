Bukayo Saka remportera-t-il le Ballon d'Or ? La star d'Arsenal devrait rivaliser avec Harry Kane et Declan Rice pour décrocher le titre suprême

Aucun joueur britannique n'ayant remporté ce prestigieux trophée depuis le triomphe historique d'Owen en 2001, les espoirs sont très grands pour que cette disette de 25 ans touche enfin à sa fin. Alors que Kane et Rice ont largement dominé les premières discussions, un nouveau challenger d'élite a émergé de l'Emirates Stadium.

L'ailier d'Arsenal Saka est désormais soutenu pour rivaliser avec ses coéquipiers nationaux pour le plus grand prix individuel du football. L'ancien attaquant de Chelsea et entraîneur de l'Angleterre Hasselbaink est convaincu que le joueur de 24 ans évolue à un niveau qui le place en concurrence directe avec les meilleurs joueurs du monde. Hasselbaink insiste sur le fait que la régularité et l'importance considérable de Saka ne peuvent être ignorées avant la cérémonie d'octobre.