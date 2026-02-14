AFP
Bravo, Harry Kane ! L'attaquant du Bayern Munich franchit une étape importante dans sa carrière en inscrivant un doublé lors du dernier match du Bayern Munich
Kane atteint les 500 buts seniors
Kane a ajouté un nouveau chapitre à son remarquable palmarès de buteur alors que le Bayern Munich a facilement battu le Werder Brême. Le capitaine anglais a marqué deux buts, atteignant ainsi les 500 buts en carrière senior.
Cette étape importante souligne l'extraordinaire régularité qui a caractérisé la carrière de Kane au sein du club allemand, ainsi qu'à Tottenham. À 32 ans, l'attaquant ne montre aucun signe de déclin et reste le pilier de l'attaque du Bayern sous la houlette de Vincent Kompany. Toutes compétitions confondues, il a inscrit 41 buts en 35 apparitions cette saison, conservant un taux de réussite qui rivalise avec celui des meilleurs attaquants européens, voire le surpasse.
La perfection du capitaine anglais sur penalty
Sur ces 500 buts, 100 ont été marqués sur penalty, dont un lors de la victoire contre Brême. Le premier but de Kane cet après-midi est survenu après une faute sur le jeune milieu de terrain Lennart Karl dans la surface. Une brève consultation du VAR a confirmé la décision et l'issue semblait inévitable une fois le ballon placé sur le point de penalty.
Le capitaine anglais a calmement transformé le penalty, inscrivant son 23e penalty en Bundesliga au cours des trois dernières saisons, un total supérieur à celui des deux joueurs suivants réunis. Plus impressionnant encore, il reste invaincu dans la compétition, ayant transformé ses 23 tentatives depuis son arrivée en Allemagne.
La finition était routinière selon ses standards, mais sa fiabilité est tout sauf ordinaire. Le Bayern en est venu à considérer les penalties comme des buts presque garantis, tant la précision et la technique de Kane depuis les 11 mètres sont impressionnantes. Il a également rarement manqué depuis le point de penalty en Premier League, son moment le plus marquant depuis les 11 mètres ayant eu lieu lors d'un match avec l'Angleterre, en Coupe du monde contre la France.
Attaquant chevronné au sommet de sa forme
Quelques minutes plus tard, Kane a doublé l'avance du Bayern, et ce deuxième but a mis en évidence toutes ses qualités. Après avoir reçu le ballon à l'extérieur de la surface, il s'est rapidement positionné avant d'envoyer un tir à ras de terre dans le coin inférieur du but.
C'était une finition classique de Kane : un minimum d'élan, une prise de décision rapide et un placement parfait hors de portée du gardien. Ce doublé a également porté son total à 109 contributions à des buts au cours de ses trois dernières saisons au Bayern, soit plus que tout autre joueur des cinq meilleurs championnats européens au cours de la même période.
Plutôt que de prendre le temps de s'adapter à un nouveau championnat après son départ des Spurs, Kane a amélioré son rendement et son jeu en général. Il est devenu à la fois le joueur clé du Bayern dans une équipe de superstars et un point de référence créatif dans les zones plus profondes, se glissant entre les lignes tout en conservant des statistiques de buteur d'élite, comme on l'a si souvent vu pendant son séjour dans le nord de Londres.
L'Angleterre va-t-elle perdre la Coupe du monde ?
Le timing de sa forme est particulièrement réjouissant pour l'Angleterre. À l'approche de la Coupe du monde, Kane semble aborder le tournoi dans la meilleure forme de sa carrière.
Le manager Thomas Tuchel espère que l'attaquant pourra transposer la dynamique de son club dans ses engagements internationaux cet été. Si Kane conserve un niveau d'efficacité proche de celui qu'il affiche actuellement, l'Angleterre se rendra au tournoi avec l'un des buteurs les plus fiables du football mondial à sa tête.
