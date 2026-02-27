Barcelone pourrait prendre une décision surprenante concernant Marcus Rashford alors que l'avenir du joueur prêté par Manchester United prend une nouvelle tournure

La complexité de la transaction a surpris les dirigeants de Manchester United, d'autant plus que Barcelone aurait tenté de faire baisser encore davantage le prix d'achat. Cela suggère que, même si le Barça admire le joueur, son solde bancaire continue de dicter ses mouvements sur le marché.

Balague a expliqué l'approche prudente initiale du club et l'évolution de la situation, déclarant au Manchester Evening News : « C'était un prêt parce qu'ils ne pouvaient pas le payer, mais pour 30 millions de livres sterling, ils pensaient que s'il faisait ce qu'on attendait de lui, ils paieraient. Ils espéraient que leur situation financière leur permettrait de ne pas avoir à négocier cela. »

Le grand club espagnol a activement recherché des acheteurs potentiels sur le marché au cas où il déciderait de le vendre immédiatement. Balague a également révélé que Deco avait parlé à des responsables d'Aston Villa et de Manchester United, qui avaient été surpris que les Red Devils le laissent partir et que le prix ne soit que de 30 millions de livres sterling à 27 ans. Ils y ont donc vu une opportunité sur le marché. Ces discussions en coulisses indiquent que le club catalan mène depuis un certain temps des recherches approfondies sur une éventuelle revente, tout en tenant ses rivaux nationaux informés.