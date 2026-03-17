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Barcelone envisage de faire une offre pour Alessandro Bastoni alors que l'Inter fixe son prix
Le Barça cherche à renforcer sa défense
Selon ESPN, Barcelone scrute activement le marché à la recherche de renforts défensifs, et Bastoni apparaît comme un candidat de choix. Âgé de 26 ans, il s’est imposé comme l’un des meilleurs défenseurs techniciens d’Europe depuis son arrivée à l’Inter en provenance de l’Atalanta en 2017. Le directeur sportif du Barça, Deco, serait très intéressé par l’Italien en raison de sa combinaison rare d’expérience au plus haut niveau et de potentiel à long terme. Cependant, les mêmes sources indiquent que Bastoni n’est pas le seul nom sur la liste ; les Blaugrana suivent également Pau Torres, d’Aston Villa, et Nico Schlotterbeck, du Borussia Dortmund, dans le cadre d’une stratégie plus large visant à trouver un spécialiste du pied gauche pour leur défense.
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Le coût élevé constitue un obstacle de taille
Malgré l'enthousiasme qui règne en interne autour de Bastoni, un transfert est loin d'être simple. L'international italien est actuellement sous contrat au San Siro jusqu'en 2028, ce qui confère à l'Inter une position de force dans les négociations. Selon la Gazzetta dello Sport, le leader de la Serie A exigerait une somme supérieure à 50 millions d'euros (58 millions de dollars) pour envisager un transfert.
La surprenante efficacité offensive d'un sentinelle d'élite
Les qualités techniques exceptionnelles de Bastoni, associées à sa solidité défensive, font de lui une option intéressante pour le Barça. En 293 apparitions avec l'Inter, le défenseur central a inscrit huit buts et délivré 30 passes décisives. Le système à haute intensité de Hansi Flick nécessite justement cette capacité à construire le jeu depuis l'arrière. Les ressources défensives de Barcelone comptent actuellement Pau Cubarsi et Ronald Araujo, mais avec l'expiration du contrat d'Andreas Christensen et l'indisponibilité du Danois pour cause de blessure, le besoin d'un spécialiste fiable du côté gauche est devenu urgent.
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Des décisions difficiles à prendre lors du mercato estival
Cet été, Barcelone devra décider comment répartir son budget limité entre plusieurs domaines prioritaires. Les résultats de l'équipe en Liga et en Ligue des champions, ainsi que les recettes tirées des ventes de joueurs, joueront un rôle déterminant. Bien que Bastoni soit déterminé à aider l'Inter à remporter le titre de Serie A, il pourrait céder à l'attrait d'un rôle de premier plan au sein d'un projet barcelonais en pleine renaissance lorsque le mercato s'ouvrira.
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