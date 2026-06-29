Après des années de stabilité et de domination locale et continentale sous la houlette de Pep Guardiola, Manchester City entame un nouveau chapitre de son histoire, placé sous le signe d’Enzo Maresca. Un choix qui, s’il n’a pas surpris les couloirs de l’Etihad Stadium, a suscité de nombreuses interrogations à l’extérieur. Succéder à un entraîneur qui a transformé le club et remporté 20 titres en une décennie n’est pas une mince affaire : c’est l’un des défis les plus ardus du football contemporain.

Bien que Maresca n’ait entamé sa carrière d’entraîneur principal que depuis quelques années, son ascension fulgurante et la confiance que lui accorde la direction des Citizens ont propulsé son nom devant celui de nombreux techniciens plus expérimentés. Le club ne recherchait pas tant un nouveau coach qu’un garant de l’identité qui a façonné l’une des périodes les plus glorieuses de son histoire.

L’entraîneur italien revient dans un club qu’il connaît bien, après avoir travaillé au sein du centre de formation des Citizens, puis au sein du staff technique de Guardiola lors de la saison historique du triplé, avant de mener deux expériences couronnées de succès avec Leicester City et Chelsea, au cours desquelles il a prouvé qu’il n’était pas seulement un disciple doué, mais un entraîneur doté d’une personnalité propre et d’idées indépendantes.

Reste la question majeure : pourquoi son nom a-t-il été retenu ? Et que peuvent attendre les supporters de Manchester City de cet entraîneur italien de 46 ans ?