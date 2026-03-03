Barcelone subit un nouveau revers avec la blessure de Jules Koundé, contraint de quitter le terrain dès le début du match contre l'Atlético Madrid, alors que la course au titre de la Liga s'intensifie

Kounde rejoint une infirmerie déjà bien remplie à Barcelone, ce qui commence à ressembler à un obstacle majeur dans la quête de trophées du club. Le géant catalan était déjà privé d'Eric Garcia, suspendu pour le match contre l'Atlético, tandis que Gavi et Andreas Christensen, blessés de longue date, restent indisponibles. Flick doit également composer avec l'absence du meneur de jeu Frenkie de Jong et de l'attaquant emblématique Robert Lewandowski. L'attaquant polonais est sur le point de faire son retour, mais il sera contraint de porter un masque de protection s'il joue contre l'Athletic Club ce week-end, suite à une fracture du visage subie contre Villarreal.

L'accumulation de blessures à des postes clés met une pression énorme sur l'effectif du FC Barcelone. Avec des matchs cruciaux en Liga et en Europe qui s'enchaînent à un rythme effréné, Flick attendra avec impatience des nouvelles positives concernant le calendrier de rétablissement de Koundé. Pour l'instant, l'attention reste focalisée sur le terrain, où une défense improvisée doit tenir bon face à l'une des attaques les plus efficaces du championnat. Alors que la course au titre s'intensifie, ces contretemps individuels commencent à ressembler à un scénario déterminant pour la campagne de Barcelone, mettant à l'épreuve la résilience d'un club déterminé à revenir au sommet du football mondial.