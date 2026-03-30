Blessure de Wesley : combien et quels matchs va-t-il manquer avec la Roma ?

C'est la période où les clubs suivent avec inquiétude les matchs des équipes nationales, en espérant que leurs joueurs ne se blessent pas. Et pourtant, immanquablement, il arrive toujours qu'un joueur se blesse et soit indisponible pour les matchs suivants. À cet égard, les nouvelles ne sont pas bonnes pour la Roma : lors du match amical entre le Brésil et la France (qui s'est terminé sur un score de 2-1 en faveur de l'équipe de Deschamps), l'ailier giallorosso Wesley s'est blessé et a dû quitter le terrain à vingt minutes de la fin, remplacé par Roger Ibañez, qui évolue aujourd'hui en Arabie saoudite à Al-Ahli.



