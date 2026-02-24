Barcelone « prêt » à lancer une offensive pour recruter Erling Haaland ou Julian Alvarez lors du mercato estival

Joan Soler, figure clé du conseil d'administration de Joan Laporta depuis 2021, a fourni des informations importantes sur la capacité du club à réaliser un transfert d'un tel calibre. S'adressant à Cadena Ser, Soler a confirmé que le club avait les moyens d'absorber les coûts colossaux associés aux attaquants d'élite du football moderne. Ses commentaires suggèrent que les années de « leviers économiques » et de réduction des salaires ont ouvert la voie à un mercato estival qui pourrait potentiellement définir la présidence actuelle de Laporta, d'autant plus qu'il brigue un nouveau mandat.

Au sujet de l'arrivée potentielle du phénomène norvégien ou du vainqueur argentin de la Coupe du monde, Soler s'est montré remarquablement transparent quant à la préparation du club. Il a déclaré : « Oui, nous pourrions signer des joueurs comme Julián Álvarez ou Haaland. Ces signatures s'amortissent en cinq ans et les finances du Barça sont prêtes pour un tel investissement. En fin de compte, le Barça doit être très prudent quant aux signatures qu'il effectue en termes de masse salariale. Nous nous sommes fixé une limite et nous n'allons pas la dépasser. Nous devons recruter des joueurs aux prix du marché, en gardant à l'esprit notre échelle salariale. »