Beppe Bergomi, ancien défenseur de l’Inter et de laNazionale, aujourd’hui commentateur pour Sky Sport, révèle un secret de coulisses : « Ai-je failli devenir le nouveau directeur technique de l’équipe nationale ? J’étais la solution B, C ou D. Je peux le dire aujourd’hui : Malagò m’a appelé pour savoir si j’étais prêt à quitter mon univers télévisuel et à me lancer dans l’aventure fédérale. Mais le premier choix a toujours été Paolo Maldini, car nous savons ce que représente Paolo. »
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Bergomi : « Malagò m’a appelé. J’étais le plan B, C ou D… »
Bergomi aborde ensuite le profil du futur sélectionneur : « Mancini ou Pirlo ? À mon avis, Mancini est l'entraîneur idéal pour l'équipe nationale.Malgré les turbulences de son départ, il reste, à mes yeux, l’homme de la situation. N’oublions pas non plus Antonio Conte.
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