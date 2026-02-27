Barcelone prend une décision concernant Marcus Rashford ! Le club de LaLiga se prononce enfin sur le transfert du joueur prêté par Manchester United

Rashford s'est illustré sous les ordres de Hansi Flick cette saison, marquant quatre buts et délivrant six passes décisives pour le géant espagnol, alors que Barcelone cherche à défendre son titre en Liga. Cependant, les Blaugrana se demandaient s'ils devaient conserver Rashford au-delà de son prêt, qui expire le 30 juin.

Le journal espagnol Mundo Deportivo rapporte désormais que Barcelone est prêt à faire de Rashford un joueur permanent et à payer 30 millions d'euros (26 millions de livres sterling) afin de conserver les services de l'attaquant. Le montant du transfert serait payé en trois versements annuels de 10 millions d'euros, tandis que les conditions personnelles ne poseraient pas de problème pour le joueur de 28 ans.

Barcelone n'a pas encore reçu l'accord définitif pour le transfert, et des questions subsistent quant à la durée du contrat qui serait proposé à Rashford et à la compatibilité de son salaire avec les règles financières de la Liga. Cependant, il semble y avoir une volonté de conclure cet accord, Rashford étant heureux à Barcelone et le club satisfait de l'impact du joueur en Espagne.