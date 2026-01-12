Bières, Marlboro et coup franc en lucarne : Mario Basler, le dernier punk du FC Hollywood

La nuit précédant le match le plus important de sa vie, Mario Basler n'était pas au lit en train de visualiser le trophée. Il était au bar de l'hôtel. « J'étais assis là jusqu'à 3h30 du matin, alors que tout le monde dormait », raconte-t-il. Quand Uli Hoeneß et Ottmar Hitzfeld ont tenté de l'envoyer se coucher, craignant pour sa forme physique, sa réponse fut cinglante : « Non, je ne vais pas au lit, je dois encore boire des petites bières. Si je ne le fais pas, on ne pourra pas gagner demain. »

Le lendemain, au Camp Nou, Basler était titulaire. Il a ouvert le score d'un coup franc direct magistral dès la 6e minute. À la 89e minute, il est remplacé sous les ovations. Le score était de 1-0. Pour lui, le match était fini. Ce qui s'est passé dans les arrêts de jeu – les buts de Sheringham et Solskjaer – n'est qu'une note de bas de page. « En fait, je suis vainqueur de la Ligue des champions », aime-t-il répéter aujourd'hui. Il a joué, il a marqué, il a gagné son duel. Le reste n'est que littérature.