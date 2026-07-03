Bremer, la clause et le Bayern Munich : la position de la Juventus

Après avoir prolongé son contrat de 2026 à 2029, le défenseur brésilien, né en 1997, a signé l’an dernier un nouveau bail assorti d’une clause libératoire revalorisée, et dont l’échéance est fixée au 30 juin 2029. Le défenseur brésilien peut encore partir avant le 10 août, moyennant le paiement de cette clause, mais aucun club n’est pour l’instant disposé à s’acquitter de la somme, notamment en raison de ses récents problèmes de blessure.































