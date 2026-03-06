Barcelone entame des négociations pour recruter un jeune défenseur central de Tottenham

Malgré l'intérêt croissant du Camp Nou, Vuskovic reste très attaché à Hambourg. Le frère du défenseur, Mario, joue également à Hambourg et purge actuellement une suspension pour dopage, mais il devrait faire son retour en novembre. En février, Luka a admis que jouer aux côtés de son frère était une motivation importante. « Si Mario peut rejouer à l'automne, j'aurai la chance de jouer avec lui, ce qui est actuellement mon plus grand souhait », a-t-il révélé. « Ce serait un rêve devenu réalité pour moi. »

Le directeur sportif du Hambourg SV, Claus Costa, est resté réaliste quant à la situation. Il a déclaré : « Contractuellement, il n'y a aucune chance qu'il reste. Il s'agit purement d'un prêt, et nous n'avons aucun moyen de garder Luka au HSV à long terme », a-t-il déclaré à Sport1. Le responsable a reconnu : « Bien sûr, il y a cette idée romantique que Luka jouera un jour aux côtés de son frère Mario. »