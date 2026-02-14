Bravo, Harry Kane ! L'attaquant du Bayern Munich franchit une étape importante dans sa carrière en inscrivant un doublé lors du dernier match du Bayern Munich

Sur ces 500 buts, 100 ont été marqués sur penalty, dont un lors de la victoire contre Brême. Le premier but de Kane cet après-midi est survenu après une faute sur le jeune milieu de terrain Lennart Karl dans la surface. Une brève consultation du VAR a confirmé la décision et l'issue semblait inévitable une fois le ballon placé sur le point de penalty.

Le capitaine anglais a calmement transformé le penalty, inscrivant son 23e penalty en Bundesliga au cours des trois dernières saisons, un total supérieur à celui des deux joueurs suivants réunis. Plus impressionnant encore, il reste invaincu dans la compétition, ayant transformé ses 23 tentatives depuis son arrivée en Allemagne.

La finition était routinière selon ses standards, mais sa fiabilité est tout sauf ordinaire. Le Bayern en est venu à considérer les penalties comme des buts presque garantis, tant la précision et la technique de Kane depuis les 11 mètres sont impressionnantes. Il a également rarement manqué depuis le point de penalty en Premier League, son moment le plus marquant depuis les 11 mètres ayant eu lieu lors d'un match avec l'Angleterre, en Coupe du monde contre la France.