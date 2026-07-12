Bellingham à Haaland : « C'est mon frère ». Le résumé du match entre les deux amis

Norvège-Angleterre 1-2, quart de finale de la Coupe du monde 2026 : la rencontre a aussi tourné autour du duel à distance entre les amis Erling Haaland et Jude Bellingham, remporté par ce dernier grâce à un doublé décisif pour la victoire anglaise.





Après le coup de sifflet final, le numéro 10 anglais a évoqué son ami Haaland et l’amitié qui les unit : « Les gens nous ont perçus comme des rivaux pendant 90 minutes, mais pour moi, c’était juste mon frère. Je savais ce qu’il ressentait car j’ai vécu la même situation. C’est pourquoi je suis allé le voir tout de suite. Je ne voulais pas m’adresser aux caméras ou aux gros titres, juste lui rappeler qu’un seul résultat ne définit pas qui il est. Demain, il sera toujours mon frère. »



