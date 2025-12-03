Depuis qu'ils ont obtenu les droits d'accueil de la Coupe du Monde de la FIFA 2022, le Qatar s'est transformé en un pôle sportif mondial capable d'accueillir des événements de classe mondiale grâce à l'organisation réussie d'une multitude de tournois de premier plan.

En plus d'avoir livré une Coupe du Monde de la FIFA 2022 hautement réussie, ils ont également accueilli des tournois comme la Coupe d'Asie de l'AFC, la Ligue des Champions de l'AFC, la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, la Coupe Arabe de la FIFA, la Coupe Intercontinentale de la FIFA et la Coupe du Monde U17 de la FIFA.

Ils viennent de terminer avec succès l'accueil de la Coupe du Monde U17 de la FIFA 2025 et sont actuellement au milieu d'une Coupe Arabe de la FIFA 2025 passionnante. Le Qatar accueillera également simultanément la Coupe Intercontinentale de la FIFA 2025 ce mois-ci.

Bien que les stades à la pointe de la technologie et les infrastructures jouent un rôle important, le Qatar a également mis les intérêts de chaque fan au cœur de l'organisation de ces compétitions. Et les plus remarquables parmi eux sont les mesures qu'ils ont prises pour protéger les intérêts des fans à mobilité réduite. Le 3 décembre, Journée internationale des personnes handicapées de l'ONU, examinons ces mesures.