Bergomi : « Malagò m’a appelé. J’étais le plan B, C ou D… »

Beppe Bergomi, ancien défenseur de l’Inter et de laNazionale, aujourd’hui commentateur pour Sky Sport, révèle un secret de coulisses : « Ai-je failli devenir le nouveau directeur technique de l’équipe nationale ? J’étais la solution B, C ou D. Je peux le dire aujourd’hui : Malagò m’a appelé pour savoir si j’étais prêt à quitter mon univers télévisuel et à me lancer dans l’aventure fédérale. Mais le premier choix a toujours été Paolo Maldini, car nous savons ce que représente Paolo. »