Voici les notes du match Brésil-Japon, huitième de finale de la Coupe du monde 2026. Les Verdeoro s'imposent 2-1 et se qualifient pour les huitièmes de finale, où ils affronteront le vainqueur de Norvège-Côte d'Ivoire.
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Brésil-Japon : les notes de CM. Tanaka impardonnable, Danilo en difficulté, Suzuki exceptionnel, Bruno Guimarães brille de mille feux
LES NOTES DES BRÉSILIENS
Alisson Becker 6 : il tarde à repérer la frappe de Sano, puis maintient son équipe dans le match en repoussant la tentative d’Ueda en seconde période.
Danilo 5 : arrière latéral davantage défensif qu’offensif, il manque une passe élémentaire qui conduit à l’ouverture du score japonaise.
Marquinhos 6 : il laisse peu d’espace à Ueda et repousse les rares offensives japonaises.
Gabriel 6,5 : imperméable sur son côté, il a en outre délivré la passe décisive à Casemiro.
Douglas Santos 5,5 : il monte trop peu, où sont passés les arrières latéraux offensifs, cette marque de fabrique du Brésil ?
Bruno Guimaraes 7 : dans l’entrejeu, il est le seul à émerger, même quand le Brésil est au plus mal. Il ne lâche rien et, en seconde période, se mue presque en attaquant supplémentaire. C’est lui qui sert l’assist décisif à Martinelli.
Casemiro 6 : match à deux visages. Une première période catastrophique où il rate presque tout, puis une seconde bien plus percutante. Tout aussi responsable que Danilo sur le but japonais, il se rattrape en égalisant de la tête (92' Fabinho sv).
Lucas Paquetá 5 : à la fois milieu relayeur et meneur de jeu, il peine à imprimer sa marque, gêné par une cheville douloureuse dès l’entame. Remplacé à la mi-temps (46' Endrick 6 : idole des médias et des fans, il remplit son rôle sans éclat).
Rayan 6 : plus à l’aise avec un attaquant supplémentaire, après une première période sans relief.
Matheus Cunha 5 : il met Suzuki à l’épreuve d’un tir lointain, puis plus rien. Insipide. (66’ Martinelli 7,5 : invisible jusqu’à la 96^e, puis il signe l’action qui envoie le Brésil en huitièmes).
Vinicius Junior 6,5 : une première demi-heure discrète, puis un tir cadré à la 34e qui ne fait qu’effleurer Suzuki. Après la pause, il monte en puissance et frôle l’extraordinaire avec une merveille technique, mais le gardien japonais repousse le ballon sur la barre.
Ancelotti 7 : il renverse la situation grâce à ses remplacements. Pour aller jusqu’au bout, il faut aussi un peu de chance, et il le sait bien.
LES NOTES DES BLEUS
Suzuki 7,5 : peu élégant mais décisif à plusieurs reprises. À la 96^e, il ne peut toutefois pas réaliser de miracle face à Martinelli.
Tomiyasu 6 : il sauve un but certain en repoussant la tête de Casemiro. Il est mis à rude épreuve lorsque Vinicius passe à la vitesse supérieure, mais il tient bon.
Taniguchi 6,5 : ne recule pas devant les duels et se montre le plus en vue de son équipe.
Ito 5,5 : il perd Casemiro de vue et souffre face à l’adversaire qui le dépasse par derrière. Son expérience ne l’aide pas toujours.
Doan 6 : ailier droit dans un milieu à cinq, il se sacrifie beaucoup, s’investit énormément mais manque de lucidité devant le but (66' Sugawara 5 : plus défensif que Doan, il est trop tendre dans le marquage de Martinelli)
Sano 6,5 : préféré à Ao Tanaka, il justifie le choix de son sélectionneur d’un droit puissant et placé qui ouvre le score pour le Japon
Kamada 5,5 : moins en vue qu’à l’accoutumée, il aurait dû prendre le jeu à son compte ; il s’efface progressivement (78’ Ao Tanaka 4 : il perd le ballon à la limite de la surface, tente une action individuelle au lieu de dégager, le Brésil en profite et remporte le match. Il repensera sans doute longtemps à cette erreur éliminatoire).
Nakamura 5 : match en demi-teinte, il ne se montre jamais dangereux face à l’adversaire (78’ Junnosuke Suzuki sv)
Junya Ito 6 : il se faufile entre les lignes pour créer du danger, il se montre par intermittence mais donne toujours l’impression de pouvoir créer quelque chose (78' Machino sv)
Maeda 6 : quand il se libère, ses adversaires peinent à le contenir, mais il se met en difficulté avec le ballon au pied.
Ueda 5,5 : rate trop de passes de la tête, mais se crée la première occasion d’une tête trop haute. Marquinhos et Gabriel ne lui laissent que peu d’espace.
Moriyasu 5,5 : il prépare bien le match, mais en deuxième mi-temps il se fait trop dominer et ne trouve pas les moyens de relancer le jeu. Il se trompe dans ses remplacements.