Barcelone entame des négociations pour prolonger le contrat de son défenseur vétéran et lui propose un contrat de deux ans
Le Blaugrana s'apprête à recruter un défenseur danois
Le FC Barcelone a officiellement entamé des négociations avec Christensen concernant un nouveau contrat. Le joueur de 29 ans a rejoint le club en provenance de Chelsea en 2022 dans le cadre d'un transfert gratuit et est devenu une figure incontournable dans le vestiaire, même s'il est actuellement écarté des terrains en raison d'une blessure.
Le directeur sportif Deco a récemment rencontré le représentant du joueur, Simon Oliveira, pour lui présenter une proposition officielle. Le contrat actuel de Christensen expirant le 30 juin, le club agit rapidement pour éviter de le perdre sans contrepartie, comme cela a été le cas pour des coéquipiers tels que Robert Lewandowski.
Les termes du nouvel accord
Le géant catalan a proposé une prolongation de deux ans, mais l'accord reflète la réalité financière stricte du club. Le salaire proposé est nettement inférieur à ses revenus actuels, Barcelone continuant à réduire ses dépenses salariales, selon Mundo Deportivo.
Christensen et sa famille sont installés en Catalogne et sa priorité est de rester avec les Blaugrana. Cependant, le défenseur doit maintenant décider s'il accepte la réduction de salaire ou s'il explore des opportunités plus lucratives ailleurs en Europe ou dans la Pro League saoudienne.
Un atout polyvalent pour Flick
La direction du club reste convaincue de la valeur de Christensen en raison de sa flexibilité tactique. Sous Hansi Flick, le Danois est considéré comme un membre essentiel de l'équipe, capable d'assurer une couverture de haut niveau à la fois en défense centrale et au poste de milieu défensif.
Alors que plusieurs grands clubs européens suivent sa situation de près, Christensen est déterminé à prouver sa forme physique avant la fin de la saison. Il veut démontrer à Flick qu'il reste un joueur de haut niveau capable de diriger une jeune ligne défensive.
Une course contre la montre pour rester en forme
L'ancien joueur de Chelsea se concentre actuellement sur sa convalescence après une blessure aux ligaments subie à la fin de l'année dernière, afin d'être en mesure de jouer un rôle important à la fin de la saison. Il devrait faire son retour sur les terrains fin avril ou début mai. Cette saison, il n'a disputé que 17 matches toutes compétitions confondues, marquant un seul but.
Barcelone occupe actuellement la première place de la Liga, avec quatre points d'avance sur son grand rival, le Real Madrid. Les Blaugrana se rendront ensuite à l'Athletic Club avant de disputer le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Newcastle United la semaine prochaine.
