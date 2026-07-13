Barcelone officialise l'arrivée du jeune prodige Josué Caicedo

Le FC Barcelone a officialisé l’arrivée du latéral gauche Caicedo en provenance de la LDU Quito. Le défenseur sera prêté au Barça Atlètic pour la saison 2026/27, avec une option d’achat définitive si ses performances convainquent en Espagne.

Dans un communiqué officiel, le club a confirmé les modalités de l’opération : « Le FC Barcelone et la LDU Quito ont conclu un accord pour le prêt de Caicedo au Barça Atlètic pour la saison 2026/27.

Le footballeur équatorien de 18 ans rejoint l’équipe réserve du Barça avec une option d’achat à la fin de la saison et viendra renforcer l’effectif dirigé par Juliano Belletti en Segunda Federación. »

Fabrizio Romano, spécialiste des transferts, a confirmé l’information en exclusivité, alorsque le joueur s’apprête à entamer son aventure européenne.