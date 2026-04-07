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Bato à propos de sa relation avec Ancelotti : « Il a donné mon nom à son chien »

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É.-U.

L'ancienne star des Rossoneri se remémore ses meilleurs souvenirs

L'ancienne star du Milan, Alexandre Pato, a levé le voile sur les coulisses de sa période dorée avec les Rossoneri, durant laquelle il s'est illustré sous la houlette du vétéran Carlo Ancelotti.

Pato s'est longuement confié sur son passage au Milan AC et sur sa vie après sa retraite lors d'une interview exclusive accordée à CBS Sports Golazo.

Bato a rejoint Milan alors qu'il était adolescent en 2007, a remporté le prix du Jeune joueur de l'année en 2009 et a décroché le titre de champion d'Italie lors de la saison 2010-2011.

  • La liste des légendes… Un véritable stupéfaction

    Rejoindre un club aussi prestigieux à un si jeune âge n'a pas toujours été une transition facile, comme l'a expliqué Pato : « Quand je suis arrivé à Milan, je me suis rendu tout seul dans le vestiaire. »

    Il a ajouté : « J’ai vu les photos et les noms qui ornaient le vestiaire et j’ai été stupéfait : Kaká, Seedorf, Pirlo, Gattuso, Maldini, Ronaldo aussi… Je me suis dit “Waouh”… C’était incroyable. »

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  • Il a donné mon nom à son chien

    Au sujet de sa relation avec l'entraîneur Ancelotti, Pato a déclaré que c'était le vétéran italien qui l'avait aidé plus que quiconque à s'épanouir à Milan.

    Il a confirmé qu'ils restaient en contact et entretenaient une relation étroite, en donnant comme preuve : « Ancelotti a appelé son chien Bato, nous étions si proches. »

    Il a poursuivi : « Je considère Ancelotti comme plus qu'un simple entraîneur, c'est un ami, un père. Quand j'étais à Milan, j'avais 17 ans. Alors quand je suis arrivé là-bas, il est venu à l'entrée de Milanello, m'a pris la main et m'a dit : "Bon, entre, je veux te présenter aux autres joueurs." »

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    Il a poursuivi : « Il s’est adressé à chaque joueur et a dit : "Les gars, voici Bato." Ils ont répondu : "Bonjour Bato, bonne chance, nous sommes là pour toi."

    Il a déclaré : « C’est pour cela que je pense qu’Ancelotti est plus qu’un simple entraîneur, c’est un homme noble. »

    Bato n'a aucun doute quant à la place d'Ancelotti parmi les plus grands entraîneurs de football, et à ce sujet, il a déclaré : « Pour moi, c'est le meilleur entraîneur de tous les temps. »