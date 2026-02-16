Getty
Bonne nouvelle pour Barcelone ! Raphinha fait enfin son retour dans l'équipe de Hansi Flick, tandis que Marcus Rashford est toujours absent en raison d'une blessure au genou
Raphinha fait son retour, Rashford toujours absent
Si le retour de Raphinha est une excellente nouvelle, l'infirmerie du club catalan reste très fréquentée. Flick a confirmé que Rashford ne participerait pas au derby catalan, car il continue de se remettre d'un problème au genou. Le stratège allemand a également donné des nouvelles de plusieurs piliers de l'équipe première qui restent indisponibles, notamment Pedri, Gavi et Andreas Christensen. Malgré l'absence de ces stars, l'équipe de 21 joueurs compte dans ses rangs les jeunes espoirs Kochen et Tommy Marques, le Barça souhaitant profiter des récentes difficultés de Gérone, qui se trouve près de la zone de relégation.
Flick salue l'impact de Raphinha alors que la star reçoit le feu vert
Le retour de l'ancien joueur de Leeds United est plus qu'un simple coup de pouce tactique pour Flick ; il sert à remonter le moral d'une équipe qui manquait d'intensité lors de ses dernières sorties. Flick n'a pas tari d'éloges à l'égard de l'ailier, déclarant : « Raphinha pourra jouer. Il est très important car il nous apporte beaucoup. Il nous manque quand il n'est pas là. On voit à l'entraînement à quel point il augmente le rythme et l'intensité de l'équipe. Je l'ai dit plus d'une fois : pour moi, il était le meilleur joueur du monde la saison dernière. »
Malgré son autorisation médicale, la question reste de savoir si Raphinha sera directement réintégré dans le onze de départ. Compte tenu des problèmes physiques du joueur en début de saison, le staff technique pourrait opter pour une approche prudente. Selon certaines informations, Fermin Lopez devrait à nouveau débuter sur l'aile, ce qui permettrait à Raphinha d'être utilisé comme remplaçant à fort impact si le match nécessite un regain d'énergie dans le dernier tiers. Avec Lamine Yamal assuré de débuter sur l'aile opposée, le Barça dispose toujours d'une puissance de feu importante pour faire mal à l'équipe de Michel.
Rashford forfait, Flick appelle à la patience
La mise à jour était moins positive concernant Rashford. Depuis son arrivée au club l'été dernier, la star anglaise a connu des débuts frustrants en Catalogne, ses progrès ayant été maintes fois freinés par des blessures récurrentes. Flick s'est montré catégorique dans son évaluation de la disponibilité de l'attaquant, soulignant que Rashford n'était toujours pas prêt pour les rigueurs de la compétition.
« Marcus Rashford est forfait pour demain. Il va beaucoup mieux, mais il doit y aller étape par étape », a expliqué l'entraîneur, soulignant qu'il préférait adopter une vision à long terme concernant la santé de l'attaquant plutôt que de risquer un retour prématuré.
La situation au milieu de terrain reste également délicate. Alors que les fans sont impatients de voir le retour des moteurs créatifs du club, Flick prône la prudence. Concernant le rétablissement de Gavi après une longue absence, l'entraîneur allemand a admis : « Avec Gavi, nous devons être prudents. J'ai apprécié ce que j'ai vu à l'entraînement. Il ne sera peut-être pas prêt en février, mais je pense qu'il le sera en mars. » De son côté, Pedri semble plus proche d'un retour, le manager se montrant confiant quant à la possibilité de voir le Canarien jouer avant la fin du mois, même si ce soir, c'est encore trop tôt.
Un remaniement défensif prévu pour le déplacement à Montilivi
Après l'effondrement défensif à Madrid, Flick devrait procéder à des changements dans sa ligne arrière. L'un des changements majeurs pourrait être le retour de Ronald Araujo dans le onze de départ. Le capitaine uruguayen a retrouvé toute sa forme et a réalisé des performances admirables lors de ses récentes apparitions. Flick reste un grand admirateur des qualités physiques du défenseur, soulignant que sa force et sa vitesse sont essentielles pour les matchs à haute intensité où la stabilité défensive est une priorité.
L'ajout d'Araujo au cœur de la défense pourrait entraîner un changement tactique ailleurs. Une possibilité envisagée serait de déplacer Eric Garcia au poste d'arrière droit, ce qui renforcerait la défense compte tenu des inquiétudes concernant la forme de Jules Koundé. Derrière eux, le gardien Joan Garcia aura à cœur de ne pas encaisser de but afin de retrouver sa confiance après le cauchemar de la Copa del Rey. Alors que la course au titre s'intensifie, Barcelone sait qu'il ne peut plus se permettre de défaillances défensives s'il veut dépasser le Real Madrid en tête du classement.
