Barcelone doit être « parfait » pour battre Newcastle, selon son directeur Deco, qui souhaite réitérer la victoire obtenue précédemment en Ligue des champions contre les hommes d'Eddie Howe

La victoire 2-1 remportée à Tyneside plus tôt dans la saison sert de référence à cette équipe de Barcelone qui cherche à réaffirmer sa domination en Europe. Revenant sur le parcours de son équipe jusqu'à présent, il a souligné que si celle-ci a montré des éclairs de génie face à l'élite européenne, elle doit éviter les défaillances en deuxième mi-temps qui lui ont coûté cher dans d'autres matches de haut niveau, notamment contre le PSG.

« Le match contre Newcastle a été l'un des meilleurs que nous ayons disputés cette saison, tant sur le plan défensif qu'offensif, ainsi que dans le contrôle du jeu. Contre le PSG, nous avons également bien joué, même si nous avons baissé de niveau en deuxième mi-temps. Le match à Newcastle était parfait, ce qui signifie que si nous voulons passer, nous devrons être parfaits. Ce sera un match très difficile contre l'un des meilleurs publics au monde, qui pousse beaucoup et donne de l'énergie aux joueurs », a déclaré Deco lors de son analyse du tirage au sort.