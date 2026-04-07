Bato à propos de sa relation avec Ancelotti : « Il a donné mon nom à son chien »

L'ancienne star du Milan, Alexandre Pato, a levé le voile sur les coulisses de sa période dorée avec les Rossoneri, durant laquelle il s'est illustré sous la houlette du vétéran Carlo Ancelotti.

Pato s'est longuement confié sur son passage au Milan AC et sur sa vie après sa retraite lors d'une interview exclusive accordée à CBS Sports Golazo.

Bato a rejoint Milan alors qu'il était adolescent en 2007, a remporté le prix du Jeune joueur de l'année en 2009 et a décroché le titre de champion d'Italie lors de la saison 2010-2011.