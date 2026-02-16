Bonne nouvelle pour Barcelone ! Raphinha fait enfin son retour dans l'équipe de Hansi Flick, tandis que Marcus Rashford est toujours absent en raison d'une blessure au genou

Le retour de l'ancien joueur de Leeds United est plus qu'un simple coup de pouce tactique pour Flick ; il sert à remonter le moral d'une équipe qui manquait d'intensité lors de ses dernières sorties. Flick n'a pas tari d'éloges à l'égard de l'ailier, déclarant : « Raphinha pourra jouer. Il est très important car il nous apporte beaucoup. Il nous manque quand il n'est pas là. On voit à l'entraînement à quel point il augmente le rythme et l'intensité de l'équipe. Je l'ai dit plus d'une fois : pour moi, il était le meilleur joueur du monde la saison dernière. »

Malgré son autorisation médicale, la question reste de savoir si Raphinha sera directement réintégré dans le onze de départ. Compte tenu des problèmes physiques du joueur en début de saison, le staff technique pourrait opter pour une approche prudente. Selon certaines informations, Fermin Lopez devrait à nouveau débuter sur l'aile, ce qui permettrait à Raphinha d'être utilisé comme remplaçant à fort impact si le match nécessite un regain d'énergie dans le dernier tiers. Avec Lamine Yamal assuré de débuter sur l'aile opposée, le Barça dispose toujours d'une puissance de feu importante pour faire mal à l'équipe de Michel.