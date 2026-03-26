Barrages de la Coupe du monde de l'UEFA : comment ça marche et tous les matchs prévus pour les demi-finales

Pour l'Europe, le nombre de places disponibles passe de 13 à 16 : les qualifications étant organisées en 12 groupes, les vainqueurs de chaque groupe obtiennent directement leur billet pour la Coupe du monde ; les autres doivent se battre pour espérer une qualification « in extremis ». C'est là qu'interviennent les barrages.

Les 4 places restantes pour l'UEFA sont attribuées via un système de barrages qui représente la dernière chance pour celles qui n'ont pas réussi à terminer en tête de leur groupe.

Seize équipes participent aux barrages. La composition est précise :

- les 12 deuxièmes des groupes de qualification ;

- 4 équipes issues de la Ligue des Nations, sélectionnées parmi les vainqueurs ou, à défaut, parmi les mieux classées des différentes ligues qui n'ont pas encore obtenu leur qualification directe ou via la deuxième place.

Parmi celles-ci figure également l'Italie, appelée une fois de plus à tout jouer dans un match décisif.