Barcelone remporte la course pour recruter le jeune prodige de 16 ans de Norwich

Dans une déclaration sincère, Ben Knapper, directeur sportif de Norwich City, a déclaré : « Même si nous sommes extrêmement tristes de perdre un jeune joueur de l'académie aussi talentueux qu'Ajay, nous sommes avant tout très fiers. Les progrès d'Ajay témoignent du travail fantastique accompli par toutes les personnes liées à notre centre de formation, qui ont influencé son parcours et contribué à cette merveilleuse réussite... et nous ne pourrions être plus fiers de le voir franchir cette étape vers l'un des clubs et centres de formation les plus emblématiques du football mondial.

« Ayant rejoint notre club à l'âge de 12 ans, Ajay a constamment dépassé les attentes tout au long de son parcours chez nous et a relevé les nombreux défis que nous lui avons lancés. À 15 ans, il faisait partie de notre équipe finaliste de la Premier League nationale des moins de 16 ans et il est également devenu un joueur régulier de notre équipe des moins de 18 ans. Il a également joué pour notre équipe des moins de 21 ans, ainsi que pour notre équipe première à l'âge de 15 ans lors d'un match amical de pré-saison contre le FC Volendam à l'été 2025.

Au niveau international, il a représenté l'Angleterre chez les moins de 15 ans, les moins de 16 ans et les moins de 17 ans, et nous sommes convaincus qu'il continuera à faire de grands progrès tant pour son club que pour son pays dans les années à venir. C'est un jeune homme formidable qui a un avenir prometteur devant lui. Cette étape est vraiment une célébration du travail remarquable accompli dans notre académie et nous continuerons tous à suivre ses progrès avec une grande fierté. »