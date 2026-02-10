Getty Images Sport
Bombe dans le transfert de Vinicius Jr ! Son ancien employeur révèle les préférences de la superstar du Real Madrid alors que son contrat est incertain et que l'Arabie saoudite lui propose un contrat mirobolant.
Incertitude quant à l'avenir de Vinicius au Real Madrid
Vinicius a connu un énorme succès au Real Madrid, devenant un attaquant de classe mondiale depuis son arrivée en provenance de Flamengo en 2018, mais depuis environ un an, des rumeurs circulent selon lesquelles le Brésilien serait mécontent dans la capitale espagnole. Il aurait été en désaccord avec l'ancien entraîneur des Blancos, Alonso, qui a récemment été limogé et remplacé par Alvaro Arbeloa, mais Vinicius serait désormais plus disposé à renouveler son contrat depuis le départ de l'Espagnol.
Arbeloa lui-même a admis qu'il n'avait que peu d'influence sur les négociations contractuelles, déclarant : « Ce n'est pas à moi de décider, c'est une question qui concerne le club et le joueur. Bien sûr, j'espère qu'il continuera à écrire l'histoire ici. »
Le directeur sportif de Flamengo, Jose Boto, a récemment évoqué un retour au Brésil pour Vinicius, en plaisantant : « Ensuite, nous parlerons au staff de Vini Jr. Quand le contrat prend-il fin, président ? Nous n'aurions rien à payer au Real Madrid ! »
Le président du Flamengo minimise les rumeurs de retrouvailles
Aujourd'hui, le président du Flamengo, Baptista, a minimisé les rumeurs selon lesquelles Vinicius pourrait bientôt signer à nouveau avec son ancien club.
Il a déclaré à AS: « C'est une question de journaliste [rires]. Le fait est que Vinicius Junior a joué avec [Lucas] Paqueta à Flamengo pendant un certain temps. Je pense que c'était en 2016 ou 2017. Ils ont joué ensemble dans les équipes juniors et au niveau professionnel. Ils ont joué ensemble dans l'équipe première pendant six mois. Ils ont une très bonne relation personnelle. Ils sont amis ; ils sont tous deux issus du Flamengo, se sont rencontrés ici et partagent même la même agence, Roc Nation Sports Brasil.
Il y a une grande différence entre la situation actuelle de Lucas Paqueta et celle de Vinicius Junior. Paqueta a quelqu'un qui l'attend à la maison tous les jours, il a une famille. Vini n'a personne qui l'attend à la maison. Ce sont deux situations différentes. Vini n'est pas une option pour Flamengo. Je suis sûr que s'il y avait un transfert impliquant Vinicius Junior, ce serait un transfert avec un salaire, aujourd'hui, pour des montants bien supérieurs à ceux que nous envisageons pour Paqueta. Cette possibilité n'existe pas. Pas encore. Flamengo ne peut pas encore le faire. »
« Vinicius veut rester en Europe »
Les commentaires de Boto concernant la signature de Vinicius dans le cadre d'un transfert gratuit ont ensuite été soumis à Baptista, qui a une nouvelle fois rejeté cette idée.
Il a ajouté : « Oui, mais Vinicius Junior veut rester en Europe. C'est une autre époque, comme nous venons de le dire, en ce qui concerne la situation actuelle de chaque joueur. Que ce soit en raison des souhaits de Vini ou des considérations financières, c'est plutôt aux fans d'imaginer. C'est la réalité. Vinícius Jr. est toujours le bienvenu. Quand il vient au Brésil, il se rend au Maracana, il visite les tribunes du Flamengo, il a des amis chez lui. Nous voulons Vini, mais il n'est pas encore à la portée du Flamengo. Pas encore. »
Vinicius, la clé des espoirs de trophées du Real Madrid
Si le Real Madrid s'est séparé d'Alonso plus tôt que prévu, il a encore la possibilité de faire de la saison 2025-2026 une saison couronnée de succès.
Les Blancos ne sont qu'à un point derrière leur rival du Clasico, Barcelone, dans la course au titre de la Liga, et se sont qualifiés pour les barrages de la phase à élimination directe de la Ligue des champions après avoir perdu leur dernier match de phase de groupe contre Benfica de manière dramatique. Ils affronteront le géant portugais lors des barrages, avec une place en huitièmes de finale à la clé.
Depuis cette défaite contre Benfica, Madrid a remporté des victoires contre Rayo Vallecano et Valence pour rester à portée du leader du championnat, Barcelone. Son prochain match sera contre la Real Sociedad, qui a récemment enchaîné une impressionnante série de dix matchs sans défaite.
