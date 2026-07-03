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Bremer, la clause et le Bayern Munich : la position de la Juventus

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Mercato

Le défenseur brésilien, actuellement engagé dans la Coupe du monde, figure parmi les joueurs les plus courtisés sur le marché des transferts. La direction de la Juventus et son directeur sportif, Giovanni Carnevali, examinent déjà les options concernant son avenir.

La Juventus continue de réfléchir au futur de Gleison Bremer. Les rumeurs se multiplient au sein du club bianconero concernant le défenseur, actuellement à la Coupe du monde avec le Brésil, qui figure toujours parmi les joueurs les plus susceptibles de quitter le club.









  • LA DÉTERMINATION DE BREMRER

    Pour l’instant, la Juventus n’a reçu aucune offre pour Gleison Bremer, que ce soit d’Angleterre (Tottenham, Manchester United) ou d’Allemagne (Bayern Munich). Le défenseur central brésilien,qui avait exprimé son désir de remporter rapidement des titres, souhaite désormais rester à Naples sous les ordres de Luciano Spalletti.




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  • L'OFFRE QUI PEUT TOUT CHANGER

    Le Brésilien mise sur la construction d'une nouvelle équipe à l'image de l'entraîneur. Toutefois, si d'ici les prochaines semaines, alors qu'il reste encore deux mois de mercato, une offre importante venait à se présenter, la situation concernant Bremer pourrait alors évoluer différemment, car cela changerait la donne sur le plan financier pour toutes les parties, tant pour le joueur que pour la Juve. À ce jour, cette offre n'est toutefois pas encore arrivée.



  • LA CLAUSE

    Après avoir prolongé son contrat de 2026 à 2029, le défenseur brésilien, né en 1997, a signé l’an dernier un nouveau bail assorti d’une clause libératoire revalorisée, et dont l’échéance est fixée au 30 juin 2029. Le défenseur brésilien peut encore partir avant le 10 août, moyennant le paiement de cette clause, mais aucun club n’est pour l’instant disposé à s’acquitter de la somme, notamment en raison de ses récents problèmes de blessure.









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  • L'INTÉRÊT DU BAYERN

    D’où l’intérêt du Bayern Munich, pour une transaction estimée à environ 40-42 millions d’euros. Les Bavarois pourraient laisser partir Kim, un profil qui plaît à Spalletti, qui l’avait entraîné à Naples, et ils surveillent de près le marché des défenseurs.


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