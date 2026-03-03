Bruno Fernandes pose deux conditions que Manchester United doit remplir avant de décider de rester au-delà de cette saison

La deuxième condition concerne la situation managériale à Old Trafford, en particulier l'avenir du manager intérimaire Michael Carrick. Fernandes a été impressionné, en privé comme en public, par l'impact qu'a eu l'ancien milieu de terrain de United depuis son arrivée sur le banc. Les deux hommes ont développé une solide relation de travail, et Fernandes est impatient de voir si le club récompensera Carrick en lui offrant le poste de manager permanent. La stabilité et l'identité tactique introduites pendant cette période intérimaire ont trouvé un écho favorable auprès du capitaine, qui considère la nomination potentielle de Carrick comme un indicateur clé de l'orientation à long terme du club.

Manchester United est bien conscient de l'influence de son capitaine et serait prêt à lui offrir une augmentation de salaire considérable pour le garder au sein du club. Un nouveau contrat amélioré, d'une valeur pouvant atteindre 400 000 livres sterling par semaine, a été discuté afin que les Red Devils puissent repousser l'intérêt des clubs étrangers. Cela fait suite à une période d'incertitude pendant laquelle le joueur a eu le sentiment que le club était ouvert à son départ. Revenant sur ses sentiments concernant la position antérieure du club, Fernandes a déclaré à Canal 11 : « Du côté du club, j'avais un peu l'impression que "si tu pars, ce n'est pas si grave pour nous". Cela me fait un peu mal. Plus que me faire mal, cela me rend triste parce que je suis un joueur qui n'a rien à se reprocher. Je suis toujours disponible, je joue toujours, que ce soit bon ou mauvais. Je donne tout ce que j'ai. Et puis, tu vois ce qui se passe autour de toi, des joueurs qui n'accordent pas autant d'importance au club et qui ne le défendent pas autant... ça te rend triste. »