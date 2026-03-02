Getty Images Sport
Blessure de Florian Wirtz : Arne Slot fait le point avant le double affrontement de Liverpool contre les Wolves en Premier League et en FA Cup
Wirtz mis à l'écart après une série de performances exceptionnelles
Le joueur de 22 ans était en grande forme avant son accident, avec quatre buts et deux passes décisives lors d'une série impressionnante en janvier. Cependant, un problème au dos survenu lors de l'échauffement d'avant-match contre Nottingham Forest a mis un terme à son élan. S'adressant aux journalistes lundi, Slot est resté prudent quant à une date de retour potentielle, admettant que le calendrier immédiat était probablement trop serré pour prendre le risque de faire jouer le milieu de terrain.
Slot fournit un calendrier pour la star allemande
« Rien de différent de ce que j'ai dit après le match », a déclaré Slot lorsqu'on lui a posé des questions sur Wirtz lors de la conférence de presse d'avant-match lundi matin. « Le match de demain arrive probablement trop tôt, tout comme celui du week-end. Nous espérons le retrouver la semaine prochaine. » Le manager avait déjà évoqué la difficulté de la situation avant le match contre West Ham : « Pour l'instant, je ne sais pas. D'habitude, quand je dis cela, je sais, mais je ne veux pas le dire. Mais cette fois, je ne sais vraiment pas. »
Le manager de Liverpool n'a pas tardé à féliciter Wirtz pour sa résistance jusqu'à présent, soulignant les exigences physiques liées à la transition vers le football anglais. Slot a déclaré : « C'est une grande réussite pour Wirtz d'être resté en forme pendant si longtemps, car il a dû passer d'un niveau inférieur à la Premier League et à Liverpool. Le fait qu'il soit resté en forme pendant si longtemps en dit long sur sa mentalité et son rythme de travail. C'est une déception pour lui et pour nous, car il a vraiment très bien joué ces derniers temps. »
Le retour de Frimpong renforce la défense
Alors que Wirtz reste absent, il y a eu de meilleures nouvelles concernant Jeremie Frimpong, autre recrue estivale, qui a fait son retour contre West Ham en tant que remplaçant. Slot a exprimé son soulagement d'avoir plus d'options au poste d'arrière latéral, tout en précisant que son temps de jeu devait être surveillé de près après un mois d'absence. « Le poste d'arrière droit n'est pas le seul où nous avons eu des difficultés, mais c'est celui qui ressort le plus », a expliqué le Néerlandais.
Slot a ajouté : « C'est bien d'avoir Jeremie de retour. Nous devons tenir compte du nombre important de matchs, en particulier pour les joueurs qui reviennent de blessure. Mais nous savons désormais l'importance de chaque match. Je ne suis pas le seul dans ce cas. Je préfère gérer le nombre de minutes qu'il peut jouer plutôt que de le voir avec l'équipe médicale. »
Slot sur le double match des Wolves
Liverpool doit faire face à une situation inhabituelle : affronter les Wolves deux fois en quatre jours au même endroit, d'abord en championnat mardi, puis en cinquième tour de la FA Cup vendredi. Slot a rejeté l'idée que ce calendrier répétitif soit un inconvénient, préférant se concentrer sur l'avantage tactique qu'il procure à son équipe. Interrogé sur cette particularité du calendrier, Slot a déclaré : « En général, les seules personnes pour qui cela est utile sont les analystes et moi-même. Cela nous permet de les analyser. »
Malgré l'absence de son meneur de jeu à 116 millions de livres sterling, Liverpool devrait battre les Wolves, qui occupent actuellement la dernière place du classement. Wirtz a inscrit six buts et délivré huit passes décisives en 35 apparitions cette saison, et le staff médical du club espère qu'il pourra faire son retour pour le match de Ligue des champions contre Galatasaray la semaine prochaine. Pour l'instant, Slot devra compter sur la profondeur de son effectif pour poursuivre sa quête de titres sur plusieurs fronts alors que la saison touche à sa fin.
