Bellingham se prépare à briller face à sa victime préférée

Ce vendredi soir, le stade Santiago Bernabéu accueille un match très attendu entre le Real Madrid et Gérone, comptant pour la 31^e journée du championnat d’Espagne 2025-2026.

Deuxième du classement avec 69 points (22 victoires, 3 nuls, 5 défaites), la Maison blanche entend maintenir la pression sur le leader.

Battus à la surprise générale par Majorque lors de la précédente journée, les Madrilènes voient le FC Barcelone, leader, compter sept unités d’avance et savent qu’une victoire ce soir s’impose.

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