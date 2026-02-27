(C)Getty Images
Barcelone pourrait prendre une décision surprenante concernant Marcus Rashford alors que l'avenir du joueur prêté par Manchester United prend une nouvelle tournure
Barcelone prépare des manœuvres stratégiques sur le marché des transferts
Malgré les performances impressionnantes de Rashford au Camp Nou, la situation financière délicate du club signifie que même ses meilleurs joueurs ne sont pas à l'abri des manœuvres stratégiques du marché des transferts. Selon Guillem Balague, un spécialiste réputé de la Liga, Barcelone considérait à l'origine l'accord de prêt avec option d'achat comme une opportunité à faible risque et à fort potentiel de profit.
Si Rashford a fait taire ses détracteurs grâce à ses performances exceptionnelles en Espagne, il n'est pas exclu que le Barça rachète le joueur de 28 ans pour le montant convenu de 30 millions d'euros (26 millions de livres sterling), pour le remettre immédiatement sur le marché. Cette stratégie de « revente » permettrait au Blaugrana d'exploiter la valeur marchande élevée des joueurs anglais de la Premier League, ce qui pourrait lui rapporter une manne financière considérable.
Une stratégie à haut risque dévoilée
La complexité de la transaction a surpris les dirigeants de Manchester United, d'autant plus que Barcelone aurait tenté de faire baisser encore davantage le prix d'achat. Cela suggère que, même si le Barça admire le joueur, son solde bancaire continue de dicter ses mouvements sur le marché.
Balague a expliqué l'approche prudente initiale du club et l'évolution de la situation, déclarant au Manchester Evening News : « C'était un prêt parce qu'ils ne pouvaient pas le payer, mais pour 30 millions de livres sterling, ils pensaient que s'il faisait ce qu'on attendait de lui, ils paieraient. Ils espéraient que leur situation financière leur permettrait de ne pas avoir à négocier cela. »
Le grand club espagnol a activement recherché des acheteurs potentiels sur le marché au cas où il déciderait de le vendre immédiatement. Balague a également révélé que Deco avait parlé à des responsables d'Aston Villa et de Manchester United, qui avaient été surpris que les Red Devils le laissent partir et que le prix ne soit que de 30 millions de livres sterling à 27 ans. Ils y ont donc vu une opportunité sur le marché. Ces discussions en coulisses indiquent que le club catalan mène depuis un certain temps des recherches approfondies sur une éventuelle revente, tout en tenant ses rivaux nationaux informés.
La décision finale approche à grands pas
Malgré la tentation d'un profit rapide, les performances réelles de Rashford ont peut-être rendu son transfert trop coûteux. Il est devenu un élément clé de l'attaque de Barcelone, et le joueur lui-même se serait bien adapté à son nouvel environnement. Balague a souligné les deux options qui s'offraient au conseil d'administration : « Il y avait deux possibilités : s'ils l'appréciaient et qu'il faisait du bon travail, ils l'achetaient. Mais ils pouvaient aussi l'acheter quand même et le revendre en Premier League, car il a manifestement une grande valeur sur ce marché. Mais son idée a toujours été de rester. Le club n'avait pas encore décidé quoi faire jusqu'à récemment. »
À l'approche du mercato estival, la Catalogne semble s'orienter vers le maintien de l'attaquant, même si elle espère toujours obtenir un meilleur accord de la part de Manchester United. Balague a conclu en décrivant la situation actuelle : « Maintenant, ils veulent le garder. Ils veulent baisser les 26 millions de livres sterling (30 millions d'euros), mais Manchester United ne l'entendra pas de cette oreille. De plus, dans les prochaines années, ils veulent offrir un salaire moins élevé à Rashford. » Avec Manchester United qui reste ferme sur le prix et Barcelone qui cherche à réduire sa masse salariale, la saga de l'Anglais est loin d'être terminée.
L'intérêt pour la Premier League reste élevé
Le revirement de Rashford n'a pas commencé en Espagne, mais lors d'un passage temporaire fructueux à Villa Park sous la houlette d'Unai Emery. Après avoir peiné à trouver son rythme sous Ruben Amorim à Old Trafford, l'attaquant a retrouvé un nouveau souffle à Birmingham, jouant un rôle central dans les exploits européens de Villa. Bien que les Villans n'aient pas exercé leur option d'achat de 40 millions de livres sterling à l'époque, le paysage a changé. Rashford ayant désormais prouvé qu'il pouvait performer sur la plus grande scène de la Liga, un retour dans l'élite anglaise à un prix similaire pourrait représenter une bonne affaire pour plusieurs clubs de premier plan.
La pression financière qui pèse sur Barcelone reste le principal moteur de ces discussions surprenantes. Les coûts liés à la rénovation du Camp Nou pesant lourdement sur les comptes du club, chaque euro compte. Les experts suggèrent que leur pouvoir d'achat total cet été sera fortement influencé par leur succès dans les compétitions européennes. Par conséquent, la possibilité de signer un talent de classe mondiale à un prix avantageux et de le revendre à un prix élevé en Angleterre est une perspective presque irrésistible pour un club naviguant dans des eaux économiques aussi précaires.
