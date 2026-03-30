C'est la période où les clubs suivent avec inquiétude les matchs des équipes nationales, en espérant que leurs joueurs ne se blessent pas. Et pourtant, immanquablement, il arrive toujours qu'un joueur se blesse et soit indisponible pour les matchs suivants. À cet égard, les nouvelles ne sont pas bonnes pour la Roma : lors du match amical entre le Brésil et la France (qui s'est terminé sur un score de 2-1 en faveur de l'équipe de Deschamps), l'ailier giallorosso Wesley s'est blessé et a dû quitter le terrain à vingt minutes de la fin, remplacé par Roger Ibañez, qui évolue aujourd'hui en Arabie saoudite à Al-Ahli.
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Blessure de Wesley : combien et quels matchs va-t-il manquer avec la Roma ?
QUAND WESLEY POURRA-T-IL REVENIR ?
Wesley est déjà rentré à Rome et les examens médicaux auxquels il s'est soumis ont révélé une lésion musculo-tendineuse au biceps fémoral de la cuisse droite. Le Brésilien manquera donc à coup sûr le prochain match de l'équipe de Gasperini, qui, à la reprise du championnat, affrontera l'Inter lors du grand match à San Siro : la rencontre est prévue le dimanche de Pâques, le 5 avril, à 20h45. Au vu du calendrier des Giallorossi, Wesley pourrait être de retour pour le match du 25 avril contre Bologne, manquant ainsi, outre celui contre l'Inter, les rencontres contre Pise et l'Atalanta (les 10 et 18 avril).
QUI PEUT REMPLACER WESLEY ?
En attendant le retour de Wesley, Gasperini devra trouver une nouvelle solution pour le côté gauche, où il a jusqu'à présent aligné le Brésilien (qui, à l'origine, évolue à droite). L'une des hypothèses serait de titulariser Kōstas Tsimikas, remplaçant naturel à ce poste ; l'autre option serait le Néerlandais Devyne Rensch, et pour un dispositif plus offensif à ce poste, Stephan El Shaarawy pourrait également être aligné. Il faut également garder un œil sur Angeliño qui, après avoir été indisponible pendant un certain temps, retrouve peu à peu son rythme de match.