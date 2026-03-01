Barcelone frappé par une série de blessures avant le match retour crucial de la demi-finale de la Copa del Rey contre l'Atlético Madrid

Le club a publié dimanche après-midi un communiqué médical officiel fournissant les détails sinistres de la blessure. Selon ce communiqué, l'ancien joueur du Bayern Munich a subi un choc important lors du match contre le Sous-marin jaune, qui a entraîné une fracture osseuse. Le diagnostic l'écarte définitivement du match prévu en milieu de semaine et potentiellement d'autres matchs, en fonction de la rapidité de sa guérison et de la nécessité de mesures de protection.

Le club a déclaré : « Le joueur de l'équipe première Robert Lewandowski a subi un traumatisme lors du match d'hier contre Villarreal. Les examens effectués aujourd'hui ont diagnostiqué une fracture osseuse de la face interne de l'orbite de l'œil gauche. Le joueur sera absent pour le match de mardi contre l'Atlético Madrid. »