À quelques mois de la fin de la saison, les clubs commencent à planifier le mercato estival et, du côté du FC Barcelone, une attention particulière est accordée au renforcement de la défense. Parmi les joueurs figurant sur la liste des cibles potentielles du club espagnol pour cet été, on trouve également le nom d'Alessandro Bastoni, né en 1999, qui évolue à l'Inter et est titulaire dans l'équipe nationale de Gattuso. Ces rumeurs de mercato inquiètent les supporters nerazzurri, car selon le quotidien espagnol Sport, le Barça aurait déjà recueilli des informations de manière informelle afin de déterminer s'il existe une marge de manœuvre pour une éventuelle négociation.
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Bastoni-Barcelone : les options possibles pour l'Inter : Dani Olmo, Ferran Torres et Gerard Martín
LE FC BARCELONE ENVISAGE UN ÉCHANGE
En Espagne, on parle d'une ouverture de la part du joueur, comme le rapporte le quotidien Marca, même s'il reste encore du temps avant d'entamer des négociations, y compris avec l'entourage du joueur. Pour l'instant, on note toutefois un intérêt concret de la part du Barça pour Bastoni ; le club catalan étudie la manière d'aborder l'Inter pour tenter d'entamer des négociations, et parmi les hypothèses figure également la possibilité d'inclure des contreparties : les noms qui ont été évoqués sont ceux de Dani Olmo, Gerard Martín et Ferran Torres, également pressenti par Arsenal, l'Atlético Madrid et Manchester United.
POURQUOI LE FC BARCELONE VEUT BASTONI
Le FC Barcelone a identifié Bastoni comme le renfort idéal dans la perspective de certains changements en défense : Araujo et Christensen pourraient quitter le club, c'est pourquoi la direction évalue différents profils pour ce secteur et le défenseur central de l'Inter figure parmi les cibles potentielles. Au sein du Barça, Bastoni est considéré comme l'un des meilleurs joueurs d'Europe dans la phase de construction parmi les joueurs occupant son poste, et l'équipe de Flick mise beaucoup sur la construction depuis l'arrière ; de plus, c'est un nom qui fait l'unanimité et dont l'entraîneur et le directeur sportif Deco sont convaincus.