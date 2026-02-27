AFP
Barcelone prend une décision concernant Marcus Rashford ! Le club de LaLiga se prononce enfin sur le transfert du joueur prêté par Manchester United
Les détails de l'accord avec Rashford révélés
Rashford s'est illustré sous les ordres de Hansi Flick cette saison, marquant quatre buts et délivrant six passes décisives pour le géant espagnol, alors que Barcelone cherche à défendre son titre en Liga. Cependant, les Blaugrana se demandaient s'ils devaient conserver Rashford au-delà de son prêt, qui expire le 30 juin.
Le journal espagnol Mundo Deportivo rapporte désormais que Barcelone est prêt à faire de Rashford un joueur permanent et à payer 30 millions d'euros (26 millions de livres sterling) afin de conserver les services de l'attaquant. Le montant du transfert serait payé en trois versements annuels de 10 millions d'euros, tandis que les conditions personnelles ne poseraient pas de problème pour le joueur de 28 ans.
Barcelone n'a pas encore reçu l'accord définitif pour le transfert, et des questions subsistent quant à la durée du contrat qui serait proposé à Rashford et à la compatibilité de son salaire avec les règles financières de la Liga. Cependant, il semble y avoir une volonté de conclure cet accord, Rashford étant heureux à Barcelone et le club satisfait de l'impact du joueur en Espagne.
Le Barça pourrait réaliser un profit rapide sur Rashford
À l'inverse, Barcelone pourrait choisir de signer Rashford de manière permanente et de remettre immédiatement l'attaquant sur le marché afin de tirer profit de la valeur marchande élevée des joueurs anglais de la Premier League et de réaliser une importante plus-value.
« C'était un prêt parce qu'ils ne pouvaient pas se permettre de l'acheter, mais pour 30 millions de livres sterling, ils pensaient que s'il répondait aux attentes, ils seraient prêts à payer », a révélé l'expert espagnol en football Guillem Balague. « Ils espéraient que leur situation financière leur permettrait de ne pas avoir à négocier cela.
Mais [le directeur sportif de Barcelone] Deco a parlé à des responsables d'Aston Villa et de Manchester United, et ils ont été surpris que Manchester United le laisse partir et que le prix ne soit que de 30 millions de livres sterling à 27 ans. Ils ont donc vu là une opportunité sur le marché.
Il y avait deux possibilités : s'ils l'appréciaient et qu'il était performant, ils l'achetaient. Mais ils pouvaient aussi l'acheter de toute façon et le revendre en Premier League, car il a manifestement une grande valeur sur ce marché. Mais son idée a toujours été de rester. Le club n'avait pas encore décidé quoi faire jusqu'à récemment. »
Le candidat à la présidence souhaite mettre à profit l'académie
Le candidat à la présidence du FC Barcelone, Xavier Vilajoana, a émis des doutes quant à l'avenir de Rashford au sein du club et a suggéré que celui-ci devrait se tourner vers son centre de formation plutôt que de dépenser des sommes importantes pour l'attaquant.
« Je suis quelqu'un qui pense qu'il faut toujours regarder d'abord en interne, comme je l'ai toujours dit, puis à l'extérieur en fonction des caractéristiques des joueurs dont on dispose », a déclaré Vilajoana.
« Je voudrais citer l'exemple de Jan Virgili, qui joue actuellement pour Majorque. C'est un excellent ailier. Je considérerais peut-être [l'exercice de la clause pour le resigner] comme une option, par exemple, plutôt que de payer la clause de Rashford.
Cela dit, ce n'est pas seulement le président qui arrive et prend la décision. Le président arrive, met les choses sur la table, des alternatives sont envisagées, elles sont discutées et une décision est prise. Ce qui est clair pour moi, c'est que si [la signature de Rashford] est considérée comme la meilleure décision d'un point de vue sportif, l'argent sera là pour que cela se réalise. »
« Nous sommes satisfaits de lui », déclare Deco.
Le directeur sportif du FC Barcelone, Deco, a récemment fait l'éloge de Rashford, soulignant à la fois son impact et son engagement envers le club. « Nous sommes très satisfaits de lui. De plus, je pense qu'il n'est pas facile de venir ici », a déclaré Deco.
« C'est un footballeur qui a joué à un très haut niveau, très sollicité dans un club comme Manchester United. Après cela, il a passé six mois à Aston Villa, où il a fait du très bon travail. En fait, Aston Villa l'aurait gardé s'il avait pu, je le sais parce que j'ai parlé à des gens là-bas.
Mais il ne voulait venir qu'au Barça, et c'est quelque chose de très positif. Nous avons pu obtenir un prêt. Le fait qu'il ait accepté de réduire son salaire pour pouvoir venir ici montre clairement qu'il voulait vraiment venir, et nous en sommes très heureux. C'est un joueur qui nous apporte beaucoup. »
Rashford a également évoqué son désir de rester au Spotify Camp Nou, déclarant au journal espagnol SPORT en décembre dernier : « Ce que je veux, c'est rester au Barça. C'est l'objectif ultime, mais ce n'est pas la raison pour laquelle je m'entraîne dur et donne tout ce que j'ai. Le but est de gagner. Le Barça est un club immense et fantastique, construit pour remporter des titres. »
