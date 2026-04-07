Bato à propos de sa relation avec Ancelotti : « Il a donné mon nom à son chien »

Au sujet de sa relation avec l'entraîneur Ancelotti, Pato a déclaré que c'était le vétéran italien qui l'avait aidé plus que quiconque à s'épanouir à Milan.
Il a confirmé qu'ils restaient en contact et entretenaient une relation étroite, en donnant comme preuve : « Ancelotti a appelé son chien Bato, nous étions si proches. »
Il a poursuivi : « Je considère Ancelotti comme plus qu'un simple entraîneur, c'est un ami, un père. Quand j'étais à Milan, j'avais 17 ans. Alors quand je suis arrivé là-bas, il est venu à l'entrée de Milanello, m'a pris la main et m'a dit : "Bon, entre, je veux te présenter aux autres joueurs." »
Lire aussi : La légende du Bayern provoque le Real : « Seul Barcelone peut nous
rivaliser » Lire aussi : Vidéo : Les gifles de Saint-Germain et l'incident Xavi... Le coup de sifflet « Barcelone-Atlético » met le feu aux poudres
Lire aussi : Neymar poursuit son rêve de Coupe du monde malgré une opération surprise
Il a poursuivi : « Il s’est adressé à chaque joueur et a dit : "Les gars, voici Bato." Ils ont répondu : "Bonjour Bato, bonne chance, nous sommes là pour toi."
Il a déclaré : « C’est pour cela que je pense qu’Ancelotti est plus qu’un simple entraîneur, c’est un homme noble. »
Bato n'a aucun doute quant à la place d'Ancelotti parmi les plus grands entraîneurs de football, et à ce sujet, il a déclaré : « Pour moi, c'est le meilleur entraîneur de tous les temps. »