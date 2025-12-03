SC
Accès sans barrière et sièges spéciaux : les mesures du Qatar pour les fans à mobilité réduite mises en avant lors de la Coupe Arabe de la FIFA 2025 également.
Le Qatar à l'avant-garde des tournois de la FIFA
Depuis qu'ils ont obtenu les droits d'accueil de la Coupe du Monde de la FIFA 2022, le Qatar s'est transformé en un pôle sportif mondial capable d'accueillir des événements de classe mondiale grâce à l'organisation réussie d'une multitude de tournois de premier plan.
En plus d'avoir livré une Coupe du Monde de la FIFA 2022 hautement réussie, ils ont également accueilli des tournois comme la Coupe d'Asie de l'AFC, la Ligue des Champions de l'AFC, la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, la Coupe Arabe de la FIFA, la Coupe Intercontinentale de la FIFA et la Coupe du Monde U17 de la FIFA.
Ils viennent de terminer avec succès l'accueil de la Coupe du Monde U17 de la FIFA 2025 et sont actuellement au milieu d'une Coupe Arabe de la FIFA 2025 passionnante. Le Qatar accueillera également simultanément la Coupe Intercontinentale de la FIFA 2025 ce mois-ci.
Bien que les stades à la pointe de la technologie et les infrastructures jouent un rôle important, le Qatar a également mis les intérêts de chaque fan au cœur de l'organisation de ces compétitions. Et les plus remarquables parmi eux sont les mesures qu'ils ont prises pour protéger les intérêts des fans à mobilité réduite. Le 3 décembre, Journée internationale des personnes handicapées de l'ONU, examinons ces mesures.
Accès sans obstacles et sièges spéciaux
Lors de la Coupe Arabe de la FIFA 2025 (et toutes les compétitions organisées par le Qatar), les fans à mobilité réduite ont les moyens de profiter du match sans se soucier de quoi que ce soit.
Depuis le processus de billetterie jusqu'au départ du stade, les organisateurs ont déroulé le tapis rouge pour eux, soulignant comment le football est un sport pour tous.
Il existe des billets spéciaux pour les fans à mobilité réduite lors de la Coupe Arabe de la FIFA (et d'autres tournois également) appelés billets d'accessibilité, qui peuvent être obtenus en envoyant un e-mail à accessibility.tickets@sc.qa .
Et une fois qu'ils ont obtenu le billet, l'accès au stade est sans obstacle pour garantir que leur trajet vers le site et leurs sièges se déroule sans encombre.
Et les billets d'accessibilité garantissent que leurs sièges sont facilement accessibles et qu'ils peuvent profiter pleinement du jeu.
Autres mesures
En plus des places accessibles dans les six sites de la Coupe arabe de la FIFA, le Qatar a également pris en charge les supporters aveugles et malvoyants en introduisant un commentaire audio-descriptif pour eux.
Il y a également des salles sensorielles pour les fans ayant des besoins neurodivergents.
Ces initiatives d'accessibilité, menées par le Comité d'organisation local (LOC), sont en effet, remarquables.
Quoi d'autre ?
La Coupe arabe de la FIFA vient peut-être de débuter au Qatar, mais le pays met depuis longtemps les besoins des fans à mobilité réduite au premier plan. Cela était intrinsèquement apparent lors de la récente Coupe du Monde U17 de la FIFA 2025 qui vient de se terminer.
Il y avait des zones spécifiques dans les Fan Zones à travers les sites de la Coupe du Monde U17 qui ont été créées pour que les fans à mobilité réduite puissent profiter de la saveur des compétitions.
C'est vraiment très louable et cela élève le statut du Qatar en tant qu'hôte de classe mondiale des compétitions sportives.
