Barcelone doit être « parfait » pour battre Newcastle, selon son directeur Deco, qui souhaite réitérer la victoire obtenue précédemment en Ligue des champions contre les hommes d'Eddie Howe
Deco connaît bien l'ambiance qui règne à St James' Park.
Les deux équipes se sont déjà affrontées lors de la phase de poules cette saison, et le Barça s'était imposé de justesse, mais le directeur estime que les enjeux sont désormais beaucoup plus importants pour la phase finale de la compétition européenne d'élite. L'ancien international portugais a refusé de qualifier ce tirage de coup de chance, même si le géant catalan a évité les poids lourds continentaux. Au contraire, Deco a souligné la discipline tactique et l'intensité nécessaires pour venir à bout de l'équipe d'Eddie Howe sur deux matchs. Les dirigeants du Blaugrana sont bien conscients de l'ambiance qui les attend à St James' Park, devenu une véritable forteresse pour les Magpies lors des soirées européennes.
Barcelone à la recherche du modèle parfait
La victoire 2-1 remportée à Tyneside plus tôt dans la saison sert de référence à cette équipe de Barcelone qui cherche à réaffirmer sa domination en Europe. Revenant sur le parcours de son équipe jusqu'à présent, il a souligné que si celle-ci a montré des éclairs de génie face à l'élite européenne, elle doit éviter les défaillances en deuxième mi-temps qui lui ont coûté cher dans d'autres matches de haut niveau, notamment contre le PSG.
« Le match contre Newcastle a été l'un des meilleurs que nous ayons disputés cette saison, tant sur le plan défensif qu'offensif, ainsi que dans le contrôle du jeu. Contre le PSG, nous avons également bien joué, même si nous avons baissé de niveau en deuxième mi-temps. Le match à Newcastle était parfait, ce qui signifie que si nous voulons passer, nous devrons être parfaits. Ce sera un match très difficile contre l'un des meilleurs publics au monde, qui pousse beaucoup et donne de l'énergie aux joueurs », a déclaré Deco lors de son analyse du tirage au sort.
Affronter l'intensité de la Premier League
Malgré la position actuelle de Newcastle en milieu de tableau de la Premier League, Deco s'est empressé de réfuter toute suggestion selon laquelle Barcelone aurait bénéficié d'un tirage au sort favorable. Le directeur sportif a maintenu un ton respectueux tout au long de son évaluation de l'adversaire anglais, soulignant les difficultés liées à l'ambiance qui règne à Tyneside. Alors que certains ont plaisanté en disant que la présence d'Ivan Rakitic lors du tirage au sort avait porté chance à son ancien club, Deco est resté concentré sur les obstacles physiques et tactiques qui attendent les hommes de Flick dans les semaines à venir.
« Historiquement, la Premier League est très compétitive, avec des matchs très intenses. Nous devrons nous battre pour avoir le ballon et être efficaces tant en attaque qu'en défense. Si nous y parvenons, nous avons des chances de gagner contre n'importe qui. Nous devons donc aborder les choses ainsi, même si le plus important pour l'instant est le match contre Villarreal », a ajouté le directeur.
Gérer les attentes au Camp Nou
Même si Barcelone aura l'avantage apparent de disputer le match retour au Camp Nou, Deco s'est gardé de surestimer l'importance de jouer à domicile lors de cette rencontre décisive. Il estime que le match aller pourrait être décisif si les joueurs ne sont pas préparés psychologiquement à l'intensité dont Newcastle fait preuve sur son terrain. Deco n'a pas manqué de rappeler à l'équipe et aux supporters que la quête du titre exigeait une mentalité axée sur chaque match. L'insistance du directeur sur la « perfection » sert à la fois d'outil de motivation et de rappel à la réalité quant à la qualité actuelle de la Premier League.
« Jouer le match retour à Barcelone est un avantage, mais le terrain de Newcastle est très difficile », a-t-il souligné.
