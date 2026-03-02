Bruno Fernandes a déclaré sans détour que Manchester United pouvait se permettre de le perdre, tandis que la légende des Red Devils suggère que le club pourrait en profiter pour recruter un remplaçant plus jeune

Fernandes a révélé, alors que United est toujours en mesure d'exiger une somme considérable pour ses services, qu'il a été poussé vers la sortie en 2025 lorsque les clubs dépensiers de la Ligue professionnelle saoudienne l'ont contacté.

Il a déclaré à Canal 11 : « Du côté du club, j'ai eu un peu l'impression que "si tu pars, ce n'est pas si grave pour nous". Cela me fait un peu mal. Plus que de la douleur, cela me rend triste parce que je suis un joueur qui n'a rien à se reprocher. Je suis toujours disponible, je joue toujours, que ce soit bon ou mauvais. Je donne tout ce que j'ai. Et puis, vous voyez ce qui se passe autour de vous, des joueurs qui n'accordent pas autant d'importance au club et qui ne le défendent pas autant... ça vous rend triste.

J'aurais pu partir comme beaucoup le font et dire : « Je veux partir, je ne veux plus m'entraîner, je veux juste partir pour 20 ou 30 millions, pour qu'ils me paient plus ailleurs. » Mais je ne l'ai jamais fait. Je ne me suis jamais senti en position de le faire, car je sentais que l'empathie et l'affection que j'avais pour le club étaient les mêmes. Mais on arrive à un point où, pour eux, l'argent est plus important que tout. Le club voulait que je parte, j'en suis convaincu. Je l'ai dit aux dirigeants, mais je pense qu'ils n'ont pas eu le courage de prendre cette décision, car l'entraîneur voulait que je reste. Si j'avais dit que je voulais partir, ils m'auraient laissé partir. »