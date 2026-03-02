Bruno Fernandes sacré joueur de la saison par Gary Lineker, l'ancien attaquant anglais ne citant que DEUX rivaux capables de battre le capitaine de Manchester United pour le titre suprême

Dans le podcast The Rest Is Football, Lineker n'a pas tari d'éloges à l'égard du capitaine de Manchester United, suggérant qu'il était actuellement le favori pour remporter les honneurs individuels de la division. Lineker a déclaré : « On le voit sur l'aile gauche, on le voit sur l'aile droite... quel cerveau ! Pour moi, c'est le joueur de la saison. Je sais qu'ils vont probablement le donner à quelqu'un qui va gagner quelque chose. Pour moi, ce sera probablement lui ou peut-être Declan Rice si Arsenal parvient à remporter le titre. »

L'ancien attaquant anglais a reconnu que si le succès de l'équipe dicte souvent l'attribution des récompenses, le talent individuel de Fernandes ne peut être ignoré. Lineker a ajouté : « Je suppose que le seul autre candidat, s'il revenait et commençait à marquer tous les buts et à faire gagner le titre à City, serait à nouveau Erling Haaland. Mais pour l'instant, pour moi, vu ce qu'il a accompli cette saison... et il était toujours le joueur le plus remarquable, même lorsque l'équipe traversait une période difficile sous la houlette de Ruben Amorim. Je pense qu'il a un esprit footballistique et une technique exceptionnels. Quel joueur, quel joueur ! »