Barcelone entame des négociations pour prolonger le contrat de son défenseur vétéran et lui propose un contrat de deux ans

Le FC Barcelone a officiellement entamé des négociations avec Christensen concernant un nouveau contrat. Le joueur de 29 ans a rejoint le club en provenance de Chelsea en 2022 dans le cadre d'un transfert gratuit et est devenu une figure incontournable dans le vestiaire, même s'il est actuellement écarté des terrains en raison d'une blessure.

Le directeur sportif Deco a récemment rencontré le représentant du joueur, Simon Oliveira, pour lui présenter une proposition officielle. Le contrat actuel de Christensen expirant le 30 juin, le club agit rapidement pour éviter de le perdre sans contrepartie, comme cela a été le cas pour des coéquipiers tels que Robert Lewandowski.