Vinicius Jr, Cristiano Ronaldo et les 25 meilleurs joueurs du Real Madrid au 21e siècle

GOAL passe en revue les joueurs les plus remarquables ayant brillé au Santiago Bernabeu depuis l'an 2000.

Alors, allons droit au but. Vous pouvez peut-être deviner qui est le plus grand joueur du Real Madrid du 21ème siècle. Ce n'est pas vraiment un mystère. Certains des autres grands noms sont évidents aussi. Tel a été le niveau des Merengue depuis le tournant du millénaire, accompagné des titres qu'ils ont remportés, que la majorité de leurs joueurs les plus importants sont devenus des noms connus dans le monde entier.

Des Galactiques aux conquérants de la Ligue des champions. De Zinedine Zidane, en passant par la génération actuelle de Carlo Ancelotti, Madrid n'a jamais manqué de star. Cependant, il y a également eu des joueurs de rôle dont l'importance ne doit pas être oubliée lorsqu'il s'agit d'évaluer les meilleurs joueurs des 25 dernières années.

Alors qui sont les 25 meilleurs des 25 dernières années ? GOAL a essayé de les classer...