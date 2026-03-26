Nous y sommes : d'ici cinq jours, on connaîtra tous les participants européens à la Coupe du monde 2026. Parmi les 16 équipes encore en lice, dont l'Italie, quatre se qualifieront : ce seront les vainqueurs des quatre tournois à quatre équipes qui composent les barrages. Voyons comment cela fonctionne.
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Barrages de la Coupe du monde de l'UEFA : comment ça marche et tous les matchs prévus pour les demi-finales
LE TABLEAU DES PLAY-OFFS
Pour l'Europe, le nombre de places disponibles passe de 13 à 16 : les qualifications étant organisées en 12 groupes, les vainqueurs de chaque groupe obtiennent directement leur billet pour la Coupe du monde ; les autres doivent se battre pour espérer une qualification « in extremis ». C'est là qu'interviennent les barrages.
Les 4 places restantes pour l'UEFA sont attribuées via un système de barrages qui représente la dernière chance pour celles qui n'ont pas réussi à terminer en tête de leur groupe.
Seize équipes participent aux barrages. La composition est précise :
- les 12 deuxièmes des groupes de qualification ;
- 4 équipes issues de la Ligue des Nations, sélectionnées parmi les vainqueurs ou, à défaut, parmi les mieux classées des différentes ligues qui n'ont pas encore obtenu leur qualification directe ou via la deuxième place.
Parmi celles-ci figure également l'Italie, appelée une fois de plus à tout jouer dans un match décisif.
COMMENT FONCTIONNENT LES PLAY-OFFS
Les 16 équipes sont réparties en quatre poules (A, B, C et D), chacune composée de quatre équipes nationales. La répartition s'effectue en tenant compte du classement FIFA et de la provenance (qualifications ou Ligue des Nations), ce qui donne quatre groupes :
- les meilleures équipes du classement ;
- les deuxièmes meilleures ;
- les autres équipes qualifiées lors des poules ;
- les équipes repêchées de la Ligue des Nations.
Le tirage au sort permet de composer les quatre mini-tableaux, chacun mettant en jeu une place pour la Coupe du monde. Chaque parcours est une sorte de tournoi à élimination directe en match unique : pour se qualifier pour la Coupe du monde, il faut donc remporter deux victoires en deux matchs, le 26 mars en demi-finale chez la meilleure équipe du classement et le 31 mars en finale chez la gagnante tirée au sort. Qui perd est éliminé, sans appel. Les vainqueurs connaîtront immédiatement leurs adversaires lors de la compétition mondiale :
- La gagnante du parcours A (celui de l'Italie) se retrouvera dans le groupe B avec le Canada, le Qatar et la Suisse
- le vainqueur du Path B dans le Groupe F avec les Pays-Bas, le Japon et la Tunisie
- le vainqueur du Path C dans le Groupe D avec les États-Unis, le Paraguay et l'Australie
- le vainqueur du Path D dans le Groupe A avec le Mexique, l'Afrique du Sud et la Corée du Sud
LES MATCHS DE DEMI-FINALE (26 MARS)
Parcours A
Demi-finale 1 : Italie vs Irlande du Nord, Bergame
Demi-finale 2 : Pays de Galles vs Bosnie-Herzégovine, Cardiff
Parcours B
Demi-finale 3 : Ukraine vs Suède, Valence
Demi-finale 4 : Pologne vs Albanie, Varsovie
Parcours C
Demi-finale 5 : Turquie vs Roumanie
Demi-finale 6 : Slovaquie vs Kosovo
Parcours D
Demi-finale 7 : Danemark vs Macédoine du Nord
Demi-finale 8 : République tchèque vs République d'Irlande