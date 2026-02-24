Barcelone a reçu une offre de transfert de 250 millions d'euros pour Lamine Yamal de la part du PSG, confirme Joan Laporta

« Lorsque le PSG nous a proposé 250 millions d'euros pour Lamine Yamal et que nous avons refusé, il avait 17 ans ; certains ont pensé que nous étions fous », a déclaré Laporta selon les informations rapportées par Jijantes.

Refuser 250 millions d'euros pour un adolescent était un pari risqué pour un club qui a passé une grande partie des cinq dernières années à naviguer dans un contexte d'incertitude économique. Une vente de cette ampleur aurait permis d'effacer une partie importante de la dette du club et lui aurait donné une flexibilité immédiate sur le marché des transferts. Cependant, Laporta et son équipe considéraient Yamal comme un atout « intouchable », estimant que sa valeur sportive à long terme et son attrait commercial l'emportaient largement sur un afflux d'argent record.

La trajectoire du jeune homme de 18 ans a certainement justifié la position « folle » du club. Depuis le refus de l'offre, Yamal est devenu une icône mondiale, et la légende du club, Andres Iniesta, a même soutenu le jeune joueur pour qu'il remporte le Ballon d'Or dans un avenir proche. L'adolescent est devenu le visage de l'ère post-Messi au Camp Nou, prouvant que certains talents sont tout simplement trop précieux pour être évalués à leur juste valeur, quel que soit le solde bancaire.