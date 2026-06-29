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Enzo Maresca Pep Guardiola GFXGetty/GOAL
Karim Malim

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Bien plus qu’un simple disciple de Guardiola, Maresca forge sa propre philosophie grâce aux échecs et à l’intelligence artificielle

FEATURES
E. Maresca
P. Guardiola
M. Pellegrini
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Pourquoi Manchester City mise-t-il sur Enzo ?

Après des années de stabilité et de domination locale et continentale sous la houlette de Pep Guardiola, Manchester City entame un nouveau chapitre de son histoire, placé sous le signe d’Enzo Maresca. Un choix qui, s’il n’a pas surpris les couloirs de l’Etihad Stadium, a suscité de nombreuses interrogations à l’extérieur. Succéder à un entraîneur qui a transformé le club et remporté 20 titres en une décennie n’est pas une mince affaire : c’est l’un des défis les plus ardus du football contemporain.

Bien que Maresca n’ait entamé sa carrière d’entraîneur principal que depuis quelques années, son ascension fulgurante et la confiance que lui accorde la direction des Citizens ont propulsé son nom devant celui de nombreux techniciens plus expérimentés. Le club ne recherchait pas tant un nouveau coach qu’un garant de l’identité qui a façonné l’une des périodes les plus glorieuses de son histoire.

L’entraîneur italien revient dans un club qu’il connaît bien, après avoir travaillé au sein du centre de formation des Citizens, puis au sein du staff technique de Guardiola lors de la saison historique du triplé, avant de mener deux expériences couronnées de succès avec Leicester City et Chelsea, au cours desquelles il a prouvé qu’il n’était pas seulement un disciple doué, mais un entraîneur doté d’une personnalité propre et d’idées indépendantes.

Reste la question majeure : pourquoi son nom a-t-il été retenu ? Et que peuvent attendre les supporters de Manchester City de cet entraîneur italien de 46 ans ?

  • Enzo Maresca Chelsea GFXGOAL

    Le projet se poursuit… Aucun nouveau projet n’est lancé.

    Depuis le départ de Guardiola, la direction de Manchester City a clairement affiché sa volonté de préserver l’identité de l’équipe et d’éviter toute phase de transition qui pourrait compromettre les années de succès accumulées.

    C’est pourquoi le choix s’est porté sur Enzo Maresca, qui connaît le projet sur le bout des doigts, a travaillé plusieurs années au sein de la structure du club et partage la philosophie qui a fait de City l’un des meilleurs clubs du monde.

    Présenté comme le nouveau mentor des Citizens, l’Italien a confirmé que sa nomination reposait avant tout sur sa détermination à préserver l’ADN football du club.

    L’entraîneur italien a déclaré que son objectif premier était de continuer à se battre pour les titres, soulignant que le travail quotidien sur le terrain déterminera l’identité de l’équipe au cours de la prochaine saison.

    Conscient de l’ampleur de la tâche, il a toutefois affiché son enthousiasme à relever ce défi, assurant mesurer pleinement la responsabilité qui lui incombe à l’issue de l’ère exceptionnelle Guardiola.

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  • Un disciple de Guardiola… et un véritable père spirituel pour le groupe.

    Les similitudes entre Maresca et Guardiola peuvent paraître évidentes au premier abord, mais les proches de l’entraîneur italien assurent qu’il s’agit de bien plus qu’une simple imitation du style de son homologue espagnol.

    Sa personnalité d’entraîneur s’est forgée à la croisée de deux écoles : la rigueur tactique italienne de ses débuts de joueur et l’influence du football espagnol qu’il a absorbée durant ses saisons en Liga.

    Au cours de sa carrière de joueur à Séville et à Malaga, il a vécu de près la domination du FC Barcelone sous la houlette de Guardiola, constatant comment un football axé sur la possession et la maîtrise du rythme pouvait s’imposer au plus haut niveau.

    Cette expérience a transformé sa vision du jeu et l’a convaincu que l’avenir appartenait aux équipes misant sur la qualité technique, le pressing collectif et une possession intelligente, selon la BBC.

    L’influence ibérique s’est aussi étendue à sa vie privée : l’espagnol est devenu la langue principale à la maison et il y a tissé des liens solides avec plusieurs personnalités toujours à ses côtés, notamment son adjoint Willy Caballero.

    Avant même que Guardiola ne devienne une référence technique pour Maresca, un autre nom a marqué sa carrière : celui du Chilien Manuel Pellegrini. L’ancien entraîneur de Manchester City a été le premier à percevoir chez Maresca les qualités nécessaires pour se lancer dans le coaching, alors que l’Italien était encore joueur.

    Selon son entourage, Pellegrini n’était pas seulement un coach pour lui, mais une véritable figure paternelle qui l’a aidé à approfondir sa compréhension du jeu tout en lui transmettant l’importance du leadership et de la gestion du vestiaire, des atouts visibles dans ses expériences sur le banc.

  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-WEST HAMAFP

    Pourquoi la direction de City était-elle convaincue par lui ?

    Le président du conseil d'administration de Manchester City, Khaldoun Al-Mubarak, a exprimé son admiration pour Maresca, estimant que l'entraîneur italien a intégré de nombreuses idées de Guardiola tout en forgeant sa propre philosophie.

    Selon lui, les supporters distingueront vite la personnalité affirmée de l’Italien, tant dans le style de jeu que dans sa gestion des rencontres, et il se dit convaincu que l’équipe gagnera en force et en solidité sous sa direction.

    Il a par ailleurs salué la sincérité avec laquelle l’Italien assume la lourde tâche de succéder à Guardiola, une opportunité que beaucoup auraient refusée mais que Maresca voit comme une chance unique de démontrer son talent.

    Son recrutement n’a rien d’une décision isolée : il résulte d’un consensus unanime au sein de la direction sportive. Son lien solide avec Guardiola perdure, et des sources concordantes assurent que l’entraîneur catalan a été tenu informé de chaque détail des négociations et a apporté un soutien sans réserve au retour de son ancien adjoint.

    L’ancien directeur sportif, Txiki Begiristain, a également joué un rôle clé dans la nomination de Maresca avant son départ, le recommandant à Hugo Viana comme le mieux placé pour perpétuer le projet sportif mis en place ces dernières années.

  • FBL-EUR-C1-MANCHESTER CITY-TRAININGAFP

    Une empreinte inoubliable au sein de Manchester City

    Mariska n’était pas un simple assistant au sein du staff technique de Guardiola ; il comptait parmi les figures les plus influentes sur le plan tactique.

    Lors de la saison du triplé historique, Guardiola s’est appuyé sur lui pour élaborer des solutions techniques. L’une des idées les plus marquantes de cette période a été d’aligner John Stones au poste de milieu de terrain, en plus de ses fonctions défensives, une décision qui a apporté une grande souplesse tactique à l’équipe et a contribué à son sacre en Ligue des champions.

    Avant d’intégrer le staff de l’équipe première, Maresca avait déjà marqué de son empreinte l’équipe d’élite de la formation de l’académie de Manchester City, où il laissait aux joueurs une plus grande liberté d’expression sur le terrain, loin des schémas tactiques rigides.

    Gareth Taylor, qui a collaboré avec lui au club, souligne que Maresca se démarquait des autres coachs de l’académie par son audace à innover plutôt qu’à suivre le modèle classique.

    Il souligne que la direction de Manchester City lui laissait une large marge de manœuvre créative, à condition que ses propositions reposent sur des arguments techniques solides. Ce soutien lui a permis de forger progressivement son identité d’entraîneur avant de relever des défis plus importants, d’abord à Leicester City puis à Chelsea.

    Fort de ces expériences, Maresca n’est plus seulement l’ex-adjoint de Guardiola : il est devenu un entraîneur au palmarès personnel, à la philosophie affirmée et à la personnalité capable de relever le plus grand défi de sa carrière, diriger Manchester City à l’ère post-Pep.

  • FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP

    Que réserve l'avenir à Manchester City sous la houlette de Maresca ?

    Si la nomination d’Enzo Maresca garantit la pérennité de l’identité de Manchester City, le véritable défi commence avec le coup d’envoi de la préparation de la nouvelle saison. Les supporters n’attendent pas seulement un entraîneur capable de préserver l’héritage de Guardiola, mais un leader capable de faire évoluer l’équipe et de lui insuffler un nouvel élan après de longues années de succès.

    Marisca devra relever plusieurs défis, dont le principal consistera à préserver la culture de la victoire désormais ancrée dans l’ADN du club tout en apportant sa propre touche sans bouleverser la stabilité de l’effectif.

    Les joueurs sont attendus à l’entraînement le 20 juillet, tandis que les participants à la Coupe du monde bénéficieront d’une période de repos supplémentaire, laissant à l’Italien un laps de temps restreint pour imposer ses premières idées avant l’ouverture de la saison.

    Son rôle ne se limitera pas au travail sur le terrain : il devra aussi participer activement au mercato pour façonner l’effectif.

    Selon plusieurs sources, Manchester City serait sur le point de finaliser l’arrivée du milieu de terrain anglais Elliott Anderson pour environ 116 millions de livres sterling, l’une des transactions les plus élevées de l’histoire du club.

    Une fois l’entrejeu renforcé, la direction se tournera vers le recrutement d’un nouveau latéral droit, d’autant plus que le nom de Malo Justo est évoqué comme une possibilité de rejoindre son ancien entraîneur après l’expérience réussie qui les a réunis à Chelsea.

    Par ailleurs, le club suit de près le jeune talent marocain Ayoub Bouadi, milieu de terrain prometteur du LOSC Lille, qui n’a pas encore 18 ans.

    Par ailleurs, le dossier du renouvellement du contrat de Rodri s’impose comme l’une des priorités de Maresca : la star espagnole entame la dernière année de son engagement et son maintien est crucial, tant son rôle est central dans le système de jeu.

    L’entraîneur italien devra aussi trancher un dossier délicat : le poste de gardien de but. Sa philosophie privilégie un dernier rempart capable de relancer proprement depuis l’arrière, ce qui fait du choix entre Gianluigi Donnarumma et James Trafford l’une des décisions techniques majeures de ce début de saison.

    L’entraîneur transalpin devra trouver le juste milieu entre l’expérience internationale de Donnarumma et l’ambition de Trafford, déterminé à saisir sa chance avec l’équipe première.

  • FBL-WC-CLUB-2025-MATCH63-CHELSEA-PSGAFP

    Le football se joue comme une partie d'échecs sur la pelouse.

    Marisca ne voit pas le football comme un simple jeu fondé sur les seules qualités individuelles, mais comme une bataille tactique complexe, proche d’une partie d’échecs.

    Pendant ses études au centre technique de Coverciano, il a d’ailleurs soutenu un mémoire universitaire de plus de sept mille mots pour analyser ces similitudes, s’appuyant notamment sur l’une des parties les plus célèbres du championnat du monde, celle qui a opposé Anatoli Karpov à Viktor Korchnoi.

    Cette philosophie se traduit sur le terrain : chaque mouvement doit être calculé, la maîtrise des espaces étant aussi cruciale que celle du ballon.

    Il privilégie un schéma 4-2-3-1 axé sur la possession prolongée, un pressing haut et la réduction des contre-attaques adverses.

    Ses principes rappellent ceux de Guardiola, mais il laisse à ses joueurs une liberté accrue pour permuter et se projeter entre les lignes, générant ainsi des solutions offensives variées et compliquant le marquage adverse.

    Critiqué à Leicester City puis à Chelsea pour une construction parfois trop lente, il est resté fidèle à sa conviction : la possession n’est pas une fin en soi, mais un levier pour imposer sa domination.

    À Chelsea, il a ainsi confié à Marc Cucurella des missions offensives inhabituelles, transformant parfois le latéral en milieu de terrain supplémentaire pour créer un surnombre dans le dernier tiers.

    Il s’est également illustré en finale de la Coupe du monde des clubs en alignant Malo Justo comme arrière latéral droit, une décision qui a contraint Nuno Mendes à reculer et offert des espaces à Cole Palmer, contribuant ainsi à la victoire 3-0 de Chelsea.

  • Chelsea FC v Paris Saint-Germain: Final - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Une personnalité rigoureuse qui ne cesse d'apprendre

    L'une des principales caractéristiques de Maresca est sa volonté constante de se perfectionner. Il ne se contente pas d'étudier le football, mais recherche sans cesse de nouvelles idées dans différents sports.

    À l’instar de Guardiola, il reste en contact avec Julio Velasco, l’un des entraîneurs de volley-ball les plus réputés, et échange des idées avec Ettore Messina, entraîneur chevronné de basket-ball, pour dénicher de nouvelles méthodes d’amélioration de la performance collective et de la gestion d’équipe.

    Il s’intéresse par ailleurs de plus en plus aux applications de l’intelligence artificielle dans l’analyse tactique et dévore des ouvrages philosophiques, en particulier les écrits de René Descartes ainsi que l’ouvrage « Football et échecs », qui illustre sa vision fondée sur l’analyse et la planification.

    Calme et laconique en conférence de presse, il se montre, dans le vestiaire, d’une franchise et d’une clarté absolues avec ses joueurs. Il assume les décisions difficiles quand il estime qu’elles servent l’intérêt collectif, quitte à provoquer la polémique.

    À Chelsea, l’exclusion de Noni Madueke a surpris, mais il a tranché : une décision « purement technique », fidèle à sa ligne directe.

    Malgré cette rigueur, Maresca a su gagner le respect des joueurs de Chelsea, qui ont salué sa franchise et sa capacité à nouer une relation directe et sincère avec eux.

  • Fluminense FC v Chelsea FC: Semi Final - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Fin de parcours tumultueuse à Chelsea… et nouveau départ à Manchester

    Le départ de Maresca de Chelsea s’est révélé tumultueux. Ces dernières semaines, des tensions évidentes avec la direction du club ont conduit à son transfert à Manchester City contre un chèque de 17 millions de livres sterling.

    Selon la direction des Blues, son départ a affaibli le groupe, alors qu’il avait mené le club vers la Coupe du monde des clubs et la Ligue Europa Conférence, tout en le ramenant en Ligue des champions pour la première fois depuis le rachat par le groupe « Blocco ».

    Nombreux sont toutefois ceux qui estiment que l’Italien a, en une seule saison à Stamford Bridge, démontré les qualités requises pour mener un grand projet, confortant ainsi la conviction de Manchester City de l’avoir désigné comme l’homme de la situation pour succéder à Guardiola.

    De retour à l’Etihad Stadium, l’Italien aborde ainsi le plus grand défi de sa carrière : succéder à l’un des plus grands entraîneurs de l’histoire et maintenir les standards d’excellence d’un club habitué à briguer tous les titres.

    Ce n’est pas tant le nombre de victoires qui scellera son bilan, mais sa capacité à démontrer que Manchester City peut poursuivre son écriture de l’histoire même après l’ère Pep Guardiola.