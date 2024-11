L'Afrique a offert au monde certains des meilleurs joueurs de football de ce siècle. Découvrez notre Top 25.

Article continues below

Article continues below

Article continues below

L'article continue ci-dessous

Le football africain a atteint un autre niveau depuis le début du millénaire. Vous pouvez trouver des joueurs du continent répartis parmi les meilleures et les plus compétitives équipes du monde.

Les stars de l'Afrique ont également offert à ce jeu certains de ses moments les plus mémorables. Roger Milla et George Weah ont lancé la révolution dans les années 1990, et leur héritage est toujours entre de bonnes mains aujourd'hui.

Mais qui sont les meilleurs joueurs africains ? Qui sont ceux qui méritent le plus l'adoration du monde ? Alors que nous atteignons le quart du 21ème siècle, GOAL a classé les 25 meilleurs représentants de ce continent.