Bruno Fernandes dépasse David Beckham dans les annales de Manchester United après une passe décisive magique contre Crystal Palace

L'après-midi a commencé par une frustration pour les supporters locaux, les Eagles prenant rapidement l'avantage grâce à Maxence Lacroix, menaçant de gâcher l'ambiance au Theatre of Dreams. Cependant, le momentum a radicalement changé en seconde période lorsque Matheus Cunha a été fauché dans la surface par Lacroix. Le carton rouge infligé au défenseur français a permis à Fernandes d'égaliser sur penalty d'une frappe pleine de sang-froid.

Il s'est ensuite transformé en passeur, offrant une superbe passe décisive à Benjamin Sesko qui a inscrit le but de la victoire, permettant à son équipe de remporter le match 2-1 après avoir été menée au score. Ce résultat permet à United de remonter à la troisième place du classement de la Premier League avec 51 points, à 10 points du leader Arsenal et à 8 points du deuxième, Manchester City. Crystal Palace reste à la 14e place avec 35 points.