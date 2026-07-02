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CM Grafica Inter Bastoni 2026 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

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Bastoni, secoué et bouleversé : l'appel de l'Inter, que se passe-t-il avec le Real Madrid ?

Inter
S. Bastoni
A. Bastoni

Le défenseur des Nerazzurri traverse un moment délicat, et le club lui apporte son soutien.

Selon La Gazzetta dello Sport, Bastoni se trouvait en vacances dans les Pouilles avec sa famille lorsqu’il a reçu, mardi dernier, la notification de sa mise en examen. De retour à Milan hier soir, le défenseur s’estdit bouleversé par cette affaire, dernier coup dur d’une année 2026 qui ternit son image de « bon garçon » depuis la mi-février. Les faits, remontant à six ans et dont il s’est immédiatement distancié auprès de son entourage, concernent une jeune fille de 17 ans et d’autres mineures ; il devra répondre de ces accusations, tandis que les procureurs entendent mener l’enquête jusqu’au bout.


Officiellement, cette affaire n’implique pas l’Inter, mais le club a immédiatement appelé Bastoni pour le rassurer : il ne sera pas laissé à son sort et peut compter sur le soutien de la société nerazzurra.



  • Et, à plus long terme, il ne sera pas poussé vers la sortie malgré un mercato estival au cours duquel les rumeurs en provenance d’Espagne évoquent toujours un vif intérêt du Real Madrid. La ligne de conduite, telle que rapportée par la Gazzetta, demeure inchangée : si une opportunité de départ se présente, les parties en discuteront, l’Inter n’y étant pas opposé ; toutefois, le club n’a aucune intention de céder un joueur de son calibre. Ces dernières heures, avant même la notification d’une éventuelle mise en examen, les rumeurs d’un vif intérêt madrilène persistaient, mais, pour l’instant, aucune offre officielle n’est parvenue en provenance d’Espagne.


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