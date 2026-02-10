Bombe dans le transfert de Vinicius Jr ! Son ancien employeur révèle les préférences de la superstar du Real Madrid alors que son contrat est incertain et que l'Arabie saoudite lui propose un contrat mirobolant.

Vinicius a connu un énorme succès au Real Madrid, devenant un attaquant de classe mondiale depuis son arrivée en provenance de Flamengo en 2018, mais depuis environ un an, des rumeurs circulent selon lesquelles le Brésilien serait mécontent dans la capitale espagnole. Il aurait été en désaccord avec l'ancien entraîneur des Blancos, Alonso, qui a récemment été limogé et remplacé par Alvaro Arbeloa, mais Vinicius serait désormais plus disposé à renouveler son contrat depuis le départ de l'Espagnol.

Arbeloa lui-même a admis qu'il n'avait que peu d'influence sur les négociations contractuelles, déclarant : « Ce n'est pas à moi de décider, c'est une question qui concerne le club et le joueur. Bien sûr, j'espère qu'il continuera à écrire l'histoire ici. »

Le directeur sportif de Flamengo, Jose Boto, a récemment évoqué un retour au Brésil pour Vinicius, en plaisantant : « Ensuite, nous parlerons au staff de Vini Jr. Quand le contrat prend-il fin, président ? Nous n'aurions rien à payer au Real Madrid ! »