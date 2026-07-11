Balotelli : « Ibrahimovic dirigeant du Milan ? Zlatan est le dirigeant de Zlatan... »

Mario Balotelli se confie en exclusivité à SportMediaset : « Al Ittifaq ? Je m'y sens bien, le projet est intéressant et cette équipe a un bel avenir devant elle. Et puis, on vit bien à Dubaï. Je ne sais pas combien de temps je vais continuer, mais certainement tant que j’aurai cette passion pour l’entraînement, pour transpirer, pour entrer sur le terrain et marquer. Même si tout ce qui entoure ce football commence à me lasser. » Pour la première fois dans un club officiel, SuperMario évoluera aux côtés de son frère Enock : « Physiquement, c’est une bête, il va bien s’en sortir. Et je vais lui casser les pieds… »





À PROPOS DE LA SÉRIE A

« Le football italien d’il y a 15 ans me manque : son identité, son style de jeu et les joueurs qui le incarnaient. J’aimerais que la Série A retrouve son niveau d’antan. Un retour en Italie est peu probable ; je m’étais dit que Gênes serait ma dernière tentative, mais le club a tout raté. C’est dommage, car la ville était magnifique, l’équipe était forte et les supporters fantastiques. »





«Sur le plan pur de la qualité, je ne vois toujours pas en Italie de footballeurs plus forts que moi ; bien sûr, le football moderne privilégie les joueurs plus rapides et plus physiques. Je ne vois pas de joueurs comme moi ; il y a beaucoup de bons footballeurs, mais aucun qui ait mon style de jeu.»





L’ÉQUIPE NATIONALE

Il a inscrit le dernier but de l’Italie en Coupe du monde, il y a douze ans contre l’Angleterre : « Ce n’est pas un motif de fierté, bien au contraire, c’est triste. Trop d’années ont passé. »



