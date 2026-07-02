Bastoni, secoué et bouleversé : l'appel de l'Inter, que se passe-t-il avec le Real Madrid ?

Selon La Gazzetta dello Sport, Bastoni se trouvait en vacances dans les Pouilles avec sa famille lorsqu’il a reçu, mardi dernier, la notification de sa mise en examen. De retour à Milan hier soir, le défenseur s’estdit bouleversé par cette affaire, dernier coup dur d’une année 2026 qui ternit son image de « bon garçon » depuis la mi-février. Les faits, remontant à six ans et dont il s’est immédiatement distancié auprès de son entourage, concernent une jeune fille de 17 ans et d’autres mineures ; il devra répondre de ces accusations, tandis que les procureurs entendent mener l’enquête jusqu’au bout.





Officiellement, cette affaire n’implique pas l’Inter, mais le club a immédiatement appelé Bastoni pour le rassurer : il ne sera pas laissé à son sort et peut compter sur le soutien de la société nerazzurra.







