Brésil-Japon : les notes de CM. Tanaka impardonnable, Danilo en difficulté, Suzuki exceptionnel, Bruno Guimarães brille de mille feux

Alisson Becker 6 : il tarde à repérer la frappe de Sano, puis maintient son équipe dans le match en repoussant la tentative d’Ueda en seconde période.

Danilo 5 : arrière latéral davantage défensif qu’offensif, il manque une passe élémentaire qui conduit à l’ouverture du score japonaise.

Marquinhos 6 : il laisse peu d’espace à Ueda et repousse les rares offensives japonaises.

Gabriel 6,5 : imperméable sur son côté, il a en outre délivré la passe décisive à Casemiro.

Douglas Santos 5,5 : il monte trop peu, où sont passés les arrières latéraux offensifs, cette marque de fabrique du Brésil ?

Bruno Guimaraes 7 : dans l’entrejeu, il est le seul à émerger, même quand le Brésil est au plus mal. Il ne lâche rien et, en seconde période, se mue presque en attaquant supplémentaire. C’est lui qui sert l’assist décisif à Martinelli.

Casemiro 6 : match à deux visages. Une première période catastrophique où il rate presque tout, puis une seconde bien plus percutante. Tout aussi responsable que Danilo sur le but japonais, il se rattrape en égalisant de la tête (92' Fabinho sv).

Lucas Paquetá 5 : à la fois milieu relayeur et meneur de jeu, il peine à imprimer sa marque, gêné par une cheville douloureuse dès l’entame. Remplacé à la mi-temps (46' Endrick 6 : idole des médias et des fans, il remplit son rôle sans éclat).

Rayan 6 : plus à l’aise avec un attaquant supplémentaire, après une première période sans relief.

Matheus Cunha 5 : il met Suzuki à l’épreuve d’un tir lointain, puis plus rien. Insipide. (66’ Martinelli 7,5 : invisible jusqu’à la 96^e, puis il signe l’action qui envoie le Brésil en huitièmes).

Vinicius Junior 6,5 : une première demi-heure discrète, puis un tir cadré à la 34e qui ne fait qu’effleurer Suzuki. Après la pause, il monte en puissance et frôle l’extraordinaire avec une merveille technique, mais le gardien japonais repousse le ballon sur la barre.

Ancelotti 7 : il renverse la situation grâce à ses remplacements. Pour aller jusqu’au bout, il faut aussi un peu de chance, et il le sait bien.



