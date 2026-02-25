Barcelone publie une réponse hilarante à la commission des arbitres espagnols qui a reconnu une erreur du VAR sur le but victorieux de Gérone contre le leader de la Liga

Barcelone n'était pas prêt à laisser passer cette admission sans réagir, surtout compte tenu de l'enjeu important que représente la course au titre. Sur ses réseaux sociaux officiels, le club a publié un message parfaitement opportun critiquant les normes d'arbitrage en Espagne. Après que la RFEF ait clarifié que le but était une erreur, le compte officiel du club a publié : « Reconnaître une erreur est un grand pas en avant. L'éviter est le suivant. »

L'analyse de l'incident par la CTA a été approfondie, citant les aspects techniques des règles du jeu pour expliquer où les arbitres avaient commis une erreur ce soir-là. La commission a noté : « La règle 12 : Fautes et mauvais comportements précise qu'un coup de pied imprudent constitue une faute et un avertissement. Le fait de disputer le ballon n'exempte pas un joueur de commettre une infraction. Si un joueur marche sur un adversaire en utilisant une force excessive, cela doit être sanctionné. Selon la CTA de la RFEF, l'attaquant de Gérone élimine le défenseur de l'action défensive, et l'infraction doit donc être punie d'une faute et d'un carton jaune. Le VAR doit intervenir, car il s'agit d'une erreur manifeste et évidente, et conseiller à l'arbitre de modifier sa décision. »