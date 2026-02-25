AFP
Barcelone publie une réponse hilarante à la commission des arbitres espagnols qui a reconnu une erreur du VAR sur le but victorieux de Gérone contre le leader de la Liga
Échec du VAR confirmé
Dans un rare élan de transparence publique, la CTA et la Fédération espagnole de football (RFEF) ont publié une déclaration commune confirmant que Claudio Echeverri, prêté par Manchester City, avait effectivement commis une infraction avant le but victorieux. La déclaration précise : « Lors d'un duel individuel en dehors de la surface de réparation, un attaquant de Gérone marche sur le pied d'un défenseur de Barcelone avec ses crampons juste avant de passer le ballon à un coéquipier. Le VAR a revu l'ensemble de la phase offensive et, considérant qu'il s'agissait d'un incident pouvant être interprété par l'arbitre, a confirmé la décision prise sur le terrain et validé le but. »
La remarque impertinente du Barça sur les réseaux sociaux
Barcelone n'était pas prêt à laisser passer cette admission sans réagir, surtout compte tenu de l'enjeu important que représente la course au titre. Sur ses réseaux sociaux officiels, le club a publié un message parfaitement opportun critiquant les normes d'arbitrage en Espagne. Après que la RFEF ait clarifié que le but était une erreur, le compte officiel du club a publié : « Reconnaître une erreur est un grand pas en avant. L'éviter est le suivant. »
L'analyse de l'incident par la CTA a été approfondie, citant les aspects techniques des règles du jeu pour expliquer où les arbitres avaient commis une erreur ce soir-là. La commission a noté : « La règle 12 : Fautes et mauvais comportements précise qu'un coup de pied imprudent constitue une faute et un avertissement. Le fait de disputer le ballon n'exempte pas un joueur de commettre une infraction. Si un joueur marche sur un adversaire en utilisant une force excessive, cela doit être sanctionné. Selon la CTA de la RFEF, l'attaquant de Gérone élimine le défenseur de l'action défensive, et l'infraction doit donc être punie d'une faute et d'un carton jaune. Le VAR doit intervenir, car il s'agit d'une erreur manifeste et évidente, et conseiller à l'arbitre de modifier sa décision. »
Tensions croissantes avec la RFEF
Quelques jours avant la débâcle de Gérone, Barcelone avait officiellement porté plainte auprès de la RFEF concernant plusieurs incohérences, notamment un but refusé à Pau Cubarsi lors de la demi-finale de la Copa del Rey contre l'Atlético Madrid. Cette décision spécifique a été prise après un examen minutieux de sept minutes par la VAR, qui a finalement jugé le but hors-jeu, alimentant encore davantage le sentiment d'injustice du club.
Alors que les supporters et la direction s'exprimaient haut et fort, l'entraîneur Hansi Flick a tenté de garder la tête froide au lendemain de la défaite. Malgré la preuve évidente d'une faute sur Koundé, l'entraîneur allemand a déclaré qu'il ne voulait pas s'en servir comme excuse, admettant honnêtement que ses joueurs avaient eu du mal à trouver leur rythme à Montilivi. Cependant, l'ailier Raphinha s'est montré moins diplomate, suggérant que le Barça jouait selon des règles différentes de celles de ses rivaux après que cette défaite ait temporairement permis au Real Madrid de le dépasser au classement.
La course au titre de la Liga s'intensifie
Heureusement pour les Blaugrana, cette erreur arbitrale ne les a pas empêchés de rester longtemps en tête du classement. Les hommes de Flick ont remporté leur match suivant, reprenant la première place grâce à une victoire convaincante 3-0 contre Levante au Camp Nou. Cette victoire, combinée à la fin de la série de huit victoires consécutives du Real Madrid contre Osasuna, a redonné confiance au Barça, qui se prépare à affronter un calendrier de fin de saison très chargé.
Avec 13 matchs restant à jouer dans le championnat national, la marge d'erreur est minime. Barcelone compte actuellement 61 points, avec un léger avantage d'un point sur les Blancos. L'erreur avouée du VAR sert de toile de fond tendue à ce qui s'annonce comme une fin de saison historique, les deux poids lourds devant s'affronter lors d'un Clasico décisif pour le titre au Camp Nou début mai.
