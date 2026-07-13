AFP
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Barcelone officialise l'arrivée du jeune prodige Josué Caicedo
Un prêt stratégique avec option d’achat
Le FC Barcelone a officialisé l’arrivée du latéral gauche Caicedo en provenance de la LDU Quito. Le défenseur sera prêté au Barça Atlètic pour la saison 2026/27, avec une option d’achat définitive si ses performances convainquent en Espagne.
Dans un communiqué officiel, le club a confirmé les modalités de l’opération : « Le FC Barcelone et la LDU Quito ont conclu un accord pour le prêt de Caicedo au Barça Atlètic pour la saison 2026/27.
Le footballeur équatorien de 18 ans rejoint l’équipe réserve du Barça avec une option d’achat à la fin de la saison et viendra renforcer l’effectif dirigé par Juliano Belletti en Segunda Federación. »
Fabrizio Romano, spécialiste des transferts, a confirmé l’information en exclusivité, alorsque le joueur s’apprête à entamer son aventure européenne.
- Getty Images Sport
Belletti s'adjoint une arme offensive et défensive
Cette recrue représente un atout majeur pour Juliano Belletti, chargé de former la prochaine génération de talents barcelonais au sein de l’équipe réserve. Caicedo est décrit comme un arrière latéral moderne au profil « éminemment offensif », qui se distingue par sa puissance physique et ses changements de rythme explosifs. Ces qualités lui permettent de créer des supériorités numériques dans le dernier tiers du terrain, faisant de lui une double menace sur le flanc gauche.
Bien qu’il soit avant tout un défenseur, sa polyvalence a retenu l’attention des recruteurs du FC Barcelone lors de la Copa Libertadores des moins de 20 ans. Le club estime que ses qualités physiques et son potentiel technique lui permettront, à terme, de postuler pour une place dans l’équipe première, suivant ainsi les traces d’anciennes recrues sud-américaines qui se sont épanouies à La Masia.
Étoile montante du football équatorien
Malgré son jeune âge, Caicedo arrive à Barcelone fort d’une précieuse expérience chez les seniors. Il a récemment intégré l’équipe première de la LDU Quito, où il a disputé huit matchs officiels, dont sept en championnat national. Plus impressionnant encore, l’adolescent a déjà goûté aux compétitions continentales après avoir fait ses débuts en Copa Libertadores contre Always Ready.
Cette expérience du haut niveau sud-américain devrait faciliter son adaptation au football espagnol. Le réseau de recruteurs du Barça, de plus en plus actif en Équateur, reconnaît ce pays comme un vivier en plein essor de joueurs athlétiques et dotés de grandes qualités techniques, capables de s’adapter aux exigences tactiques rigoureuses du football européen.
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Perspectives d'avenir au Barça
L'arrivée de Caicedo s'inscrit dans une stratégie plus large visant à garantir la compétitivité de l'équipe réserve tout en offrant un tremplin vers l'équipe première. En intégrant un joueur de son profil en Segunda Federación, le FC Barcelone offre à ce jeune de 18 ans un cadre lui permettant de s'adapter à la « philosophie du Barça » sans subir la pression immédiate des projecteurs du Camp Nou.
Dans le même contexte, l’attaquant égyptien Hamza Abdel Karim a effectué ses premiers pas avec le groupe professionnel du FC Barcelone après avoir réussi les examens médicaux préalables à la préparation estivale en vue de la saison 2026-2027.
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