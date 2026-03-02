Getty Images Sport
Bruno Fernandes sacré joueur de la saison par Gary Lineker, l'ancien attaquant anglais ne citant que DEUX rivaux capables de battre le capitaine de Manchester United pour le titre suprême
Le retour en force de Fernandes après sa convalescence suite à une blessure
Ce résultat permet à Carrick de poursuivre son incroyable début en tant qu'entraîneur intérimaire, le légendaire milieu de terrain ayant remporté six de ses sept premiers matchs. De son côté, Fernandes a continué sur sa lancée après avoir fait son retour de blessure, une rare absence de trois matchs autour de Noël, avec une nouvelle performance impressionnante contre Palace. Avec sept buts et 13 passes décisives à son actif en première division cette saison, Fernandes n'est devancé que par Erling Haaland en termes de contribution totale aux buts. Gary Lineker a apporté son soutien au capitaine de Manchester United dans la course aux honneurs de fin de saison de la Premier League.
Lineker fait son choix pour le premier prix
Dans le podcast The Rest Is Football, Lineker n'a pas tari d'éloges à l'égard du capitaine de Manchester United, suggérant qu'il était actuellement le favori pour remporter les honneurs individuels de la division. Lineker a déclaré : « On le voit sur l'aile gauche, on le voit sur l'aile droite... quel cerveau ! Pour moi, c'est le joueur de la saison. Je sais qu'ils vont probablement le donner à quelqu'un qui va gagner quelque chose. Pour moi, ce sera probablement lui ou peut-être Declan Rice si Arsenal parvient à remporter le titre. »
L'ancien attaquant anglais a reconnu que si le succès de l'équipe dicte souvent l'attribution des récompenses, le talent individuel de Fernandes ne peut être ignoré. Lineker a ajouté : « Je suppose que le seul autre candidat, s'il revenait et commençait à marquer tous les buts et à faire gagner le titre à City, serait à nouveau Erling Haaland. Mais pour l'instant, pour moi, vu ce qu'il a accompli cette saison... et il était toujours le joueur le plus remarquable, même lorsque l'équipe traversait une période difficile sous la houlette de Ruben Amorim. Je pense qu'il a un esprit footballistique et une technique exceptionnels. Quel joueur, quel joueur ! »
Éloges de Micah Richards
L'ancien défenseur de Manchester City, Micah Richards, s'est joint au concert d'éloges, soulignant l'intelligence et la perception spatiale dont fait preuve Fernandes sur le terrain. Richards a noté que, alors que l'équipe semblait en difficulté dès le début du match contre Palace, l'intervention du capitaine a changé la donne. Il a expliqué : « C'était assez laborieux. Je ne pensais pas qu'ils pensaient pouvoir simplement se présenter, mais leurs passes étaient lentes. Mais quand Bruno Fernandes prend le contrôle du match... vous parlez des espaces et de l'endroit où il va, il est tellement intelligent. »
Richards a ensuite détaillé les mouvements tactiques spécifiques qui rendent Fernandes si difficile à marquer pendant les phases de transition du jeu. Il a déclaré : « Quand il centre, il se place en quelque sorte dans le couloir gauche. Il ne se contente pas d'aller au milieu, il regarde où se trouvent tous les joueurs, il utilise toujours son arrière latéral ou son ailier, puis ils lui renvoient le ballon là où il a le temps de centrer. Si vous observez son positionnement, vous verrez qu'il scrute toujours le terrain pour trouver les meilleurs endroits où se placer et où il peut influencer le jeu. »
En regardant vers Newcastle
Manchester United devra rapidement se remettre en selle puisqu'il se rendra à St. James' Park pour affronter Newcastle mercredi soir. Ce match sera un nouveau test important pour Carrick, qui cherche à maintenir la dynamique actuelle. Si Arsenal et Manchester City ont peut-être pris trop d'avance dans la course au titre, United sait qu'il ne peut se permettre aucun faux pas s'il veut s'assurer une place en Ligue des champions. Pour Fernandes, c'est une nouvelle occasion de prendre encore plus d'avance dans la course aux distinctions individuelles, lui qui s'est déjà imposé comme le pivot créatif du championnat.
