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FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

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Barcelone n’a plus qu’une seule option après la plainte de l’UEFA

FC Barcelone vs Atletico Madrid
FC Barcelone
Atletico Madrid
Ligue des Champions
Espagne

Le FC Barcelone a déposé une réclamation officielle auprès de l’Union européenne de football (UEFA), estimant qu’un penalty aurait dû lui être accordé lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions contre l’Atlético de Madrid.

Dans son dossier, le club catalan réclame l’ouverture d’une enquête sur l’arbitrage et l’accès aux échanges radio entre l’arbitre de terrain et l’arbitre vidéo. 

Selon le journal Mundo Deportivo, l’instance européenne ne devrait toutefois pas remettre ces enregistrements au club catalan, car aucun précédent de ce type n’existe. 

La seule voie restante pour le club catalan serait de se rendre au siège de l’UEFA, à Nyon, afin d’écouter directement ces enregistrements, une procédure déjà en vigueur en Espagne, où la Commission des arbitres autorise les clubs à consulter ces échanges sur place, sans diffusion publique.

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    Concernant d’éventuelles sanctions à l’encontre de l’arbitre roumain Ştefan Covaci, le rapport souligne que tout dépend de son appréciation de l’action sur le terrain, ce qui pourrait ne pas constituer un motif suffisant pour justifier une punition disciplinaire ; la non-intervention de la technologie VAR est soumise à la même logique.

    Malgré la polémique, la question demeure : l’arbitre roumain, qui a déjà dirigé les finales des trois compétitions européennes de clubs, sera-t-il désigné pour officier l’une des demi-finales de la Ligue des champions, de la Ligue Europa ou de la Ligue Europa Conférence ?

    Barcelone s’est incliné 0-2 face à l’Atlético de Madrid lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions.

    Les Blaugranas ont évolué à dix dès la 44^e minute après l’expulsion de Pau Cubarsi.

    Le match retour est programmé mardi prochain au stade Metropolitano de Madrid.

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