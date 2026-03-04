Getty Images
Barcelone confirme une double blessure aux ischio-jambiers alors qu'Alejandro Balde subit un revers après avoir remplacé Jules Koundé lors du match contre l'Atlético Madrid
Une double blessure a gâché l'élimination en coupe
La soirée a mal commencé pour l'équipe de Hansi Flick lorsque Koundé a dû quitter le terrain dès le premier quart d'heure. Balde a été appelé depuis le banc pour combler le vide, mais la soirée de l'international espagnol s'est terminée sur une note tout aussi frustrante, puisqu'il n'a pas pu terminer le match. Si Barcelone s'est imposé 3-0 ce soir-là, le résultat a été mitigé, car le club a finalement été éliminé de la compétition sur un score cumulé de 4-3, laissant le club compter le coût physique d'une bataille intense contre les hommes de Diego Simeone.
Publication de rapports médicaux détaillés
À la suite d'une série de tests cliniques effectués mercredi matin dans les installations médicales du club, l'étendue des dommages a été révélée. Les Blaugrana ont publié un communiqué officiel pour informer les supporters de l'état de santé de Koundé, précisant que le Français serait absent pour une durée indéterminée. Le communiqué du club indique : « Après les tests effectués mercredi sur les joueurs Jules Koundé et Alejandro Balde, il a été révélé que le défenseur français souffrait d'une blessure au tiers médian du muscle biceps fémoral de la cuisse gauche. Son retour sur les terrains dépendra de son rétablissement. »
Si le calendrier de Koundé reste vague, le diagnostic pour Balde est beaucoup plus définitif et pose un casse-tête tactique important au staff technique. Le jeune arrière gauche, qui a joué un rôle essentiel dans le jeu offensif du Barça cette saison, devrait passer un mois sur les tribunes. Le club a confirmé : « L'arrière gauche Balde souffre d'une blessure au muscle biceps fémoral distal du tendon du jarret gauche. Son temps de récupération devrait être d'environ quatre semaines. » Cela signifie que Flick devra réinventer sa défense pour plusieurs matchs clés dans les compétitions nationales et européennes.
Une nuit chaotique au Camp Nou
La succession d'événements survenue mardi a mis en évidence la malchance qui frappe actuellement l'équipe de Barcelone. Le départ de Koundé à la 13e minute a perturbé le plan de jeu initial, obligeant à un remaniement immédiat. Après avoir donné un nouvel élan à l'équipe dès son entrée en jeu, Balde a vu sa soirée prendre fin prématurément à la 71e minute, nécessitant un autre remplacement, Ronald Araujo étant appelé à le remplacer pour terminer le match. La perte de deux atouts défensifs clés en l'espace de 90 minutes a rendu le Barça, leader de la Liga, vulnérable en défense à un moment crucial de la saison.
Ces blessures surviennent à un moment où Barcelone doit jongler avec un calendrier chargé, et la perte de la vitesse de Balde et de la polyvalence de Koundé se fera fortement sentir. À l'approche de la fin de la saison, Flick aurait tout fait pour éviter de se retrouver sans deux titulaires essentiels pour les prochains matchs.
Retour au travail au centre d'entraînement
Malgré les mauvaises nouvelles en provenance de l'infirmerie, le reste de l'équipe est retourné sur le terrain d'entraînement mercredi pour une séance de récupération prévue. L'ambiance à la Ciutat Esportiva était à la fois concentrée et détendue, les joueurs qui avaient affronté l'Atlético s'entraînant en salle. Pendant ce temps, plusieurs joueurs remplaçants et ceux qui travaillent à retrouver leur pleine forme, notamment Gavi, Eric Garcia et Marc Casado, ont été mis à l'épreuve sur la pelouse. Il est intéressant de noter que Robert Lewandowski a également été aperçu lors de la séance, bien que sa participation ait nécessité des précautions supplémentaires après son récent traumatisme facial.
Alors que le Barça se prépare pour son prochain match de championnat contre l'Athletic Club, l'attention se porte désormais sur la manière dont l'équipe va compenser l'absence du duo. Avec Newcastle United à l'horizon en Ligue des champions, la pression est forte sur les défenseurs restants pour qu'ils se mobilisent et veillent à ce que la course au titre reste sur les rails malgré ces revers importants.
