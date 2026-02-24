Getty
Benjamin Sesko révèle la vérité sur les conseils de tir prodigués par Dimitar Berbatov au milieu de la série de buts marqués par Manchester United
Sesko, « impitoyable », trouve ses marques
Sesko a mis un certain temps à s'intégrer dans l'équipe de Manchester United et à s'adapter à la Premier League, mais il démontre désormais pourquoi United a dépensé autant pour le recruter et pourquoi il figurait parmi les attaquants les plus convoités d'Europe l'été dernier, Arsenal et Newcastle ayant également manifesté leur intérêt pour le signer.
Au cours de ses sept dernières apparitions, il a marqué en moyenne un but toutes les 45 minutes, et ses buts ont rapporté six points à United. Michael Carrick a qualifié la finition de Sesko contre Everton de « impitoyable » et a déclaré que le Slovène était en bonne posture.
Plusieurs théories ont été avancées pour expliquer pourquoi Sesko a trouvé ses marques ces derniers temps, l'une d'entre elles suggérant que Sesko aurait suivi les conseils de l'ancien attaquant des Red Devils, Berbatov. Le Slovène a été interrogé sur ces rumeurs par les journalistes après son but décisif au Hill Dickinson Stadium.
Sesko : Je n'ai pas parlé à Berbatov !
Sesko a déclaré aux journalistes : « Pour être honnête, j'ai entendu les rumeurs, mais je n'ai eu aucune conversation [avec Berbatov]. J'aimerais beaucoup ! Ce serait vraiment sympa... mais je ne l'ai pas fait. Nous avons un staff technique qui travaille individuellement chaque jour, ce qui m'aide vraiment à me concentrer sur ce genre de moments. »
Sesko a également expliqué comment ses séances supplémentaires après l'entraînement de l'équipe avec l'entraîneur adjoint Travis Binnion l'aident à améliorer sa finition. Il a déclaré : « Après chaque entraînement, je travaille dans la surface, à la limite de la surface, sur les contacts courts, car en Premier League, on n'a pas le temps. C'est là que cela m'aide vraiment, et pas seulement moi, mais aussi les autres joueurs. Je suis vraiment heureux de pouvoir travailler avec [Travis] car il m'a beaucoup aidé. C'est sur le terrain que l'on peut le plus s'améliorer, car au final, c'est le ballon qui doit finir dans les filets, et c'est là que l'on travaille le plus. Évidemment, il est très important que je fasse un peu de travail quand je rentre chez moi, c'est très important pour le mental. »
Sesko : J'ai besoin de pression
Comme tout autre attaquant qui rejoint United pour un transfert important, Sesko a été soumis à une pression énorme et à une attention particulière depuis son arrivée à Old Trafford. Mais il affirme que cette pression l'aide à rester vigilant.
« Pour moi, la pression est quelque chose dont j'ai besoin si je veux devenir un bon joueur », explique-t-il. « Je la considère comme un privilège. C'est quelque chose qui doit être présent si vous voulez jouer au plus haut niveau, et il faut l'accepter et ne pas s'en soucier. Pour moi, cela ne m'a pas vraiment affecté, et je pense que c'est pareil pour [Matheus] Cunha et Bryan [Mbeumo]. »
Sesko satisfait de son rôle de remplaçant
Sesko n'a toujours pas débuté un match depuis que Carrick est devenu entraîneur, mais il insiste sur le fait que cela ne signifie pas que la légende de United croit moins en lui, et qu'il s'engage à continuer à donner le meilleur de lui-même lorsqu'il sera appelé depuis le banc.
Il ajoute : « Nous discutons bien sûr, mais [Michael Carrick] croit en moi, tout le monde croit en moi, ils me préparent à débuter dès que possible. Il s'agit plutôt pour moi d'être présent quand c'est important, peu importe le nombre de minutes que je joue, je me concentre sur mes performances et j'essaie d'aider l'équipe à remporter des victoires. »
