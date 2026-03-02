« Rien de différent de ce que j'ai dit après le match », a déclaré Slot lorsqu'on lui a posé des questions sur Wirtz lors de la conférence de presse d'avant-match lundi matin. « Le match de demain arrive probablement trop tôt, tout comme celui du week-end. Nous espérons le retrouver la semaine prochaine. » Le manager avait déjà évoqué la difficulté de la situation avant le match contre West Ham : « Pour l'instant, je ne sais pas. D'habitude, quand je dis cela, je sais, mais je ne veux pas le dire. Mais cette fois, je ne sais vraiment pas. »

Le manager de Liverpool n'a pas tardé à féliciter Wirtz pour sa résistance jusqu'à présent, soulignant les exigences physiques liées à la transition vers le football anglais. Slot a déclaré : « C'est une grande réussite pour Wirtz d'être resté en forme pendant si longtemps, car il a dû passer d'un niveau inférieur à la Premier League et à Liverpool. Le fait qu'il soit resté en forme pendant si longtemps en dit long sur sa mentalité et son rythme de travail. C'est une déception pour lui et pour nous, car il a vraiment très bien joué ces derniers temps. »