Bruno Fernandes dépasse David Beckham dans les annales de Manchester United après une passe décisive magique contre Crystal Palace
Le penalty et la passe décisive de Fernandes propulsent United à la troisième place
L'après-midi a commencé par une frustration pour les supporters locaux, les Eagles prenant rapidement l'avantage grâce à Maxence Lacroix, menaçant de gâcher l'ambiance au Theatre of Dreams. Cependant, le momentum a radicalement changé en seconde période lorsque Matheus Cunha a été fauché dans la surface par Lacroix. Le carton rouge infligé au défenseur français a permis à Fernandes d'égaliser sur penalty d'une frappe pleine de sang-froid.
Il s'est ensuite transformé en passeur, offrant une superbe passe décisive à Benjamin Sesko qui a inscrit le but de la victoire, permettant à son équipe de remporter le match 2-1 après avoir été menée au score. Ce résultat permet à United de remonter à la troisième place du classement de la Premier League avec 51 points, à 10 points du leader Arsenal et à 8 points du deuxième, Manchester City. Crystal Palace reste à la 14e place avec 35 points.
Dépasser une icône de Manchester United
Si son penalty serein a été déterminant pour renverser la tendance, c'est l'assist de Fernandes pour Benjamin Sesko qui a marqué un tournant historique. Selon Opta, le capitaine de Manchester United a désormais marqué et délivré des passes décisives lors de 18 matchs différents de Premier League pour le club, dépassant le total de 17 réalisé par David Beckham. Il n'est désormais devancé que par Wayne Rooney (35) et Ryan Giggs (22) dans ce classement impressionnant. Fernandes est également le premier joueur de Manchester United à atteindre 13 passes décisives en Premier League en une seule saison depuis Antonio Valencia en 2011-12.
Fernandes rejoint le club très fermé des élites
Avec son but et sa passe décisive lors du même match, Fernandes est désormais le troisième joueur de toute l'histoire de Manchester United à atteindre les 100 buts et 100 passes décisives pour le club, rejoignant ainsi les légendes Ryan Giggs (168 buts et 274 passes décisives) et Wayne Rooney (253 buts et 142 passes décisives).
Cette remarquable performance souligne encore davantage l'immense impact que Fernandes a eu depuis son arrivée à Old Trafford, le confirmant comme l'un des milieux de terrain les plus productifs et les plus réguliers du football moderne et un véritable leader pour les Red Devils.
Le cœur d'Old Trafford
Depuis son arrivée à Manchester United en janvier 2020, Fernandes est devenu le cœur battant du milieu de terrain du club. Sa présence imposante sur le terrain dicte désormais la manière dont l'équipe réagit dans les moments les plus critiques. Le capitaine de 31 ans motive sans cesse ses coéquipiers grâce à ses passes précises et intelligentes et à sa créativité imaginative. Son penalty imperturbable contre Palace a clairement démontré le tempérament de grand joueur qu'il a acquis au cours de son séjour à Manchester.
En 314 apparitions en Premier League, la star portugaise a établi un record impressionnant. Seul Wayne Rooney a atteint les 200 participations à des buts en moins de matchs pour le club. Ce mélange rare de buts et de passes décisives fait de Fernandes un élément irremplaçable dans la configuration tactique actuelle de Michael Carrick.
