AFP
Traduit par
Barcelone bénéficie d'une augmentation considérable de son plafond salarial, mais reste loin derrière le budget du Real Madrid selon les nouveaux plafonds salariaux de la Liga
Le Real Madrid conserve sa domination financière dans la Liga
Selon les derniers chiffres publiés par la Liga, Madrid reste le leader incontesté en matière de capacité de dépenses. Le club continue d'afficher une masse salariale colossale de 761 millions d'euros, un chiffre qui est resté stable depuis le début de la saison. Cette immense puissance financière permet au club de la capitale d'évoluer sur le marché des transferts avec une liberté inégalée, lui garantissant ainsi de pouvoir maintenir l'une des équipes les plus chères et les plus compétitives du football mondial.
- Getty Images Sport
Barcelone montre des signes de reprise financière soutenue
Ces chiffres actualisés apportent une bouffée d'oxygène au FC Barcelone, qui a vu sa limite passer de 351 millions d'euros en septembre à 432,8 millions d'euros en mars dernier. Cette augmentation de 81,5 millions d'euros est en grande partie attribuée au retour du club au Camp Nou, qui a généré des sources de revenus essentielles. Cette progression suggère que le Barça revient progressivement à une situation financière normale après des années de restrictions sévères et d'incertitude économique.
Cependant, malgré cette tendance optimiste, le club reste dans une situation d'excès, ce qui signifie que sa masse salariale réelle, estimée à plus de 500 millions d'euros, dépasse toujours la limite fixée par la ligue. Par conséquent, les Blaugrana doivent continuer à fonctionner selon des règles de transfert restrictives, telles que les clauses de réinvestissement de 50 % ou 60 %, jusqu'à ce qu'ils puissent combler entièrement l'écart entre leurs revenus et leurs dépenses. La réouverture complète de leur stade reste la dernière étape nécessaire pour échapper à ces contraintes financières persistantes.
Les clubs de haut niveau voient leurs dépenses collectives augmenter
Onze clubs, dont l'Athletic Club, Valence et Gérone, ont réussi à relever leur plafond salarial, reflétant une tendance générale à la hausse dans l'économie de la ligue. Cette croissance collective indique que les clubs espagnols trouvent des moyens d'optimiser leurs droits commerciaux et leurs revenus les jours de match malgré le contexte économique mondial difficile.
De son côté, l'Atlético Madrid occupe fermement la troisième place avec une limite de 336 millions d'euros, soit une augmentation de près de 10 millions d'euros. Cette augmentation pour les Rojiblancos fait suite à un mercato hivernal proactif, marqué par l'arrivée très médiatisée d'Ademola Lookman. En revanche, d'autres clubs historiques comme Séville continuent de connaître des difficultés, avec une limite qui stagne à seulement 22 millions d'euros, illustrant une ligue à deux vitesses où l'écart financier entre l'élite et les autres clubs continue de se creuser.
- Getty Images Sport
Comprendre le fonctionnement du plafond salarial
La limite budgétaire représente le montant maximal qu'un club peut dépenser pour son effectif « enregistrable », comprenant les joueurs, les entraîneurs principaux et le personnel chargé de la préparation physique. Ce chiffre est calculé en soustrayant les dépenses structurelles et les remboursements de dettes du revenu total du club, qui provient des droits télévisuels, du marketing et de la billetterie. Il reste soumis à la surveillance stricte et à l'approbation finale de l'organisme de validation interne de la Liga.
Si un club termine la saison avec un déficit budgétaire, il est immédiatement soumis à des restrictions concernant l'enregistrement de nouveaux joueurs ou le renouvellement des contrats existants. Le contrôle économique de la ligue vise à garantir la viabilité à long terme du football espagnol en empêchant les clubs de dépenser de l'argent qu'ils n'ont pas. Bien que ce système ait été critiqué pour sa rigidité, il a efficacement empêché le type d'insolvabilité financière qui menaçait auparavant de nombreuses institutions historiques des première et deuxième divisions espagnoles.
Publicité