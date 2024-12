Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et les 25 meilleurs joueurs du 21e siècle

GOAL tente l'impossible en classant les meilleurs footballeurs des 25 dernières années selon le talent, les trophées, l'impact et la longévité...

Tenez-vous bien ! Prenez un moment pour vous préparer à ce qui s'en vient. Parce que vous allez être très agacé.

GOAL a dressé sa liste des 25 plus grands joueurs du 21e siècle jusqu'à présent. Et il n'y a aucun doute sur le fait que plusieurs positionnements vont vous énerver à coup sûr. Vous serez encore plus contrarié lorsque vous réaliserez que certains de vos joueurs préférés ne figurent même pas dans la liste. Sérieusement, il y a des lauréats du Ballon d'Or qui n'ont même pas été retenus !

Donc, asseyez-vous, prenez une respiration et parcourez nos choix qui vont susciter le débat mais qui sont quand même basés sur le talent, les trophées, la longévité et l'impact... Oh, et n'oubliez pas, vous pourrez toujours exprimer votre désaccord dans la section des commentaires !