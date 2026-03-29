Barcelone : offre à la baisse faite à Lewandowski pour renouveler son contrat

Le FC Barcelone a changé d'avis : Robert Lewandowski peut rester chez les Blaugrana, mais avec un tout nouveau contrat.

Le contrat actuel de l'ancien joueur du Bayern Munich expire officiellement le 30 juin 2026, à la fin de la saison en cours, et comporte une clause de prolongation automatique d'un an en faveur du club. Le Barça souhaiterait toutefois le garder, mais avec un contrat qui, selon Sport, comporterait des conditions très différentes et moins avantageuses financièrement que le contrat actuel.