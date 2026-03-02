Getty Images Sport
Bukayo Saka remportera-t-il le Ballon d'Or ? La star d'Arsenal devrait rivaliser avec Harry Kane et Declan Rice pour décrocher le titre suprême
Un trio anglais en tête de la course au Ballon d'Or 2026
Aucun joueur britannique n'ayant remporté ce prestigieux trophée depuis le triomphe historique d'Owen en 2001, les espoirs sont très grands pour que cette disette de 25 ans touche enfin à sa fin. Alors que Kane et Rice ont largement dominé les premières discussions, un nouveau challenger d'élite a émergé de l'Emirates Stadium.
L'ailier d'Arsenal Saka est désormais soutenu pour rivaliser avec ses coéquipiers nationaux pour le plus grand prix individuel du football. L'ancien attaquant de Chelsea et entraîneur de l'Angleterre Hasselbaink est convaincu que le joueur de 24 ans évolue à un niveau qui le place en concurrence directe avec les meilleurs joueurs du monde. Hasselbaink insiste sur le fait que la régularité et l'importance considérable de Saka ne peuvent être ignorées avant la cérémonie d'octobre.
Hasselbaink fait l'éloge de Harry Kane et Declan Rice
Ayant travaillé en étroite collaboration avec l'équipe nationale, Hasselbaink a pu observer de près l'évolution de ces joueurs. Lors de l'émission talkSPORT Breakfast, le Néerlandais est revenu sur les saisons incroyables réalisées par Kane et Rice. Kane s'est montré redoutable en Allemagne, inscrivant 45 buts toutes compétitions confondues pour le Bayern Munich, qui vise un septième titre européen.
De son côté, Rice a brillamment ancré le milieu de terrain d'Arsenal, contribuant à quatre buts et 11 passes décisives dans toutes les compétitions pour alimenter la quête potentielle du quadruplé. Lorsqu'on lui a demandé de choisir entre les deux, Hasselbaink a déclaré : « Je pense que Declan Rice a été plus ou moins parfait, aussi parfait qu'il peut l'être sur toute la saison. Mais quand on regarde ce que fait Harry Kane en Allemagne, c'est tout simplement ridicule. Donc, pour moi, les deux sont bons. »
Bukayo Saka rejoint le cercle très fermé des meilleurs joueurs
Si Hasselbaink n'a pas tardé à saluer les exploits remarquables de Kane et Rice, la conversation s'est rapidement orientée vers le vivier de talents qui se prépare pour la Coupe du monde 2026. C'est au cours de cette partie de l'émission que l'ancienne machine à buts de la Premier League a défendu l'inclusion de Saka parmi les meilleurs joueurs mondiaux. Il a souligné que le jeune ailier méritait pleinement de figurer au même rang que les favoris du Ballon d'Or, dont on parle plus souvent.
Concernant la place de Saka dans cette hiérarchie d'élite, Hasselbaink a été sans équivoque dans son évaluation élogieuse. Il a déclaré avec assurance : « Vous m'avez posé cette question tout à l'heure à propos de Harry Kane et Rice - le Ballon d'Or. Je pense que Saka serait très, très proche derrière eux, ou dans le même groupe. C'est à ce point que je le considère. » Cela représente un soutien massif de la part de cet entraîneur très expérimenté.
Récompenser les stars les mieux payées d'Arsenal
L'influence monumentale de Saka ne se reflète pas seulement dans les éloges des experts, mais aussi dans son statut privilégié au sein de l'équipe d'Arsenal. L'ailier dynamique s'est récemment engagé à long terme avec le club londonien en signant un nouveau contrat lucratif, qui fait officiellement de lui le joueur le mieux payé de l'Emirates. Cela souligne à quel point il est essentiel pour une équipe qui mène actuellement la Premier League avec cinq points d'avance.
Malgré une légère baisse par rapport à ses 26 contributions décisives de l'année dernière, le bilan actuel de Saka, avec huit buts et sept passes décisives en 36 apparitions (dont cinq dans chaque catégorie en championnat), reste crucial. Alors qu'Arsenal vise la gloire nationale et que le Bayern Munich poursuit sa quête de succès européen, la bataille entre Saka, Rice et Kane captivera les fans. La perspective de voir trois stars anglaises se disputer le titre suprême est vraiment sans précédent.
