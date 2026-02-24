Getty Images Sport
Barcelone remporte la course pour recruter le jeune prodige de 16 ans de Norwich
Le Barça signe Tavares après avoir reçu le feu vert de la FIFA
Cet accord représente une victoire importante pour les Blaugrana, qui suivaient le jeune international anglais depuis plusieurs mois. Bien que les détails financiers n'aient pas été divulgués, les Canaries ont droit à une indemnité pour le joueur qu'ils ont formé depuis les moins de 12 ans. Selon certaines informations, l'accord de la FIFA était la dernière étape avant que le transfert ne puisse être officialisé, mettant fin à une brève période d'incertitude concernant l'avenir immédiat de l'adolescent.
Des adieux doux-amers pour les Canaries
Dans une déclaration sincère, Ben Knapper, directeur sportif de Norwich City, a déclaré : « Même si nous sommes extrêmement tristes de perdre un jeune joueur de l'académie aussi talentueux qu'Ajay, nous sommes avant tout très fiers. Les progrès d'Ajay témoignent du travail fantastique accompli par toutes les personnes liées à notre centre de formation, qui ont influencé son parcours et contribué à cette merveilleuse réussite... et nous ne pourrions être plus fiers de le voir franchir cette étape vers l'un des clubs et centres de formation les plus emblématiques du football mondial.
« Ayant rejoint notre club à l'âge de 12 ans, Ajay a constamment dépassé les attentes tout au long de son parcours chez nous et a relevé les nombreux défis que nous lui avons lancés. À 15 ans, il faisait partie de notre équipe finaliste de la Premier League nationale des moins de 16 ans et il est également devenu un joueur régulier de notre équipe des moins de 18 ans. Il a également joué pour notre équipe des moins de 21 ans, ainsi que pour notre équipe première à l'âge de 15 ans lors d'un match amical de pré-saison contre le FC Volendam à l'été 2025.
Au niveau international, il a représenté l'Angleterre chez les moins de 15 ans, les moins de 16 ans et les moins de 17 ans, et nous sommes convaincus qu'il continuera à faire de grands progrès tant pour son club que pour son pays dans les années à venir. C'est un jeune homme formidable qui a un avenir prometteur devant lui. Cette étape est vraiment une célébration du travail remarquable accompli dans notre académie et nous continuerons tous à suivre ses progrès avec une grande fierté. »
L'arme secrète derrière le transfert de Tavares
La capacité de Barcelone à devancer ses rivaux anglais pour obtenir la signature de Tavares a été facilitée par un avantage juridique crucial. L'ailier détient un passeport portugais, ce qui a permis au club de contourner les règles de transfert post-Brexit qui empêchent généralement les joueurs britanniques de rejoindre des clubs de l'Union européenne avant l'âge de 18 ans. Ce statut européen en a fait une cible de choix pour le département recrutement du Barça, qui l'a jugé capable de s'adapter aux rigueurs du football espagnol bien plus rapidement que ses pairs.
Le chemin vers l'ADN du Barça
Tavares est le dernier d'une petite lignée de talents anglais à faire ses preuves à Barcelone, suivant les traces de Marcus McGuane et Louie Barry. Alors que Barry est finalement retourné en Angleterre à Aston Villa après un an en Espagne, les dirigeants du Barça espèrent que la préparation physique de Tavares lui permettra de suivre une trajectoire différente. Dans un premier temps, il rejoindra l'équipe Juvenil A entraînée par Pol Planas, dans l'optique d'une promotion rapide vers l'équipe réserve, le Barça Atletic.
Tavares a fait sa dernière apparition avec l'équipe junior de Norwich contre Chelsea le 31 janvier, et il se lance désormais dans le défi ultime : prouver qu'il peut maîtriser les exigences techniques du célèbre ADN du Barça.
