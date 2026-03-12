Bologne-Rome 1-1, le tableau d'affichage

Bologne-Rome 1-1

Buteurs : Bernardeschi (B) 5’ st, Pellegrini (R) 26’ st

BOLOGNE (4-3-3) : Skorupski ; Joao Mario (Zortea 39' st), Casale (Vitik 39' st), Lucumi, Miranda (Lykogiannis 34' st) ; Ferguson, Freuler, Pobega ; Bernardeschi, Castro (Dallinga 34' st), Rowe (Cambiaghi 26' st). Entraîneur : Italiano

ROMA (3-4-1-2) : Svilar ; Celik (Hermoso 21' st), Ndicka, Ghilardi ; Rensch (Tsimikas 13' st), El Aynaoui (Pellegrini 21' st), Pisilli, Wesley ; Cristante ; Zaragoza (Vaz 1' st), Malen. Entraîneur : Gasperini

Arbitre : Jablonski

Avertissements : Miranda (B) 14' pt, Wesley (R) 15' pt, Joao Mario (B) 2' st, Casale (B) 12' st, Cristante (R) 22' st

Temps additionnel : 1' plus 4'