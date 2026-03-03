Barcelone bénéficie d'une augmentation considérable de son plafond salarial, mais reste loin derrière le budget du Real Madrid selon les nouveaux plafonds salariaux de la Liga

Ces chiffres actualisés apportent une bouffée d'oxygène au FC Barcelone, qui a vu sa limite passer de 351 millions d'euros en septembre à 432,8 millions d'euros en mars dernier. Cette augmentation de 81,5 millions d'euros est en grande partie attribuée au retour du club au Camp Nou, qui a généré des sources de revenus essentielles. Cette progression suggère que le Barça revient progressivement à une situation financière normale après des années de restrictions sévères et d'incertitude économique.

Cependant, malgré cette tendance optimiste, le club reste dans une situation d'excès, ce qui signifie que sa masse salariale réelle, estimée à plus de 500 millions d'euros, dépasse toujours la limite fixée par la ligue. Par conséquent, les Blaugrana doivent continuer à fonctionner selon des règles de transfert restrictives, telles que les clauses de réinvestissement de 50 % ou 60 %, jusqu'à ce qu'ils puissent combler entièrement l'écart entre leurs revenus et leurs dépenses. La réouverture complète de leur stade reste la dernière étape nécessaire pour échapper à ces contraintes financières persistantes.