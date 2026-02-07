Barça - Majorque (3-0) : La loi du plus fort au Camp Nou

Le leader ne connaît pas la pitié, surtout pas chez lui. Dans son jardin du Spotify Camp Nou, transformé en forteresse imprenable, le FC Barcelone a une nouvelle fois fait la loi en éteignant Majorque (3-0). Si le score fleuve suggère une promenade de santé, la réalité fut plus nuancée, du moins pendant une demi-heure. Mais face à la machine de Hansi Flick, il ne faut pas seulement être bon, il faut être parfait. Les insulaires, coupables de ne pas avoir tué quand ils en avaient l'occasion, ont fini broyés par la puissance de feu catalane. Le Barça reste solidement arrimé à son trône et met une pression d'enfer sur le Real Madrid.