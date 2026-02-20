(C)Getty images
Barcelone apprend le prix exorbitant demandé par l'Atlético Madrid pour Julian Alvarez
L'Atleti exige un montant record
Selon Cadena Ser, Barcelone s'est heurté à un « non » catégorique, avec une évaluation de 200 millions d'euros (167 millions de livres sterling) pour Alvarez. Après s'être renseigné en interne sur la disponibilité du vainqueur de la Coupe du monde, le Blaugrana a été informé que tout accord nécessiterait le deuxième transfert le plus élevé jamais payé, derrière celui de Neymar au Paris Saint-Germain en 2017, qui s'élevait à 222 millions d'euros.
La hiérarchie catalane considère Alvarez comme le choix tactique idéal pour mener leur ligne d'attaque au cours de la prochaine décennie. Son énergie débordante et sa polyvalence technique en ont fait la priorité incontestée du directeur sportif Deco et de son département. Cependant, l'Atlético n'a pas l'intention de perdre son joueur vedette si tôt.
La situation est encore compliquée par le contexte politique au Camp Nou. Avec les élections présidentielles qui approchent, les investissements sportifs majeurs sont actuellement suspendus. Si certaines informations en provenance d'Argentine suggèrent qu'un accord préliminaire existe avec le joueur, Joan Laporta doit d'abord assurer sa réélection et ramener le club à la règle de dépense 1:1 de la Liga avant même qu'une offre puisse être envisagée.
Obstacles financiers et intérêts concurrents
Malgré le vif intérêt de Barcelone, le président de l'Atlético Madrid, Enrique Cerezo, a publiquement écarté la possibilité d'un transfert pendant le mercato hivernal. Les Rojiblancos sont déterminés à garder leur joueur vedette et prépareraient une prolongation de contrat lucrative pour dissuader les prétendants. Cette stratégie vise à récompenser le joueur de 26 ans pour son engagement tout en augmentant encore sa valeur marchande.
Alors que les clubs de l'élite de la Premier League, notamment Arsenal, Chelsea et Manchester United, surveillent de près « Spider », Alvarez préférerait rester en Espagne. Selon certaines informations, s'il devait quitter le Metropolitano, Barcelone serait sa destination de prédilection. Cependant, l'Atleti a un atout majeur, puisque l'attaquant est sous contrat jusqu'en 2030.
Pour combler l'écart, Barcelone devrait probablement sanctionner plusieurs départs de joueurs de haut niveau afin d'équilibrer ses comptes. Sans changement significatif de sa situation économique, il reste impossible de payer les 200 millions d'euros demandés en raison des règles strictes de la Liga en matière de plafond salarial. Pour l'instant, ce transfert reste un rêve pour les Blaugrana plutôt qu'une réalité sportive.
Simeone défend Alvarez
« Julian est sous contrat avec l'Atlético Madrid et il est heureux », a déclaré Enrique Cerezo à la chaîne égyptienne Win Win lorsqu'il a été interrogé sur les rumeurs le liant à la Catalogne. « Personne du Barça ne nous a officiellement contactés pour le recruter, et c'est tout ce qu'il y a à dire. »
Diego Simeone a également exprimé son soutien à l'attaquant, en particulier après une récente baisse de forme. « Sérieusement ? Vous me posez vraiment cette question ? », a rétorqué Simeone aux journalistes qui s'interrogeaient sur les performances de l'Argentin. « La vérité, c'est que Julian Alvarez parle pour lui-même, grâce à son nom, à son autorité et à la carrière qu'il s'est forgée, n'est-ce pas ? »
L'admiration pour Alvarez s'étend jusqu'au vestiaire de Barcelone, où ses futurs coéquipiers potentiels ont déjà commencé à louer ses talents. « C'est un grand joueur ; pour moi, c'est l'un des meilleurs attaquants au monde », a récemment déclaré le défenseur du Barça Ronald Araujo. « On voit tout de suite la qualité qu'il a. »
La haute estime que lui portent ses pairs explique pourquoi le club catalan tient tant à le recruter. Cependant, Simeone continuant à faire pleinement confiance à son compatriote et Cerezo refusant de négocier, le chemin vers un transfert reste semé d'embûches que même un joueur de la qualité d'Alvarez pourrait avoir du mal à surmonter.
Préparation pour la mise en rodage
Alvarez cherchera à faire taire ses détracteurs et à justifier son transfert astronomique lorsque l'Atleti reprendra du service. L'objectif reste de remporter des trophées sous la houlette de Simeone, avec une série de matchs cruciaux à venir en Liga et en compétition européenne.
Pour Barcelone,
l'attention se porte désormais sur la direction du club. Le club doit faire face à des élections imminentes et finaliser plusieurs contrats de sponsoring afin de renforcer son levier financier avant le mercato estival.
Alors que le Barça se prépare pour un match à domicile contre Levante dimanche, les Rojiblancos doivent affronter l'Espanyol en Liga la veille. Ils disputeront ensuite le match retour des barrages de la Ligue des champions contre le Club Bruges la semaine prochaine. Lors du match aller, l'Atlético a dû se contenter d'un match nul 3-3, Alvarez ayant marqué le premier but.
