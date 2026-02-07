Barça - Majorque (3-0) : La loi du plus fort au Camp Nou

Le leader ne connaît pas la pitié, surtout pas chez lui. Dans son jardin du Spotify Camp Nou, transformé en forteresse imprenable, le FC Barcelone a une nouvelle fois fait la loi en éteignant Majorque (3-0). Si le score fleuve suggère une promenade de santé, la réalité fut plus nuancée, du moins pendant une demi-heure. Mais face à la machine de Hansi Flick, il ne faut pas seulement être bon, il faut être parfait. Les insulaires, coupables de ne pas avoir tué quand ils en avaient l'occasion, ont fini broyés par la puissance de feu catalane. Le Barça reste solidement arrimé à son trône et met une pression d'enfer sur le Real Madrid.
Virgili fait danser Koundé, Lewandowski punit
Le début de match a pourtant donné des sueurs froides aux culés. Jan Virgili, l'ancien de la Masia passé à l'ennemi, a fait vivre un calvaire à Jules Koundé, totalement à l'ouest sur son côté droit. Les Majorquins ont eu les balles de 0-1, notamment par Muriqi, mais la précision a fui les hommes d'Arrasate. La sanction, terrible et inévitable, est venue de Robert Lewandowski. Sur une frappe contrée de Marcus Rashford, le polonais, tel un cobra, a contrôlé dans un mouchoir de poche pour ajuster Leo Román (1-0). Clinique.
Lamine Yamal, le génie sur commande
Au retour des vestiaires, le Barça a changé de braquet, malgré un arbitrage contesté sur un penalty oublié pour Lamine Yamal. Qu'importe, le prodige n'a besoin de personne pour briller. À l'heure de jeu, le numéro 10 a sorti sa spéciale : une frappe enroulée du gauche à l'entrée de la surface, imparable (2-0, 60e). Un golazo pour éteindre définitivement les espoirs d'un Majorque courageux mais dépassé par le talent brut.
L'émotion Marc Bernal
La fin de match fut l'occasion d'une belle histoire. De retour après une longue blessure, le jeune Marc Bernal a vécu un baptême du feu rêvé. Servi par Fermín, le milieu de terrain a enrhumé Maffeo d'un crochet dévastateur avant de marquer son premier but en pro (3-0). Le Camp Nou pouvait exulter et scander le nom de Hansi Flick.
Cap sur l'Atlético
Avec ce succès de métier, le Barça prépare idéalement son choc de Coupe du Roi face à l'Atlético de Madrid. Hansi Flick a même pu faire tourner, préservant Frenkie de Jong. La machine est huilée, les individualités (Lewandowski, Yamal, Rashford) sont au niveau, et même les remplaçants se mettent au diapason. Majorque a résisté, Majorque a espéré, mais Majorque a fini, comme tout le monde, par plier.