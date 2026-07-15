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cm grafica bergomi italia 2026 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

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Bergomi : « Malagò m’a appelé. J’étais le plan B, C ou D… »

Italie

L’ancien défenseur faisait partie des candidats au poste de directeur technique de l’équipe nationale.

Beppe Bergomi, ancien défenseur de l’Inter et de laNazionale, aujourd’hui commentateur pour Sky Sport, révèle un secret de coulisses : « Ai-je failli devenir le nouveau directeur technique de l’équipe nationale ? J’étais la solution B, C ou D. Je peux le dire aujourd’hui : Malagò m’a appelé pour savoir si j’étais prêt à quitter mon univers télévisuel et à me lancer dans l’aventure fédérale. Mais le premier choix a toujours été Paolo Maldini, car nous savons ce que représente Paolo. »

  • Bergomi aborde ensuite le profil du futur sélectionneur : « Mancini ou Pirlo ? À mon avis, Mancini est l'entraîneur idéal pour l'équipe nationale.Malgré les turbulences de son départ, il reste, à mes yeux, l’homme de la situation. N’oublions pas non plus Antonio Conte.

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