Barcelone envisage de faire une offre pour Alessandro Bastoni alors que l'Inter fixe son prix

Selon ESPN, Barcelone scrute activement le marché à la recherche de renforts défensifs, et Bastoni apparaît comme un candidat de choix. Âgé de 26 ans, il s’est imposé comme l’un des meilleurs défenseurs techniciens d’Europe depuis son arrivée à l’Inter en provenance de l’Atalanta en 2017. Le directeur sportif du Barça, Deco, serait très intéressé par l’Italien en raison de sa combinaison rare d’expérience au plus haut niveau et de potentiel à long terme. Cependant, les mêmes sources indiquent que Bastoni n’est pas le seul nom sur la liste ; les Blaugrana suivent également Pau Torres, d’Aston Villa, et Nico Schlotterbeck, du Borussia Dortmund, dans le cadre d’une stratégie plus large visant à trouver un spécialiste du pied gauche pour leur défense.