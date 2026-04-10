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Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport
Karim Malim

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Bellingham se prépare à briller face à sa victime préférée

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J. Bellingham
Real Madrid vs Girona
Real Madrid
Girona
LaLiga
Angleterre
Espagne

Un retour qui inquiète l’entourage… mais rassure Madrid.

Ce vendredi soir, le stade Santiago Bernabéu accueille un match très attendu entre le Real Madrid et Gérone, comptant pour la 31^e journée du championnat d’Espagne 2025-2026.

Deuxième du classement avec 69 points (22 victoires, 3 nuls, 5 défaites), la Maison blanche entend maintenir la pression sur le leader.

Battus à la surprise générale par Majorque lors de la précédente journée, les Madrilènes voient le FC Barcelone, leader, compter sept unités d’avance et savent qu’une victoire ce soir s’impose.

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    Retour dans le onze de départ

    Selon le quotidien espagnol AS, la star anglaise Jude Bellingham effectuera son retour dans le onze de départ après 67 jours d’absence, grâce à sa performance remarquée contre le Bayern Munich. Gérone fait partie de ses proies préférées : il y a inscrit 4 buts en 4 matchs.

    L’entraîneur Álvaro Arbeloa s’est dit confiant : le joueur apportera une valeur ajoutée décisive, aussi bien ce soir que lors des prochaines sorties, et sa performance face au Bayern a constitué le dernier test avant son retour dans le onze.

    Sa dernière sortie a confirmé sa progression physique et technique : face au géant bavarois, il a livré une performance complète, alliant agilité et intelligence, et a dominé les duels aériens, avec un taux de passes réussies de 94 %, ce que le staff technique a considéré comme un indicateur décisif de sa pleine disponibilité.

    Après avoir disputé 16 minutes contre l’Atlético de Madrid puis 31 minutes face à Majorque, sa performance aboutie contre le Bayern a confirmé qu’il était sur le point de retrouver son meilleur niveau.

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    Gérone… l’adversaire de prédilection de Bellingham

    Gérone constitue un adversaire de choix pour la star anglaise, dont le bilan offensif est parfait face à cette équipe : il a inscrit 4 buts en 4 matchs, autant que contre Barcelone et Séville, mais avec une efficacité supérieure compte tenu du nombre réduit de rencontres.

    Un bilan qui encourage le staff technique à le remettre à son meilleur niveau, d’autant plus que ses efforts seront indispensables à ce stade crucial de la saison.

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    Un casse-tête technique au milieu de terrain

    Si le retour de Bellingham est une bonne nouvelle, il pose aussi un casse-tête tactique à Arbeloa : où le faire jouer ? Pendant son absence, Arda Güler a brillé, Fede Valverde a été constant et Orelien Tchouameni a assumé son rôle de sentinelle.

    Reste à trouver le juste équilibre au milieu de terrain, un « problème de luxe » selon l’entraîneur, qui rappelle toutefois que Bellingham demeurera un élément essentiel.

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    Le chemin vers la guérison et le retour

    Bellingham a connu une saison perturbée par les blessures. Tout a commencé par une opération à l’épaule, suite à la Coupe du monde des clubs, qui a compromis sa préparation estivale. Bien qu’il ait brillé entre octobre et décembre (5 buts marqués, 4 passes décisives), il a subi un nouveau revers musculaire (ischio-jambiers) lors de la rencontre face à Rayo Vallecano, le contraignant à manquer 9 matchs.

    Au total, il a manqué 13 matchs, ce qui a nui à sa régularité, avant d’entamer un retour progressif couronné par une performance convaincante face au Bayern Munich. Aujourd’hui, le milieu anglais est sur le point de retrouver une place de titulaire et entend bien guider son équipe dans la lutte acharnée de la phase décisive de la saison.

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