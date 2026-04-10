Le FC Barcelone a déposé une réclamation officielle auprès de l’Union européenne de football (UEFA), estimant qu’un penalty aurait dû lui être accordé lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions contre l’Atlético de Madrid.

Dans son dossier, le club catalan réclame l’ouverture d’une enquête sur l’arbitrage et l’accès aux échanges radio entre l’arbitre de terrain et l’arbitre vidéo.

Selon le journal Mundo Deportivo, l’instance européenne ne devrait toutefois pas remettre ces enregistrements au club catalan, car aucun précédent de ce type n’existe.

La seule voie restante pour le club catalan serait de se rendre au siège de l’UEFA, à Nyon, afin d’écouter directement ces enregistrements, une procédure déjà en vigueur en Espagne, où la Commission des arbitres autorise les clubs à consulter ces échanges sur place, sans diffusion publique.

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