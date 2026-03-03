Getty Images Sport
Barcelone subit un nouveau revers avec la blessure de Jules Koundé, contraint de quitter le terrain dès le début du match contre l'Atlético Madrid, alors que la course au titre de la Liga s'intensifie
Coup dur : Koundé contraint de quitter le terrain prématurément contre l'Atlético
Barcelone abordait ce match à haut risque au Camp Nou avec l'intention de réaliser un retour historique contre l'Atlético Madrid, après avoir subi une lourde défaite 4-0 lors du match aller des demi-finales de la Copa del Rey. Cependant, sa mission est devenue encore plus difficile lorsque l'incident s'est produit peu après une récupération défensive sur le flanc droit. Koundé s'est immédiatement effondré sur le gazon, se tenant le mollet droit avec un air de frustration visible. Flick, conscient de la gravité de la situation, n'a pas perdu de temps et a immédiatement demandé à Alejandro Balde de s'échauffer. Le staff médical du club, dirigé par le Dr Ricard Pruna, s'est rapidement occupé de l'ancien joueur de Séville sur le terrain, mais le verdict a été immédiat : Koundé n'était pas en mesure de poursuivre le match.
Refonte défensive pour Hansi Flick
La perte soudaine de Koundé a contraint Flick à procéder à un remaniement tactique immédiat. Après avoir débuté la soirée avec Joao Cancelo sur le côté gauche de la défense à quatre, le tacticien allemand a déplacé l'international portugais vers son poste naturel d'arrière droit afin de combler le vide laissé par Koundé. Balde a été introduit pour occuper le côté gauche, un choix qui offre plus de largeur mais qui manque de la solidité défensive apportée par Koundé en transition. Avant même que le match n'ait trouvé son rythme, les commentaires d'avant-match du manager sur la discipline tactique ont été mis à rude épreuve. Le service médical va maintenant effectuer une série de tests pour déterminer l'étendue exacte de la blessure au mollet de Kounde, mais les premiers signes suggèrent qu'il pourrait être contraint de passer un certain temps à l'infirmerie aux côtés de plusieurs autres stars de l'équipe première.
La liste des blessés s'allonge à Barcelone
Kounde rejoint une infirmerie déjà bien remplie à Barcelone, ce qui commence à ressembler à un obstacle majeur dans la quête de trophées du club. Le géant catalan était déjà privé d'Eric Garcia, suspendu pour le match contre l'Atlético, tandis que Gavi et Andreas Christensen, blessés de longue date, restent indisponibles. Flick doit également composer avec l'absence du meneur de jeu Frenkie de Jong et de l'attaquant emblématique Robert Lewandowski. L'attaquant polonais est sur le point de faire son retour, mais il sera contraint de porter un masque de protection s'il joue contre l'Athletic Club ce week-end, suite à une fracture du visage subie contre Villarreal.
L'accumulation de blessures à des postes clés met une pression énorme sur l'effectif du FC Barcelone. Avec des matchs cruciaux en Liga et en Europe qui s'enchaînent à un rythme effréné, Flick attendra avec impatience des nouvelles positives concernant le calendrier de rétablissement de Koundé. Pour l'instant, l'attention reste focalisée sur le terrain, où une défense improvisée doit tenir bon face à l'une des attaques les plus efficaces du championnat. Alors que la course au titre s'intensifie, ces contretemps individuels commencent à ressembler à un scénario déterminant pour la campagne de Barcelone, mettant à l'épreuve la résilience d'un club déterminé à revenir au sommet du football mondial.
Quelle est la prochaine étape pour Barcelone ?
Après avoir conclu leur rencontre de Copa del Rey contre l'Atlético Madrid, Barcelone cherche à tirer profit d'une occasion en or offerte par son rival, le Real Madrid, suite à la récente défaite de ce dernier contre Getafe. Les Blaugrana se rendront samedi prochain à Bilbao pour affronter l'Athletic Club en Liga, avec pour objectif de consolider leur avance dans la course au titre. Barcelone occupe actuellement la première place du classement avec 64 points, soit quatre points d'avance sur le Real Madrid, et les hommes de Flick sont déterminés à conserver cet avantage alors que la saison touche à sa fin.
