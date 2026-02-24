Benjamin Sesko révèle la vérité sur les conseils de tir prodigués par Dimitar Berbatov au milieu de la série de buts marqués par Manchester United

Sesko a mis un certain temps à s'intégrer dans l'équipe de Manchester United et à s'adapter à la Premier League, mais il démontre désormais pourquoi United a dépensé autant pour le recruter et pourquoi il figurait parmi les attaquants les plus convoités d'Europe l'été dernier, Arsenal et Newcastle ayant également manifesté leur intérêt pour le signer.

Au cours de ses sept dernières apparitions, il a marqué en moyenne un but toutes les 45 minutes, et ses buts ont rapporté six points à United. Michael Carrick a qualifié la finition de Sesko contre Everton de « impitoyable » et a déclaré que le Slovène était en bonne posture.

Plusieurs théories ont été avancées pour expliquer pourquoi Sesko a trouvé ses marques ces derniers temps, l'une d'entre elles suggérant que Sesko aurait suivi les conseils de l'ancien attaquant des Red Devils, Berbatov. Le Slovène a été interrogé sur ces rumeurs par les journalistes après son but décisif au Hill Dickinson Stadium.