Barcelone confirme une double blessure aux ischio-jambiers alors qu'Alejandro Balde subit un revers après avoir remplacé Jules Koundé lors du match contre l'Atlético Madrid

À la suite d'une série de tests cliniques effectués mercredi matin dans les installations médicales du club, l'étendue des dommages a été révélée. Les Blaugrana ont publié un communiqué officiel pour informer les supporters de l'état de santé de Koundé, précisant que le Français serait absent pour une durée indéterminée. Le communiqué du club indique : « Après les tests effectués mercredi sur les joueurs Jules Koundé et Alejandro Balde, il a été révélé que le défenseur français souffrait d'une blessure au tiers médian du muscle biceps fémoral de la cuisse gauche. Son retour sur les terrains dépendra de son rétablissement. »

Si le calendrier de Koundé reste vague, le diagnostic pour Balde est beaucoup plus définitif et pose un casse-tête tactique important au staff technique. Le jeune arrière gauche, qui a joué un rôle essentiel dans le jeu offensif du Barça cette saison, devrait passer un mois sur les tribunes. Le club a confirmé : « L'arrière gauche Balde souffre d'une blessure au muscle biceps fémoral distal du tendon du jarret gauche. Son temps de récupération devrait être d'environ quatre semaines. » Cela signifie que Flick devra réinventer sa défense pour plusieurs matchs clés dans les compétitions nationales et européennes.