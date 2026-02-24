Getty/GOAL
Barcelone « prêt » à lancer une offensive pour recruter Erling Haaland ou Julian Alvarez lors du mercato estival
La dernière pièce du puzzle du Barça
Après des années d'austérité budgétaire, le message provenant du Camp Nou suggère que les Blaugrana sont enfin en mesure de rivaliser à nouveau pour les plus grands noms du football mondial.
L'optimisme qui entoure ces transactions potentielles provient des dirigeants du club, qui estiment que la restructuration économique actuelle a atteint un tournant. Malgré le caractère très médiatisé de ces cibles, la hiérarchie du FC Barcelone semble convaincue de pouvoir conclure un accord qui satisfasse à la fois le plafond salarial strict de la Liga et les exigences des clubs vendeurs. Avec les performances de haut niveau de l'équipe de Hansi Flick sur le terrain, l'arrivée d'un « numéro neuf » de classe mondiale est considérée comme la dernière pièce du puzzle pour ramener le Barça au sommet du football continental.
Le feu vert financier pour une signature prestigieuse
Joan Soler, figure clé du conseil d'administration de Joan Laporta depuis 2021, a fourni des informations importantes sur la capacité du club à réaliser un transfert d'un tel calibre. S'adressant à Cadena Ser, Soler a confirmé que le club avait les moyens d'absorber les coûts colossaux associés aux attaquants d'élite du football moderne. Ses commentaires suggèrent que les années de « leviers économiques » et de réduction des salaires ont ouvert la voie à un mercato estival qui pourrait potentiellement définir la présidence actuelle de Laporta, d'autant plus qu'il brigue un nouveau mandat.
Au sujet de l'arrivée potentielle du phénomène norvégien ou du vainqueur argentin de la Coupe du monde, Soler s'est montré remarquablement transparent quant à la préparation du club. Il a déclaré : « Oui, nous pourrions signer des joueurs comme Julián Álvarez ou Haaland. Ces signatures s'amortissent en cinq ans et les finances du Barça sont prêtes pour un tel investissement. En fin de compte, le Barça doit être très prudent quant aux signatures qu'il effectue en termes de masse salariale. Nous nous sommes fixé une limite et nous n'allons pas la dépasser. Nous devons recruter des joueurs aux prix du marché, en gardant à l'esprit notre échelle salariale. »
Erling Haaland : la cible rêvée pour Laporta
La quête de Haaland n'est pas une nouveauté en Catalogne, mais elle connaît un regain d'intérêt. L'attaquant de Manchester City affiche une forme impressionnante depuis son arrivée en Premier League en 2022, avec 153 buts et 28 passes décisives en seulement 184 matchs. Naturellement, ces chiffres ont fait de lui la cible privilégiée de tous les grands clubs européens, mais Laporta nourrit depuis longtemps le désir de faire venir le joueur de 25 ans en Espagne. Les déclarations précédentes du président, selon lesquelles la signature de l'attaquant n'était « pas impossible », semblent désormais s'appuyer sur une base financière plus solide.
La situation actuelle de Haaland à l'Etihad Stadium reste l'objet de nombreuses spéculations, notamment en ce qui concerne les clauses de sortie qui pourraient figurer dans son contrat. Barcelone l'aurait identifié comme la principale cible pour un transfert majeur si l'occasion se présentait cet été. Après avoir déjà inscrit 29 buts et délivré sept passes décisives cette saison, sa cote n'a jamais été aussi élevée, ce qui ferait de tout transfert potentiel une véritable « déclaration » pour le leader du championnat espagnol.
La nouvelle cible de Barcelone
Si le transfert de Haaland s'avère trop difficile à réaliser, Barcelone dispose d'une excellente alternative en la personne d'Alvarez. L'attaquant argentin, ancien coéquipier de Haaland à City, a quitté le club anglais pour l'Atlético Madrid en août 2024 afin d'avoir plus d'opportunités de jouer régulièrement. Cependant, l'attrait du Camp Nou reste fort, et le Barça suivrait de près ses progrès dans la capitale espagnole. Alvarez offre un profil différent de celui de Haaland, sa polyvalence et son rythme de travail faisant de lui un candidat idéal pour le système de pressing haut de Hansi Flick.
Depuis son transfert à Madrid, Alvarez continue de démontrer pourquoi il est considéré comme l'un des meilleurs attaquants du football mondial. Sa capacité à mener l'attaque ou à jouer un rôle de soutien offre au FC Barcelone une flexibilité tactique très appréciée. Si l'Atlético serait réticent à vendre à un rival direct, la confiance financière retrouvée du FC Barcelone signifie qu'il est prêt à tester la détermination de ses concurrents. Le recrutement de l'un ou l'autre de ces joueurs marquerait la fin définitive de l'ère d'austérité du club et le retour à ses habitudes de dépenses traditionnelles.
Équilibrer les comptes au Camp Nou
Il est essentiel que tout transfert d'une superstar de cette envergure soit mis en balance avec la viabilité à long terme du club. Soler a souligné que, même si le club est « prêt » à dépenser, il ne retombera pas dans les habitudes financières imprudentes qui ont failli paralyser l'institution dans le passé. La stratégie consiste à amortir les frais de transfert sur plusieurs années tout en veillant à ce que la masse salariale reste dans les limites que le club s'est imposées. Cette approche disciplinée vise à garantir que le transfert d'un joueur comme Haaland ne compromette pas l'enregistrement d'autres membres clés de l'équipe ou de futurs diplômés de l'académie.
Le moment choisi pour ces révélations est particulièrement poignant compte tenu des élections à venir au sein du club. Laporta et son conseil d'administration ont récemment démissionné dans le cadre du processus de réélection, et promettre une signature prestigieuse comme Haaland ou Alvarez est un moyen éprouvé de recueillir le soutien des membres du club. Reste à voir s'il s'agit d'une réalité réalisable ou d'une campagne ambitieuse, mais la position officielle du conseil d'administration est claire : Barcelone est de retour dans la course pour recruter les meilleurs joueurs du monde et dispose des moyens financiers pour le prouver.
