Barcelone apprend le prix exorbitant demandé par l'Atlético Madrid pour Julian Alvarez

Selon Cadena Ser, Barcelone s'est heurté à un « non » catégorique, avec une évaluation de 200 millions d'euros (167 millions de livres sterling) pour Alvarez. Après s'être renseigné en interne sur la disponibilité du vainqueur de la Coupe du monde, le Blaugrana a été informé que tout accord nécessiterait le deuxième transfert le plus élevé jamais payé, derrière celui de Neymar au Paris Saint-Germain en 2017, qui s'élevait à 222 millions d'euros.

La hiérarchie catalane considère Alvarez comme le choix tactique idéal pour mener leur ligne d'attaque au cours de la prochaine décennie. Son énergie débordante et sa polyvalence technique en ont fait la priorité incontestée du directeur sportif Deco et de son département. Cependant, l'Atlético n'a pas l'intention de perdre son joueur vedette si tôt.

La situation est encore compliquée par le contexte politique au Camp Nou. Avec les élections présidentielles qui approchent, les investissements sportifs majeurs sont actuellement suspendus. Si certaines informations en provenance d'Argentine suggèrent qu'un accord préliminaire existe avec le joueur, Joan Laporta doit d'abord assurer sa réélection et ramener le club à la règle de dépense 1:1 de la Liga avant même qu'une offre puisse être envisagée.