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ROBERT LEWANDOWSKI BARCELONAGetty Images
Daniel Buse et Emanuele Tramacere

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Barcelone : offre à la baisse faite à Lewandowski pour renouveler son contrat

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L'avenir de l'attaquant polonais se décidera à la fin de cette saison. Les Catalans souhaitent prolonger son contrat, mais pas aux conditions actuelles

Le FC Barcelone a changé d'avis : Robert Lewandowski peut rester chez les Blaugrana, mais avec un tout nouveau contrat.

Le contrat actuel de l'ancien joueur du Bayern Munich expire officiellement le 30 juin 2026, à la fin de la saison en cours, et comporte une clause de prolongation automatique d'un an en faveur du club. Le Barça souhaiterait toutefois le garder, mais avec un contrat qui, selon Sport, comporterait des conditions très différentes et moins avantageuses financièrement que le contrat actuel.

  • SALAIRE RÉDUIT DE MOITIÉ

    Selon le quotidien catalan, le contrat proposé à l'entourage du joueur prévoit une réduction d'environ la moitié de la partie fixe du salaire de l'attaquant, qui fêtera ses 38 ans cet été. En contrepartie, une série de primes liées aux performances de l'équipe et aux performances individuelles pourraient toutefois faire grimper le montant total. Actuellement, Lewandowski gagne 30 millions d'euros bruts par saison, 

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  • UN COUP EN ATTAQUE

    De plus, Barcelone travaille actuellement à la prolongation du contrat de Lewandowski, car le club prévoit déjà d'essayer de recruter cet été un attaquant aux caractéristiques différentes de celles du Polonais, mais capable de le remplacer à long terme. 

    Julian Alvarez, de l'Atlético Madrid, est considéré comme le joueur préféré du club, mais arracher l'Argentin à l'Atlético Madrid pourrait s'avérer trop coûteux pour les caisses du club, qui souffrent depuis longtemps des contraintes du fair-play financier de la Liga. Une alternative plus économique pourrait être Fisnik Asllani, de Hoffenheim, dont le coût ne dépasserait pas les 30 millions d'euros.

  • FBL-EUR-C1-BARCELONA-NEWCASTLEAFP

    LA JUVE EN ATTENTE. FERRAN TORRES SUR LE DEPART ?

    Si Lewandowski venait à accepter l'offre et qu'un autre attaquant rejoignait l'équipe, Barcelone se verrait presque contraint de se séparer de l'un de ses talents offensifs actuels, et le principal candidat au départ serait Ferran Torres. 

    De plus, plusieurs grands clubs s'intéressent à l'ancien joueur du Bayern, qui ont flairé l'occasion de le recruter gratuitement, parmi lesquels, en Italie, la Juventus. En effet, au-delà de l'offre financière, le Polonais souhaiterait avoir la garantie de pouvoir continuer à jouer un rôle important dans l'équipe entraînée par Hansi Flick la saison prochaine. 

    Le projet d'abord, puis l'argent ? Ou l'inverse ? C'est de là que dépendra l'avenir de l'attaque du FC Barcelone.

  • LA SAISON DE LEWANDOWSKI

    Jeux37
    Minutes jouées1950
    Buts16
    Passes décisives3
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