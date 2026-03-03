Getty Images Sport
Bruno Fernandes pose deux conditions que Manchester United doit remplir avant de décider de rester au-delà de cette saison
La Ligue des champions ou rien : la clé de l'avenir de Bruno
Selon The Mirror, le premier facteur important dans le processus décisionnel du capitaine est la participation du club à la compétition européenne d'élite. Fernandes a clairement indiqué qu'il s'attendait à ce que United participe à la Ligue des champions la saison prochaine, un objectif qui semble actuellement à portée de main puisque United occupe la troisième place du classement de la Premier League avec 51 points avant son prochain match contre Newcastle. Malgré son talent individuel, l'ancienne star du Sporting CP souhaite désespérément ajouter un titre majeur à son palmarès et estime que le football européen de haut niveau est essentiel pour le recrutement et le prestige du club. Sans l'attrait de la Ligue des champions, le milieu de terrain pourrait estimer que ses ambitions seraient mieux servies ailleurs, d'autant plus que son prochain contrat sera probablement le dernier contrat important de sa carrière.
Le facteur Michael Carrick
La deuxième condition concerne la situation managériale à Old Trafford, en particulier l'avenir du manager intérimaire Michael Carrick. Fernandes a été impressionné, en privé comme en public, par l'impact qu'a eu l'ancien milieu de terrain de United depuis son arrivée sur le banc. Les deux hommes ont développé une solide relation de travail, et Fernandes est impatient de voir si le club récompensera Carrick en lui offrant le poste de manager permanent. La stabilité et l'identité tactique introduites pendant cette période intérimaire ont trouvé un écho favorable auprès du capitaine, qui considère la nomination potentielle de Carrick comme un indicateur clé de l'orientation à long terme du club.
Manchester United est bien conscient de l'influence de son capitaine et serait prêt à lui offrir une augmentation de salaire considérable pour le garder au sein du club. Un nouveau contrat amélioré, d'une valeur pouvant atteindre 400 000 livres sterling par semaine, a été discuté afin que les Red Devils puissent repousser l'intérêt des clubs étrangers. Cela fait suite à une période d'incertitude pendant laquelle le joueur a eu le sentiment que le club était ouvert à son départ. Revenant sur ses sentiments concernant la position antérieure du club, Fernandes a déclaré à Canal 11 : « Du côté du club, j'avais un peu l'impression que "si tu pars, ce n'est pas si grave pour nous". Cela me fait un peu mal. Plus que me faire mal, cela me rend triste parce que je suis un joueur qui n'a rien à se reprocher. Je suis toujours disponible, je joue toujours, que ce soit bon ou mauvais. Je donne tout ce que j'ai. Et puis, tu vois ce qui se passe autour de toi, des joueurs qui n'accordent pas autant d'importance au club et qui ne le défendent pas autant... ça te rend triste. »
Ambition au-delà des assurances estivales
Il est intéressant de noter que Fernandes ne cherche pas à obtenir des garanties spécifiques concernant les objectifs de transfert du club pour l'été. Alors que United a été associé à des transferts tels que ceux d'Elliot Anderson, Adam Wharton, Bruno Guimaraes et Sandro Tonali, le capitaine n'exige pas de connaître les détails de la liste des recrues potentielles. Il préfère se concentrer sur la santé structurelle du projet, à savoir le manager et le statut de la compétition. Il veut s'assurer que les ambitions fondamentales du club correspondent aux siennes, plutôt que de se focaliser sur les noms individuels qui pourraient arriver lors du mercato.
La loyauté du meneur de jeu a déjà été mise à l'épreuve, puisqu'il a rejeté des offres importantes provenant du Moyen-Orient pour rester à Manchester. Fernandes a souligné le manque de détermination de certains membres du club pendant cette période, déclarant : « J'aurais pu partir comme beaucoup de gens le font et dire : « Je veux partir, je ne veux pas m'entraîner, je veux juste partir pour 20 à 30 millions d'euros, afin qu'ils me paient plus ailleurs. » Mais je ne l'ai jamais fait. Je ne me suis jamais senti en mesure de le faire, car je pensais que l'empathie et l'affection que j'avais pour le club étaient les mêmes. Mais on arrive à un point où, pour eux, l'argent est plus important que tout. Le club voulait que je parte, j'en suis convaincu. Je l'ai dit aux dirigeants, mais je pense qu'ils n'ont pas eu le courage de prendre cette décision, car l'entraîneur voulait que je reste. Si j'avais dit que je voulais partir, ils m'auraient laissé partir. »
Le débat sur la valeur à long terme de Bruno
Si la plupart des supporters seraient dévastés de le voir partir, certains observateurs suggèrent qu'un transfert cet été pourrait potentiellement bénéficier au processus de reconstruction à long terme de Manchester United. L'ancien ailier des Red Devils, Lee Sharpe, a fait valoir qu'un transfert vers un autre club cet été pourrait avoir lieu, car le club cherche à rajeunir l'âge moyen de son effectif. Sharpe a expliqué la logique derrière un éventuel départ, en soulignant : « On peut se permettre de perdre n'importe qui. Il y a eu de grands joueurs et le club continue, tout ne repose pas sur un seul joueur. »
Il a ajouté que même si Fernandes est un « joueur spécial », les fonds générés par son transfert pourraient permettre au club d'investir dans un remplaçant plus jeune qui pourrait mener la prochaine génération du milieu de terrain de United.
La situation devrait être réglée à la fin de la saison, une fois que le classement final de la Premier League sera confirmé et qu'une décision aura été prise concernant le rôle de Carrick. Fernandes devrait avoir des discussions finales avec le conseil d'administration avant de se rendre à la Coupe du monde 2026 avec le Portugal. Pour l'instant, le capitaine reste le joueur le plus régulier de United, ayant récemment dépassé David Beckham dans le classement historique des passeurs du club. Sa capacité à continuer de grimper dans ce classement sous le maillot de United la saison prochaine dépendra entièrement de la capacité du club à répondre à ses attentes élevées, tant sur le terrain que dans les tribunes.
