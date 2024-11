GOAL vous dresse la liste des meilleurs joueurs de Serie A depuis 2000, basés sur le talent, les trophées, la longévité et l'impact.

C'est devenu un cliché au fil du temps, mais, en Italie, le football est vraiment comme une religion. Il provoque un niveau d'hystérie et d'adoration à la fois exaltant et terrifiant, avec des fanatiques présents dans tous les milieux - ce qui entraîne parfois même des politiciens à s'attaquer les uns les autres à cause de décisions controversées et de Scudetti volés.

On peut donc dire que, lorsqu'il s'agit de romance, de controverse et de qualité, la Serie A a toujours été un championnat à part. Elle a connu des hauts et des bas au cours des 25 dernières années, passant du centre de l'univers footballistique à une prétendue maison de retraite pour les superstars vieillissantes, mais a connu une renaissance remarquable ces dernières saisons, au point d'être désormais devancée uniquement par la Premier League dans les classements officiels de l'UEFA.

Tout au long de cette période, l'Italie n'a jamais cessé d'attirer certains des plus grands noms du jeu. Mais qui sont justement les meilleurs joueurs à avoir honoré la Serie A depuis le début du siècle ? GOAL dresse sa liste des 25 meilleurs ci-dessous, basée sur le talent, les trophées, la longévité et l'impact...