Getty
Traduit par
Bruno Fernandes a déclaré sans détour que Manchester United pouvait se permettre de le perdre, tandis que la légende des Red Devils suggère que le club pourrait en profiter pour recruter un remplaçant plus jeune
Capitaine Fernandes : six années fructueuses à Old Trafford
Fernandes a rejoint United en provenance du Sporting pour un montant initial de 47 millions de livres sterling (63 millions de dollars) en janvier 2020. Il s'est rapidement adapté au football anglais et n'a pas tardé à devenir un candidat au poste de capitaine au sein du club surnommé « le théâtre des rêves ». Il a hérité du brassard de capitaine, succédant à son compatriote emblématique Cristiano Ronaldo après le retour malheureux du quintuple vainqueur du Ballon d'or à Manchester en 2021.
Ce meneur de jeu élégant a réécrit l'histoire en 317 apparitions, mais il est aujourd'hui âgé de 31 ans et son contrat expire à l'été 2027, même si celui-ci comprend une option de prolongation de 12 mois.
- Getty
Fernandes affirme que Manchester United était ouvert à une vente en 2025.
Fernandes a révélé, alors que United est toujours en mesure d'exiger une somme considérable pour ses services, qu'il a été poussé vers la sortie en 2025 lorsque les clubs dépensiers de la Ligue professionnelle saoudienne l'ont contacté.
Il a déclaré à Canal 11 : « Du côté du club, j'ai eu un peu l'impression que "si tu pars, ce n'est pas si grave pour nous". Cela me fait un peu mal. Plus que de la douleur, cela me rend triste parce que je suis un joueur qui n'a rien à se reprocher. Je suis toujours disponible, je joue toujours, que ce soit bon ou mauvais. Je donne tout ce que j'ai. Et puis, vous voyez ce qui se passe autour de vous, des joueurs qui n'accordent pas autant d'importance au club et qui ne le défendent pas autant... ça vous rend triste.
J'aurais pu partir comme beaucoup le font et dire : « Je veux partir, je ne veux plus m'entraîner, je veux juste partir pour 20 ou 30 millions, pour qu'ils me paient plus ailleurs. » Mais je ne l'ai jamais fait. Je ne me suis jamais senti en position de le faire, car je sentais que l'empathie et l'affection que j'avais pour le club étaient les mêmes. Mais on arrive à un point où, pour eux, l'argent est plus important que tout. Le club voulait que je parte, j'en suis convaincu. Je l'ai dit aux dirigeants, mais je pense qu'ils n'ont pas eu le courage de prendre cette décision, car l'entraîneur voulait que je reste. Si j'avais dit que je voulais partir, ils m'auraient laissé partir. »
Rester ou partir : Manchester United devrait-il garder Fernandes ou le vendre ?
Fernandes a tourné la page sur cette saga, avec sept buts et 13 passes décisives cette saison, alors que Manchester United vise une place parmi les quatre premiers de la Premier League et une qualification pour la Ligue des champions 2026-27.
Interrogé sur la question de savoir si la compétition européenne de haut niveau contribuerait à maintenir Fernandes heureux et dans son environnement actuel, beaucoup estimant qu'il est trop important pour être perdu, l'ancien ailier des Red Devils Sharpe, s'exprimant en association avec BetBrain, a déclaré à GOAL : « On peut se permettre de perdre n'importe qui. Il y a eu de grands joueurs et le club continue, tout ne repose pas sur un seul joueur. »
Sharpe, triple vainqueur du titre de Premier League, a ajouté pourquoi une vente en 2026 pourrait être judicieuse : « Ce serait une grande perte pour l'équipe, mais vendre Bruno leur permettrait d'aller sur le marché et d'acheter un « nouveau Bruno » potentiel. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup, car c'est un joueur spécial. C'est une question délicate.
S'ils terminent dans le top 4, ce qui semble être le cas, cela pourrait le motiver à rester. Je pense que le club va se renforcer et recruter des joueurs vraiment forts et talentueux. Je pense alors qu'il y a toutes les chances pour qu'il veuille rester. La question est de savoir si le club souhaite le garder à son âge et avec l'argent qu'il peut encore rapporter, ou s'il préfère utiliser cet argent pour recruter un nouveau joueur. Je sais que les fans aimeraient qu'il reste. Il joue incroyablement bien en ce moment. C'est une situation intéressante. »
- Getty
Des légendes éclipsées : les statistiques de Fernandes à Manchester United
Fernandes a déjà atteint les 200 participations à des buts pour United cette saison, franchissant cette étape plus rapidement que n'importe qui d'autre à part Wayne Rooney, surpassant ainsi les exploits de figures emblématiques telles que Ronaldo, Ryan Giggs et Paul Scholes.
Lors de son dernier match, il a également marqué un but (sur penalty) et délivré une passe décisive lors de la victoire 2-1 contre Crystal Palace. Il a désormais trouvé le chemin des filets et offert des passes décisives à ses coéquipiers lors de 18 matches différents de Premier League pour les Red Devils, dépassant ainsi David Beckham (17) et se rapprochant de Giggs (22) et Rooney (35).
Publicité