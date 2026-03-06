Getty Images
Barcelone entame des négociations pour recruter un jeune défenseur central de Tottenham
La course pour une étoile montante
La recherche de renforts défensifs par Flick a conduit Barcelone à Hambourg, rapporte Sky, où Vuskovic, prêté par Tottenham, connaît une saison exceptionnelle. À 19 ans, avec 23 apparitions et quatre buts à son actif, il s'est imposé comme un pilier de la défense du HSV, se montrant menaçant dans les deux zones. Ses statistiques sont tout aussi impressionnantes, avec un taux de réussite de 84 % dans ses passes et 68 % de duels individuels remportés. Si Hambourg souhaite désespérément conserver l'international croate U21, son manque de moyens financiers par rapport aux grands clubs européens rend son maintien en Allemagne de plus en plus improbable.
Un rêve romantique face à la réalité
Malgré l'intérêt croissant du Camp Nou, Vuskovic reste très attaché à Hambourg. Le frère du défenseur, Mario, joue également à Hambourg et purge actuellement une suspension pour dopage, mais il devrait faire son retour en novembre. En février, Luka a admis que jouer aux côtés de son frère était une motivation importante. « Si Mario peut rejouer à l'automne, j'aurai la chance de jouer avec lui, ce qui est actuellement mon plus grand souhait », a-t-il révélé. « Ce serait un rêve devenu réalité pour moi. »
Le directeur sportif du Hambourg SV, Claus Costa, est resté réaliste quant à la situation. Il a déclaré : « Contractuellement, il n'y a aucune chance qu'il reste. Il s'agit purement d'un prêt, et nous n'avons aucun moyen de garder Luka au HSV à long terme », a-t-il déclaré à Sport1. Le responsable a reconnu : « Bien sûr, il y a cette idée romantique que Luka jouera un jour aux côtés de son frère Mario. »
La vision de Flick pour les Blaugrana
Flick devrait se voir présenter au moins une recrue défensive de marque cet été afin de renforcer la concurrence au sein de l'équipe actuelle. Vuskovic, qui est sous contrat avec Tottenham jusqu'en 2030, représente un investissement à long terme plutôt qu'une solution rapide. Les Spurs ont initialement devancé plusieurs grands clubs pour obtenir sa signature, et comme le club cherche à construire une équipe jeune et dynamique dans le nord de Londres, Barcelone pourrait avoir du mal à convaincre le club de Premier League de se séparer de l'un de ses atouts les plus précieux.
Une décision cruciale pour les Spurs
La priorité immédiate pour Vuskovic est de terminer la saison en beauté avec Hambourg, qui se bat pour atteindre ses objectifs. Une fois le prêt expiré, la balle sera dans le camp de Tottenham. Les Spurs devront décider s'ils intègrent le jeune joueur dans l'équipe première pour la pré-saison ou s'ils lui accordent un nouveau prêt, peut-être à Hambourg, afin de permettre aux frères Vuskovic de se retrouver. Pour Barcelone, les prochaines semaines seront consacrées à formaliser son intérêt, mais avec un contrat qui court encore pendant quatre ans, tout accord nécessiterait des frais de transfert importants. Le mercato estival révélera si l'attrait de la Liga l'emporte sur la perspective d'une carrière en Premier League.
