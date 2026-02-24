Getty Images
Barcelone a reçu une offre de transfert de 250 millions d'euros pour Lamine Yamal de la part du PSG, confirme Joan Laporta
Le Barça reçoit une offre record
Après avoir fait une entrée fracassante sur la scène avec les géants catalans lors de la saison 2023-24, Yamal est devenu une priorité absolue pour le PSG à l'été 2024. Le club français, encore sous le choc du départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, était désespérément à la recherche d'un renfort offensif de premier plan et s'est intéressé au jeune joueur, malgré son jeune âge (17 ans). Ses performances exceptionnelles tout au long de la campagne victorieuse de l'Espagne à l'Euro 2024 n'ont fait qu'intensifier la poursuite des Parisiens, qui ont fini par proposer une offre stupéfiante de 250 millions d'euros, finalement refusée par la direction du FC Barcelone.
Cette offre aurait éclipsé le record mondial actuel de 222 millions d'euros payé par le PSG pour Neymar en 2017, mais la direction du Barça est restée ferme malgré ses difficultés financières bien connues. Revenant sur cette décision, Laporta a admis que de nombreuses personnes extérieures au club avaient remis en question la logique du club en refusant une somme aussi colossale.
Risque financier contre récompense sportive
« Lorsque le PSG nous a proposé 250 millions d'euros pour Lamine Yamal et que nous avons refusé, il avait 17 ans ; certains ont pensé que nous étions fous », a déclaré Laporta selon les informations rapportées par Jijantes.
Refuser 250 millions d'euros pour un adolescent était un pari risqué pour un club qui a passé une grande partie des cinq dernières années à naviguer dans un contexte d'incertitude économique. Une vente de cette ampleur aurait permis d'effacer une partie importante de la dette du club et lui aurait donné une flexibilité immédiate sur le marché des transferts. Cependant, Laporta et son équipe considéraient Yamal comme un atout « intouchable », estimant que sa valeur sportive à long terme et son attrait commercial l'emportaient largement sur un afflux d'argent record.
La trajectoire du jeune homme de 18 ans a certainement justifié la position « folle » du club. Depuis le refus de l'offre, Yamal est devenu une icône mondiale, et la légende du club, Andres Iniesta, a même soutenu le jeune joueur pour qu'il remporte le Ballon d'Or dans un avenir proche. L'adolescent est devenu le visage de l'ère post-Messi au Camp Nou, prouvant que certains talents sont tout simplement trop précieux pour être évalués à leur juste valeur, quel que soit le solde bancaire.
Maintenir le noyau de La Masia
Cette révélation souligne l'engagement de Barcelone à construire son avenir autour de la crème de la crème de La Masia. Yamal, qui a joué un rôle de premier plan dans le triomphe de l'Espagne à l'Euro 2024, s'est depuis imposé comme l'un des attaquants les plus redoutés du football mondial. Son ascension a été l'un des rares points positifs de la dernière saison de Xavi à la tête de l'équipe. Sous la houlette de Hansi Flick, il a aidé le club à revenir au sommet du football espagnol, remportant le triplé national la saison dernière et terminant deuxième au classement du Ballon d'Or 2025.
L'ancien membre du conseil d'administration Joan Soler a encore souligné cette politique de fidélisation, en précisant que Yamal n'était pas la seule star locale convoitée par les grands clubs européens. Soler, comme le rapporte SPORT, a confirmé qu'il y avait eu une offre très importante pour Fermín de la part de Chelsea cet été, mais que le club n'avait aucune intention de la concéder. Il a déclaré : « Il y a eu une offre très importante pour Fermín de la part de Chelsea cet été, mais le joueur ne voulait pas partir et nous ne voulions pas le vendre. Le Barça ne doit pas être un club vendeur, nous devons conserver nos joueurs formés au club. Nous avons également reçu une offre de 250 millions d'euros pour vendre Lamine [Yamal] ces dernières années. Elle nous est parvenue par l'intermédiaire d'agents, mais cette transaction n'a pas abouti non plus. »
À la recherche d'un retour historique
Barcelone affiche clairement son intention de ne plus se laisser intimider sur le marché des transferts, restant ferme même lorsque des géants financés par l'État brandissent des chèques à neuf chiffres dans leur direction. Cette détermination institutionnelle sera mise à l'épreuve sur le terrain cette semaine. Les Blaugrana s'apprêtent à accueillir Villarreal en Liga ce samedi, un match crucial qui servira de prélude à une tâche monumentale : tenter un retour historique en Copa del Rey. Ils aborderont le match retour de la demi-finale le 3 mars avec un retard considérable de 4-0 contre l'Atlético Madrid, qu'ils devront rattraper pour garder leurs rêves de coupe intacts.
