Getty Images
Traduit par
Barcelone frappé par une série de blessures avant le match retour crucial de la demi-finale de la Copa del Rey contre l'Atlético Madrid
Lewandowski se blesse contre Villarreal
Le buteur vétéran s'est blessé samedi lors du match de championnat opposant Barcelone à Villarreal. Après avoir subi des examens médicaux dimanche matin, le staff médical du club a révélé l'étendue des dégâts, qui empêcheront l'international polonais de jouer pendant une semaine décisive pour la saison du club. L'absence de leur principal attaquant laisse un vide important dans l'attaque du Barça avant la visite des hommes de Diego Simeone.
- Getty Images
Barcelone confirme la blessure de Lewandowski
Le club a publié dimanche après-midi un communiqué médical officiel fournissant les détails sinistres de la blessure. Selon ce communiqué, l'ancien joueur du Bayern Munich a subi un choc important lors du match contre le Sous-marin jaune, qui a entraîné une fracture osseuse. Le diagnostic l'écarte définitivement du match prévu en milieu de semaine et potentiellement d'autres matchs, en fonction de la rapidité de sa guérison et de la nécessité de mesures de protection.
Le club a déclaré : « Le joueur de l'équipe première Robert Lewandowski a subi un traumatisme lors du match d'hier contre Villarreal. Les examens effectués aujourd'hui ont diagnostiqué une fracture osseuse de la face interne de l'orbite de l'œil gauche. Le joueur sera absent pour le match de mardi contre l'Atlético Madrid. »
Problèmes croissants liés au personnel pour Flick
L'absence de Lewandowski est un cauchemar tactique pour le staff technique de Barcelone. Menés 4-0 après le match aller à Madrid, les Catalans ont besoin d'une performance offensive parfaite pour rester dans la compétition. La puissance physique et la finition clinique du Polonais devaient être au cœur de toute tentative de remontée. Désormais, Flick doit se tourner vers ses options offensives plus jeunes ou changer complètement son dispositif tactique pour trouver les quatre buts nécessaires pour égaliser le score cumulé.
Malgré ce coup dur, un sentiment de défi règne toujours au sein du club. Le président Joan Laporta a publiquement soutenu l'équipe pour qu'elle réalise un miracle au Spotify Camp Nou, citant les récentes frustrations comme un moteur supplémentaire. « Je crois fermement au retour : le but annulé, et légal, contre Cubarsi va stimuler les joueurs », a déclaré Laporta.
- AFP
À la recherche de héros dans l'équipe
La perte de Lewandowski s'ajoute à une liste croissante de préoccupations pour une équipe de Barcelone qui a peiné à trouver une certaine régularité ces dernières semaines. Avec l'absence de son joueur vedette, la pression se déplace vers des joueurs comme Pedri et les talents émergents du club pour combler le vide. Pedri a récemment été une source d'optimisme pour les fidèles supporters de Barcelone, ses performances suggérant qu'il est prêt à assumer un rôle de leader plus important dans les situations à haut risque. Le maestro du milieu de terrain devra être au sommet de sa créativité pour déjouer la défense de l'Atlético, qui cherchera sans aucun doute à rester en retrait et à protéger son avance de quatre buts.
Publicité